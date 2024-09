Com louvação à vida, seminário Missão Mulher reúne mais de 400 pessoas

Foto: Fotos: João Filho Tavares Yolanda Araújo e Lêda Maria

Na tonalidade azul do entusiasmo das participantes e nas exposições valiosas dos palestrantes convidados. Assim foi a quinta edição do Seminário Missão Mulher, que no último dia 16 reuniu 405 participantes, no salão do Gran Marquise.

Os convidados foram: Marcos Aurélio Patrício Ribeiro, psicólogo e escritor; médicas Erotildes Honório e Márcia Alcântara; Glacyane Farias Lima, gestora empresarial e de RH; Eliane Brasil, economista e superintendente do Banco do Nordeste (BNB); Emília Buarque, gestora pública e empresarial; educador Nazareno de Oliveira e Mana Holanda, empresária e influenciadora digital.

O clima foi de celebração à vida e foi pautado por importantes debates sobre a participação da mulher na construção de um mundo novo. Nesse contexto, o evento foi marcado por homenagem especial a quatro mulheres empreendedoras: Débora Sombra, diretora do Senac, e as empresárias Yolanda Araújo, Inácia Farias e Erandir Maria Barreto.

Entre flores e luzes, foi apresentada a exposição "Novos Olhares para Monalisa", com coleção de Veridiana Brasileiro, uma médica, também apaixonada pelas artes plásticas. Ali apresentando quadros de diversos artistas retratando a musa de Leonardo da Vinci, criada por ele no início dos anos 1500 e marcando o período da Renascença.

Andréa Dall'Olio, curadora da mostra, permaneceu no recinto. Em outro espaço. Felipe Adjafre levou o seu piano branco e recepcionou as chegantes com pérolas da Música Popular Brasileira. Muita emoção e romantismo.

O Seminário é uma realização do O POVO com apoio do Banco do Nordeste (BNB), Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Senac Ceará, Sebrae e Grupo Marquise.