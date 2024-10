Brasil tem o Dia Nacional do Santo Rosário

Foto: Divulgação/Fecomércio-CE Luiz Gastão, presidente do Sistema Fecomércio Ceará

.

O Ceará esteve bem representado na noite de celebração do Dia Nacional do Santo Rosário da Virgem Maria, no Rio de Janeiro, noite de segunda-feira. As religiosas do Instituto Hesed cantaram a missa, e o deputado federal Luiz Gastão ganhou bênção especial e reverências por ser o relator do Projeto de Lei, de autoria da deputada Simone Marquetto (MDB/SP), selecionando no calendário o 7 de outubro uma data religiosa para ser comemorada e bem invocada.

A Arquidiocese do Rio de Janeiro preparou a solenidade no Santuário Cristo Redentor no Corcovado com a entrada solene da imagem de Nossa Senhora Aparecida e a leitura da Lei Federal. "O projeto de lei", explicou Gastão, "foi aprovado por unanimidade por todos os deputados e senadores, firmando assim a prática de uma devoção amplamente difundida na nossa cultura religiosa".

"O santo rosário", prosseguiu, "tem sido ao longo do tempo um símbolo de fé, esperança e proteção para todos nós na condução, inclusive, de melhores dias para o nosso Brasil", afirmou Gastão antes do início da missa celebrada pelo arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, que ali também fez a leitura de uma mensagem enviada pelo papa Francisco.

MOLDURAS

Janaína Farias Crédito: Reprodução/instagram

Mais mulheres. Janaína Farias foi eleita prefeita de sua terra natal, Crateús. Uma demonstração de vitória na realização de um sonho. Nascida em uma família humilde, aluna de escola pública e conhecendo de perto as dificuldades de uma terra de sol escaldante e envolvida de necessidades básicas, ela saiu de lá para Fortaleza traçando os elementos para só voltar com um projeto de desenvolvimento social e econômico capaz de mudar a realidade secular de uma comunidade carente.

Janaína soube batalhar, romper obstáculos, injustiças, caminhando de cabeça erguida, ganhando luzes para iluminar seu sonho com seriedade e entusiasmo. Premiada por toda essa busca e acreditando na boa política, ela concorreu à prefeitura e saiu da eleição de domingo vitoriosa.

Saudades...

Patrícia Ary, a filha querida de Liliana e Walder Ary, empresária de moda, artista plástica e designer, terá sua família e os muitos amigos reunidos, às 19h desta quinta-feira, em Missa marcando os sete dias de sua partida para a Casa do Pai. A celebração acontecerá na capela do Colégio Santa Cecília (Av. Virgílio Távora) entre orações, louvores e saudades.

Um alerta aos eleitos

Passada a ressaca eleitoral, envolvendo uns de alegrias e outros de tristezas, parte do jogo democrático, que não admite sequer empate, ouvimos a opinião do cientista político, escritor e advogado Djalma Pinto sobre a realidade.

Ele lembrou bem que "entre os vencedores, há os legitimamente eleitos, ou seja, aqueles que ganharam, respeitando as regras do certame. E os artificialmente vitoriosos, aqueles que se valeram da compra de voto, da ameaça a eleitores e do abuso do poder econômico ou político para conquistar a vitória".

"A todos os eleitos", prosseguiu o entrevistado, "uma lembrança". "O poder é efêmero. Muitos dos nossos antepassados já o exerceram sem deixar qualquer legado positivo para as novas gerações. Estão, assim, eternamente esquecidos. Por isso, aos novos prefeitos um lembrete: prestigiem os educadores e propiciem escola de qualidade para todos no seu município.

Sem fornecer boa escola, será mais um a contribuir para a perpetuação da pobreza. É preciso projetos e ações contribuindo valiosamente para o aprimoramento da cidadania e longevidade da nossa democracia", concluiu Djalma Pinto.

Fecomércio em Portugal

Fecomércio em Portugal Crédito: Arquivo pessoal

Última, sexta-feira, 4, o presidente em exercício do Sistema Fecomércio Ceará, Luiz Fernando Bittencourt, e a diretora regional do Senac Ceará, Débora Sombra (foto), foram recebidos em Lisboa pelo embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, juntamente com o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, Otacílio Soares, e o diretor geral do Fartura Brasil, Rodrigo Ferraz.

A convite do Fartura, os gestores estão em Portugal para representar a instituição no festival de gastronomia e cultura Heróis do Mar, além de cumprir agenda oficial. "As visitas institucionais têm como objetivo apresentar o Sistema e estreitar laços, visando novas parcerias e projetos internacionais que ampliem as oportunidades para o nosso povo e contribuam para o desenvolvimento do Ceará", ressalta o presidente Gastão.

TUDO AZUL

Mafrense, o cerimonialista dos grandes eventos, planejou e realizou o mais belo dos seus mais belos acontecimentos: a festa de seu casamento com Júlio Souza.

Mafrense Sousa e Julio Alves Crédito: João Filho Tavares

Tendo como cenário o La Maison, oficializou a união - em um salão projetado só para o momento - a juíza Tóia, enaltecendo em suas palavras o amor como uma linguagem de libertação, conquistas e felicidade.

Acompanhando a cerimônia, todos participaram de uma programação emocionante: um concerto de 60 vozes regido pelo maestro Poty Fontenelle e a voz belíssima de Paulo José, e de Vivian Fernandes, completando o espetáculo.

Sandra e Eduardo Rolim Crédito: JoaoFilho Tavares

Depois, noivos e convidados se reuniram no grande salão de festa do La Maison, lindamente decorado por Alexia Fontes e abastecido pela música de vários grupos.

Buffets para o jantar e as mesas de docinhos, além de saborosos e originais, seguiram as cores de uma beleza contagiante. No domingo, já recheado de comentários e recordações dos presentes, os noivos seguiram o destino da Costa Amalfitana, para a viagem de núpcias.

Lêda Maria, Jório e Graça da Escóssia Crédito: JoaoFilho Tavares