São Carlos Vai Construir Um Novo Hospital

Foto: Arquivo Pessoal Eveline e Francisco Monteiro, ele diretor do Hospital São Carlos/Rede D'Or, curtindo férias europeias. Na foto o casal estava em Bordeaux, na companhia dos amigos Rosângela de Francesco e Washington Araújo

SERÃO MAIS de 5 mil metros quadrados construídos, para abrigar oito andares recebendo 50 apartamentos, nova emergência, expansão de vários segmentos e serviços. A boa noticia é do Hospital São Carlos localizado na avenida Pontes Vieira e rua Araken Silva. Hoje, parceira a Rede D'Or, após um casamento sacramentado pela história de 36 anos da unidade cearense comandada pelos médicos Francisco Monteiro e Wilson Meireles reconhece que Fortaleza está raquítica em atendimentos pela rede hospitalar. Os dois médicos cearenses, formando a diretoria com Marcelo Herz, identificam-se no entusiasmo e na competência, anunciando a construção do complexo de saúde, começando as obras agora em outubro e entrega em dezembro/2025.

Detalhando algumas das vantagens do projeto, visualizando a modernidade da cidade e as necessidades da população o médico Francisco Monteiro, diretor clínico do São Carlos/ Rede D'Or, revelou que uma das inovações é o funcionamento do sistema smart-track. Esta é uma nova emergência que além de oferecer rapidez no atendimento ao paciente, o leva para um espaço especial centralizando não só a recepção, o acolhimento, atendimento humanizado, o conforto, mas todos os serviços em um só lugar (exames de laboratório, imagem, corpo clínico, cuidados e muitos outros), favorecendo inclusive a um diagnóstico preciso. "Multiplicaremos os benefícios que cada paciente merece, mantendo nossa marca de melhor atendimento em espaços de segurança à saúde, tratamentos e acolhimento ", finalizou Dr. Monteiro.

MOLDURAS

O XIV Congresso Internacional da Academia Brasileira de Direito do Trabalho - trabalho e novas tecnologias - impactos socioeconômicos e jurídicos foi encerrado última sexta-feira, em São Paulo, reunindo autoridades internacionais e nacionais, ministros, juízes e demais doutores da área. Na programação científica lá estavam o Dr. Paulo Régis Machado Botelho, diretor da Escola Judicial, do Tribunal Regional do Trabalho, 7ª Região/CE ali presidindo a mesa sobre Negociação, Benefícios e Judiciário. E o desembargador e professor Sérgio Torres Teixeira, TRT / 6ª Região/ PE, painelista sobre "O Processo do Trabalho nos Tribunais Regionais". O evento foi encerrado com uma conferência sobre "O Futuro do Direito do Trabalho" tendo como presidente da mesa o advogado Ricardo Pereira Guimarães e conferencistas os professores Giuseppe Ludovico (Itália) e Jorge Rosenbaum Rimolo (Uruguai).

Foto: Arquivo Pessoal Paulo Régis Botelho e Sérgio Teixeira

A Unimed Fortaleza tornou-se a primeira rede de saúde no Brasil a receber a acreditação internacional do programa Qmentum International(QGA), um processo que avalia a qualidade do atendimento e a segurança do paciente em toda a rede. Anteriormente, apenas o Hospital Unimed possuía essa certificação e já era reconhecido com o nível Diamante. Além disso, o Hospital Unimed Sul foi reconhecido com o nível Platinum, um dos níveis mais elevados do sistema de avaliação, atestando a excelência em gestão.



O curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza - instituição mantida pela Fundação Edson Queiroz – promove de amanhã até o dia 26 de setembro, o V Simpósio Internacional de Psicanálise, que discutirá temas baseados no texto centenário de Sigmund Freud “O Problema Econômico do Masoquismo”. O evento, que será realizado no Auditório da Biblioteca, é gratuito, mas para participar é necessário realizar inscrição online. A professora Sabrina Matos, do curso de Psicologia da Unifor, é a responsável pela curadoria do evento juntamente com os professores Thiago Costa e Juçara Mapurunga.

O Romance e seu Oceano de Histórias: Escritores, Temas, Técnicas e Visões de Mundo é mais um curso promovido pelo: VIVA FB UNI. Será ministrado pela professora Fernanda Coutinho, titular de Teoria da Literatura da UFC, graduada pela Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Estadual do Ceará. É também professora pesquisadora do Centre de Recherche en Littérature Comparée, ligado à Universidade de Paris - Sorbonne - Paris. Coordenado por Tãnia Sancho o curso começa hoje e vai até 11 de novembro, no horário das 15h às 17h - 2as feiras. •Outras informações: 3486-9175, 3486-9152, ou 99433-4330. •Modalidade: Híbrida. •Metodologia de trabalho: Aulas expositivas/interativas, utilização de slides para a abordagem do conteúdo, leitura de excertos de obras literárias e textos.

Calendário marca hoje a comemoração de aniversário do professor e empreendedor Hélvio Feitosa, o amado de Mônica e pai queridíssimo de Victor, Magda e Thaís. Entre o carinho familiar e as saudações dos muitos amigos, ele curte a data, garantindo que seu maior desejo é manter a solidez da família através da paz, saúde e muito amor.

Foto: Arquivo Pessoal Aniversariante e sua esposa Mônica

O Livro do Croata. Última sexta-feira, 20 no Cantinho do Frango, o escritor Marcelo Lavor lançou este livro que conta as aventuras e desventuras de um refugiado da Iugoslávia, hoje curtindo a brasilidade em cenários de Mossoró, RN ao lado de uma família bem constituída e amorosa. Sr. Barisic é um testemunho de garra e entusiasmo pela vida. A renda da edição é destinada a Liga Contra o Câncer de Mossoró.



TUDO AZUL

O Ideal Clube comemorou seus 93 anos de história com seu famoso Baile de Gala reunindo sócios e convidados, no Salão Nobre Edson Queiroz. Confraternização, animação e gente bonita garantiram o sucesso da noite, do dia 14. Escolhido para o quesito musical Gustavo Serpa levou sua banda e garantiu a animação total.

Foto: Arquivo Pessoal A LIDERANÇA DO CLUBE: presidentes Fernando Esteves e Amarílio Cavalcante com Valmir Pontes e Alcimor Rocha

PASSARELA

Outro evento que movimentou o Ideal Clube foi a reinauguração do seu Piano Bar, denominado Paulo Bandeira, na noite de quarta-feira, 18. Presidentes Fernando Esteves e Amarílio Cavalcante recepcionaram os convidados, conhecendo ali um ambiente ainda mais sofisticado e acolhedor, criado por Dito Machado. Uma musiquinha animada acompanhou o coquetel dosado fartamente por um cardápio saboroso e bons vinhos.