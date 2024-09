UFC garante a construção de dois hospitais universitários

Foto: Thais Mesquita/Divulgação Chef Roseli Pereira

A Universidade Federal do Ceará nesta gestão do professor Custódio Almeida tem pautado um calendário de realizações marcantes à execução de seu compromisso de servir e promover o ensino e a pesquisa, realizando e impulsionando seus objetivos de instituição, atingindo sua maioridade ao completar 70 anos. Nesse cenário, o reitor, sempre entusiasta, anuncia agora um benefício, capaz de atender antiga necessidade do setor saúde, na Capital e no Interior. A UFC vai reestruturar e ampliar o Hospital Universitário Walter Cantídio, que será composto por três prédios, equipamentos de ponta, salas cirúrgicas robóticas, logística hospitalar automatizada e 24 novos leitos de UTC e outras cositas mais. E para o Interior, garante a construção de um hospital para a Universidade Federal do Cariri, no Crato.

Interrogado sobre a importância dos dois equipamentos, o médico João Macêdo, diretor da Faculdade de Medicina da UFC, destacou: "Estes dois hospitais universitários cumprirão papel importantíssimo, no que diz respeito à ampliação do atendimento e da oferta de serviços no sistema estadual de saúde e também pela sua contribuição na formação dos profissionais de saúde".

O hospital universitário de Fortaleza, localizado no Campus do Porangabuçu, destaca Macêdo, vai ampliar as ações e fortalecer o papel que tem tido a Faculdade de Medicina da UFC, com 75 anos de instalação. "O hospital universitário lá do Cariri vai também fortalecer aquela região como polo importante do ponto de vista assistencial, à área da saúde e do ponto de vista acadêmico, colaborando na formação de estudantes da região. Temos realmente que celebrar este anúncio de dois grandes hospitais redesenhando a expansão da nossa Universidade", ressaltou o entrevistado.

A campanha eleitoral se amplia. Candidatos a prefeito de Fortaleza mergulham no rosário de promessas e também de previsões coloridas para uma cidade sofrendo de muitos e graves problemas. Na listagem dos eleitores um dado chama a atenção. Um total de 9% do eleitorado é formado por idosos, com mais de 70 anos. E para eles, a saída de casa para votar dia 6 de outubro precisa de motivação. Candidato tem que chamar sua atenção sobre como vai trabalhar para melhorar a vida desse grupo enfrentando aposentadorias raquíticas, dificuldades para manter a saúde - falta de alimentos, falta de remédios; moradia e transporte deficitários e o medo da violência.

Teatro, música, oficinas, debates e cuidado com o meio ambiente marcarão o Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará (TIC), evento que chega à 13ª edição no mês das crianças, com espetáculos para rir e pensar sobre amizade, medo, perdas e liberdade. Entre os dias 11 e 29 de outubro, o festival passará por Fortaleza (11 a 13), Sobral (17 a 19), São Gonçalo do Amarante (20 a 22), Maracanaú (24 a 26) e Quixeramobim (27 a 29). De 7 a 11, acontecerá o Seminário Virtual Arte e Educação, com palestras voltadas para educadores. Inscrições pelo site: www.festivaltic.com.br. Neste ano, quem abre a edição é o grupo cearense Pavilhão da Magnólia com a estreia de "A viagem do Barquinho", um clássico da escritora Sylvia Ortoff. Em Fortaleza, serão duas sessões no dia 11, exclusivas para escolas públicas, no Theatro José de Alencar, seguidas de debate.

O Brasil ganhou a primeira gramática indígena do país, na última terça-feira, 24, em Roraima. O livro pedagógico é na língua Wapichana e será disponibilizado nas escolas de ensino fundamental, marcando um feito inédito na educação brasileira. Resultado de uma década de pesquisa, a obra assegura a preservação da cultura, saberes e tradições do povo indígena. Intitulada Bayda'aptan Paradakary Ai Chapkinhau Wapichan Paradan Dia'an (em português: Gramática pedagógica da Língua Wapichana), faz parte de uma nova coleção que inclui trabalhos nas línguas indígenas dos povos Ikpeng, no Xingu (MT), Kawaiwete (MT), Karajá (GO, MT, PA, TO), Paresi-Haliti (MT) e que ainda serão lançados. O livro foi organizado pelo Museu do Índio, que é o órgão científico-cultural da Funai e tem parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Passa a fazer parte dos livros oficiais do MEC.

A REBRA - Rede de Escritoras Brasileiras, associação que hoje tem cinco mil integrantes por todos os estados brasileiros, presidida pela escritora Joyce Cavalcante, realizou sua festa de Mulher Honorária, título conferido a homens especiais, àqueles que lutam lado a lado com as mulheres por um mundo de oportunidades iguais para ambos os gêneros e sabem valorizar o processo cultural do país, principalmente a literatura. Tales de Sá Cavalcante foi o agraciado no espaço da Bienal Internacional do Livro, em São Paulo. "Seu nome transcende todas as fronteiras da excelência: escritor, professor, educador com vasta experiência em administração escolar, reitor da Universidade Farias Brito, presidente da Academia Cearense de Letras",

destacou Joyce.

Desfrutar do aconchego e da beleza do Mosteiro dos Jesuítas torna-se ainda mais atraente com a realização do Festival do Bacalhau, um evento gastronômico repleto de pratos deliciosos preparados pela chef Roseli Pereira. O evento está marcado para o dia 26 de outubro e as reservas já podem ser efetuadas pelo fone: (85) 9 9922.2286.

A cegonha voa feliz em Fortaleza anunciando a chegada de bebês lindos para a família de Edson Queiroz Neto e Ticiana, que já tem os herdeiros Júlia, Beatriz e Marco, e estão garantindo mais alegria para os avós maternos Estela e Pio Rodrigues e a bisavó Edir Rolim, que comemorará a chegada do 25º bisneto.

E também voo de felicidade para Rebeca Leal e Bruno Bastos. Serão papais de uma menina.

Zenaide Bezerra reunia amigas e família na noite do dia 27 para comemorar a sua nova idade.