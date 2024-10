Em novembro, Brasil Times/CNBC

Foto: Lide/Divulgação Emília Buarque trouxe para o Lide a palestrante Mônica Monteiro

Está chegando ao Brasil a Times/CNBC, primeiro canal a cores no mundo, lançado há 80 anos, e também pioneiro na segmentação jornalismo televisivo e entretenimento, mantendo sua central nos Estados Unidos, com 120 emissoras associadas. A boa notícia foi anunciada pela jornalista Mônica Monteiro com currículo vasto e valioso na área de audiovisuais e projetos de marketing, além de "uma cabeça" em criações e outras inovações na área da comunicação, chegando a Fortaleza como convidada do Lide para a programação mensal impulsionada pela presidente Emília Buarque, palestrando sobre "Comunicação e Marketing no Ambiente de Negócios".

Detalhando o cenário da CNBC, Mônica, uma pernambucana apaixonada pela sua terra, destacou que a rede, a maior dos EUA, é um canal a cabo com foco principalmente em notícias sobre o mercado, reservando 15 horas de jornalismo/dia. Os preparativos para o funcionamento no Brasil são fascinantes e, atualmente, já são destaque a formação de seus quadros profissionais.

Mônica revelou para a colunista que "a nossa educadora de negócios e empresarial, Camila Farani, é um dos talentos que estarão no ar. Também na equipe Christiane Pelajo, Fábio Turci, Carol Barcellos e Zeca Camargo. Sua sede em São Paulo é no edifício Triplo Berrini One, com 2 mil metros quadrados para abrigar estúdios, redação, áreas técnicas e operacionais. Sua estrutura conta também com auditório, heliponto e rooftop.

As referências da CNBC dos Estados Unidos estão sendo estudadas com atenção e cuidado para levar ao ar, aqui no Brasil, uma atração inovadora na TV e no digital. "Nossa estreia", informou a entrevistada, "é em novembro". "Vêm muita coisa bacana pela frente", disse com aquele largo e bonito sorriso Mônica Monteiro, ainda lembrando que a central da empresa e o estúdio serão decorados com material do Brasil.

DE HOJE ATÉ o dia 4 a relíquia de segundo grau de São Francisco de Assis está em Canindé, vinda de Monte Alverne, na Itália, em peregrinação pelo Brasil. Ela faz parte das comemorações dos 800 anos da impressão das chagas de São Francisco, um marco na espiritualidade franciscana. A relíquia, ou o fragmento do hábito que São Francisco usava quando recebeu os estigmas de Cristo em 1224, será acolhida em Canindé, amanhã, às 8 horas, na praça Doutor Aramis e seguirá em procissão até a Quadra da Gruta, um dos momentos mais esperados da festa. Ela ficará, depois, exposta para veneração dos fiéis durante toda a madrugada, na Basílica de São Francisco, oferecendo a oportunidade única dos romeiros e moradores da região se aproximarem deste símbolo da fé católica.

Sexta-feira, 4, uma missa solene será celebrada às 9 horas, pelo arcebispo dom Gregório Paixão, também na Quadra da Gruta. A presença da relíquia promete intensificar a devoção popular, consolidando ainda mais o Santuário de Canindé como o segundo maior centro de devoção a São Francisco, perdendo apenas para Assis, na Itália.

O encerramento da visita das relíquias está marcado para às 16 horas da mesma sexta-feira, na Basílica, tornando a festa deste ano uma das mais concorridas, atraindo para Canindé multidões de devotos do santinho da paz e da natureza.

Outubro Rosa

A São Carlos Imagem divulga uma mensagem importante. O Outubro Rosa nos lembra da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, uma das doenças mais comuns entre as mulheres. Por isso, a rede de saúde destaca que este é o momento de reforçar a necessidade de realizar o autoexame e manter os exames de rotina, como a mamografia, em dia.

O rastreio das mamas para as mulheres da população geral deve ser realizado anualmente a partir dos 40 anos e para as mulheres que apresentam alto risco para o câncer de mama. A prevenção é a chave para a proteção, e o diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de tratamento eficaz.

Sempre bela, Gisela Dias Branco Vieira trocou de idade, última sexta-feira, cercando-se da família e de amigas cativantes, no apartamento da mãe querida Graça. O cenário lindamente ornado de flores e o cardápio servido ganharam a marca do encantamento e dos grandes sabores.

A querida Beatriz Viana recepcionou o Grupo Azul (listagem completa) em seu bonito apartamento, de onde se descortina a beleza do mar de Iracema. Muita animação, boa conversa e um jantar saboroso acompanhado de bons vinhos, e depois de sobremesas "pecaminosas". A anfitriã trouxe de Lisboa um mimo religioso para cada amiga azul.