Colégio Cearense poderá ser reaberto em Fortaleza

Os irmãos Maristas, que deixaram Fortaleza após longos anos, formando gerações e mantendo a melhor escola de 1º e 2º grau de Fortaleza para crianças e jovens do sexo masculino, com o Colégio Cearense, localizado nas esquinas das avenidas Duque de Caxias com Visconde do Rio Branco, poderão voltar a enriquecer o projeto educacional do Estado. Há no planejamento da congregação a volta da nova unidade para o próximo ano.

Estamos sabendo que uma equipe está fazendo estudos e pesquisas sobre este projeto, gozando da total aceitação entre a religiosidade local. É possível a construção do novo colégio na área do bairro Edson Queiroz. Pesquisa está sendo executada sobre a realidade.

Foi por volta dos anos 1980 que as atividades do Colégio Cearense foram encerradas, provocando muita tristeza entre as famílias e a comunidade educacional. O prédio, símbolo de uma época de prosperidade e acolhimento dos religiosos educadores, foi fechado como "O Cearense" e negociado para outra entidade, deixando ali a marca da formação educacional de gerações.

A crise envolvendo os colégios religiosos do Ceará, e até mesmo do Nordeste, atingiu os Maristas, daqui se despedindo e deixando somente uma entidade de ação social no bairro Mondubim.

MOLDURAS

Foto: arquivo pessoal Dom Adélio deixou livro homenageando seu onomástico, São José

O Ceará perdeu um de seus mais atuantes religiosos, desempenhando com dinamismo seu testemunho também de um cidadão italiano, chegando a uma cidade pobre clamando por socorro. Faleceu o bispo emérito dom Adélio Giuseppe Tomasin, o maior benfeitor de Quixadá, a terra dos monólitos.

Quando ali chegou e viu a população do município enfrentando grandes dificuldades, o religioso assumiu não só o seu trabalho missionário, mas ações eficazes à transformação do local, próprias de um verdadeiro líder.

Dom Adélio desenvolveu projetos de construção de estradas, moradias e ergueu em cima de um serrote o Santuário Nossa Senhora Rainha do Sertão, desvendando uma belíssima paisagem e incentivando o turismo religioso.

Fundou a Universidade Católica, outra faculdade, a Cysne, construiu creches para até 500 crianças, mais o hospital Jesus, Maria e José com UTI neonatal, a Casa do Idoso para 300 pessoas e a Casa da Criança e Adolescente, além de muitos outros equipamentos e ações beneficentes.

Buscava recursos na Itália, batalhando para exercer seu compromisso como imigrante e apóstolo de Cristo e ajudar a salvar vidas e educar gerações. De tanto amor a Quixadá, ao se aposentar, optou por ficar naquele lugar do qual ele foi o maior gestor.

Cuidado, saúde e bem-estar

Foto: arquivo pessoal Dra. Clébia com novo olhar e ações para o equilíbrio feminino

Porque a medicina integrativa ocupa hoje seu espaço de pesquisa, interesse e dedicação aos muitos que buscam seus cuidados, a médica Clébia Espírito Santo, formada pela UFC em 1990 e depois percorrendo outros centros concretizando a busca de novos conhecimentos para a execução não só de sua especialidade em acupuntura, onde promove bem-estar, alívio de dores e prevenção de doenças, mas desenvolvendo encontros presenciais, em sua clínica, inspirada na WTHN, de Nova York, a Inside Healing Center, voltada para o equilíbrio da saúde e das emoções da mulher.

Última sexta-feira foi das mais atraentes o temário abordando o papel das amizades na construção da saúde, abrindo um leque de informações sobre o contágio social, os vínculos com os ambientes frequentados, as emoções e os benefícios para os longevos. Tudo muito atraente, garantindo estender a programação ainda este ano com novos encontros orientados por ela, médica atuante e bem ligadinha com o melhor da saúde para a mulher.

Mais ações

Foto: arquivo pessoal Albertino Souza, Salomão Rodrigues Filho e Leonardo Alcântara

O médico Leonardo José Araújo de Alcântara, secretário-geral e ex-presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, tomou posse como conselheiro federal suplente do Conselho Federal de Medicina (CFM) para a gestão 2024-2029.

A cerimônia de posse ocorreu nessa terça-feira, 1º de outubro, marcando o início do novo ciclo de trabalho no CFM.

O Ceará está representado no CFM pelo médico José Albertino Souza, conselheiro federal efetivo, especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, além de Ortopedia e Traumatologia. Leonardo Alcântara, especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, compõe a suplência da representação cearense.

A nova gestão do CFM conta com 56 conselheiros, sendo 28 efetivos e 28 suplentes, responsáveis por atuar na regulação e defesa da medicina no Brasil.

TUDO AZUL

Foto: João Filho Tavares Fernanda Quinderé

FERNANDA Quinderé ingressou na Academia Cearense de Letras em noite luminosa e festiva, último dia 1º de outubro. A partir daquele momento, disse seu saudante, acadêmico e escritor Juarez Leitão, "ela se senta na mesa larga de nosso convívio, trazendo consigo uma história de grandes façanhas, fascínio e encantamentos".

Pronunciando uma de suas mais bonitas saudações, Juarez foi adiante firmando sua certeza de que "Fernanda, por ter alma de artista, poeta e prosadora que é, não pode ser vista como uma pessoa comum, pois coube-lhe a missão de olhar a vida com as lentes da transcendência e, magnânima e premonitória, enxergar, além da pedra, a nuvem. Além do golpe, as rosas da vitória. Além do óbvio, o enigma. Além da normalidade, o espanto..."

Foto: JoaoFilho Tavares Tales de Sá Cavalcante, Fernanda Quinderé, Lucio e Beatriz Alcantara

O presidente da ACL, Tales de Sá Cavalcante, seguiu a sonoridade poética que Fernanda revela na sua vida, mais a inspiração de Juarez Leitão, e falou bonito, inclusive repetindo versos de Chico Buarque em "Teresinha".

Falou do Palácio da Luz abrindo suas portas para receber Fernanda no Dia da Música, que "tudo faz com o tom melódico". Ao final anunciou mais uma homenagem: se for edificado mais um teatro na cadeia escolar Farias Brito, será intitulado Fernanda Quinderé.

Foto: JoaoFilho Tavares Fernanda Quinderé, Jose Airto Santos e Lêda Maria Souto

O discurso de Fernanda foi uma peça especial. Armou uma passarela de beleza para cruzar os caminhos familiares, profissionais, sabendo dar uma parada histórica falando do seu patrono na ACL.

Emocionada em alguns momentos, dramatizou relatos em outros, mantendo assim a personalidade da atriz. Depois, um convite para o salão de festas, onde músicos da Casa de Vovó Dedé acompanhados de outros ofereceram uma programação musical de voz e de piano, mantendo o clima luminoso da noite.