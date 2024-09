Mais informações para os turistas nos aeroportos

Foto: JoaoFilho Tavares Fabiana Lustosa, Martinha Assunção e Sellene Câmara

Deputada federal Fernanda Pessoa (União CE) é autora de um projeto importante e necessário ao turista que desembarca no Brasil. Ele determina a afixação nos aeroportos de cartazes com QR Code reunindo informações sobre os serviços de urgência e emergência, e os pontos turísticos da cidade e do Estado (e do Distrito Federal) se for o caso, e este instrumento pode ser acionado logo após a apresentação do passaporte. Fernanda Pessoa destacou que esta medida é de grande importância para que o turista se sinta acolhido e bem recebido em sua chegada ao Brasil.

"Repassar essas informações", prossegue Fernanda Pessoa, "oferecerá também mais segurança, projetando zelo para uma boa estadia, a quem chega ao nosso país". Informa a deputada que o projeto de Lei 2398/24 está com seu texto em análise na Câmara dos Deputados, tramita em caráter conclusivo, passando a ser analisado pelas comissões de Turismo; Viação e Transportes, a Cidadania, Constituição e Justiça.

Ocupando um terreno de 32 mil metros e estrutura de 21,5 metros quadrados, a sede dos Laboratórios do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) e do Centro Tecnológico de Ciências Naturais, vai se tornar mais um benefício que a UFC traz a Fortaleza, colocando um ponto final na obra inacabada do Acquário do Ceará.

O projeto receberá no local os cursos de graduação em Oceanografia e Ciências Ambientais e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais, além de duas novas graduações: Turismo Ecológico e Meteorologia. Muitos equipamentos como: sala imersiva e "gameficada", com projeções no teto, paredes e pisos, sendo a experiência guiada por conteúdo dinâmico, gerado por softwares e controlado por inteligência artificial. Mais corredor de circulação com simulações de travessias submarinas; espaço para experiências em realidade aumentada, com simulação por períodos geológicos, mares e biomas e espaços para exibição e manipulação de réplicas físicas de animais e fósseis.

O Grupo de Comunicação O POVO (GCOP) e a Câmara Brasil Portugal no Ceará (CBPCE) formalizaram uma parceria a fim de fortalecer as relações entre o Ceará e Portugal. O acordo foi assinado pela presidente institucional do O POVO e publisher, Luciana Dummar, e pelo presidente da CBPCE, Raul dos Santos, em um evento que também contou com a presença de outras autoridades, como o cônsul de Portugal no Ceará, Rui Almeida, e o presidente da Sociedade Beneficente Portuguesa Dous de Fevereiro, Francisco Brandão. A colaboração visa promover o desenvolvimento de laços culturais e comerciais entre as duas regiões, ampliando as oportunidades de cooperação.

O presidente Lula ocupa espaço e ganha adeptos em muitos questionamentos feitos na Cúpula do Futuro, evento promovido pela Organização das Nações Unidas em Nova Iorque, reunindo líderes mundiais "precisando expressar voz e postura de ambição e ousadia", como destaca Lula. Lá, na presidência do G20, o Brasil está lançando uma aliança global contra a fome e a pobreza para acelerar a superação desses flagelos. A cearense Ticiana Queiroz, empreendedora e investidora em negócios de impacto social, participa do evento internacional e ressalta que a solidariedade domina as exposições como linguagem e clamor aos muitos problemas apresentados, enquanto que a ação climática é presença entre os muitos debates.

A inédita etapa do Festival Choro Jazz na região sul do Ceará foi encerrada na noite de domingo, 22, no Crato. Com público mais numeroso, Egberto Gismonti e a Orquestra à Base de Sopro, de Curitiba, com 14 músicos, encerraram a programação do festival, iniciada na terça-feira, 17, com as oficinas ministradas por Mauricio Carrilho, Paulo Sérgio Santos, Pedro Amorim, Cacá Malaquias e Ney Conceição. Destacando toda a beleza e tradição a programação final teve também o maracatu Uinú-Erê se apresentando em cortejo pelo Centro Cultural do Cariri, tendo como rainha João do Crato, um dos apresentadores do festival, ao lado da atriz Luisa Martins. O maracatu recebeu uma homenagem do Choro Jazz, assim como aconteceu com a Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto; os integrantes do Povo Kariri do Sítio do Poço e com o Reisado de Mestre Aldenir.

A festa mais esperada da nutrição, este ano denominada "La Dolce Vita", reuniu convidados especiais entre médicos, clientes, parceiros, colaboradores e amigos do Grupo Sellene, na La Maison, última sexta-feira, 20. A 19ª edição da Sellene Party, dos empresários e irmãos Sellene Câmara, José Martins, Fabiana Lustosa e Evelúcia Melo, celebrou o Dia do Nutricionista e os 48 anos da empresa, considerada uma das mais tradicionais e prósperas do setor de saúde do Nordeste.

O encontro destacou também a conquista no ranking nacional do GPTW (Great Place to Work) Saúde 2024, apontando as melhores empresas para se trabalhar no setor. Garantindo mais charme ao evento, diretores e funcionários vestiam peças em verde e branco, cores presentes também na decoração assinada por Mirella Bessa usando limões sicilianos e outros símbolos para lembrar a Costa Amalfitana. No quesito musical, entre as atrações estava a dupla Luís Marcelo & Gabriel, com o melhor do forró sertanejo. Uma festa inesquecível!

1. Fernanda Quinderé, escritora e atriz, assume a Cadeira 23, da Academia Cearense de Letras, próximo dia 1º de outubro. A solenidade de posse está marcada para o Palácio da Luz (sede da ACL), às 19 horas. O presidente da Casa Tales de Sá Cavalcante reunirá ali a intelectualidade e os amigos da empossada, que será saudada pelo acadêmico Juarez Leitão, já preparando um de seus mais belos discursos.

2. O Carmelo de Santa Teresinha (avenida Alberto Craveiro, 1680, em Fortaleza) celebra até o dia 30 deste mês o novenário em homenagem à santa das rosas. A novena começa às 19h na semana, e às 17h aos fins de semana. No dia 1º de outubro, na Solenidade de Santa Teresinha, haverá duas missas: às 8h30, com dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza; e às 12h, com o padre Silvio Scopel (da Comunidade Shalom).