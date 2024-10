TRT-CE tem uma nova presidente para 2025/26

Foto: JÚLIO CAESAR Luciana Dummar e Raul dos Santos

Mantendo a seriedade e a serenidade das decisões, principalmente diante dos pleitos eleitorais, os membros do Tribunal Regional do Trabalho, 7ª Região, escolheram os novos representantes para comandar a Casa no período de 2025/26. Coube à desembargadora Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque ocupar a liderança, mantendo bem viva a presença feminina. Ela é a sétima presidente eleita, em um universo liderado por homens. Compõem a nova diretoria com Fernanda os desembargadores Francisco José Gomes da Silva, vice-presidente, completando dez anos e dez meses com muitas realizações no tribunal; Corregedor regional, João Carlos de Oliveira Uchôa. A Escola Judicial permanece sob o comando do Des. Paulo Régis Machado Botelho e do Des. Clóvis Valença Alves Filho, vice. Os desembargadores José Antonio Parente da Silva e Plauto Carneiro Porto foram reeleitos ouvidor-geral e ouvidor substituto, respectivamente. A solenidade de posse está marcada para 13 de dezembro, quando o atual presidente Durval César dará posse aos novos membros do comando daquele tribunal.

A história do TRT/Ceará registra a presença na presidência de grandes mulheres. Começou a Des. Irisman Alves Cidade, depois vieram Laís Maria Rossas Freire, Dulcina de Holanda Palhano, Maria José Girão, Maria Roseli Mendes Alencar, Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno e agora a sétima Fernanda Uchoa de Albuquerque.

Tarde da última quinta-feira, 10, a nova cúpula do TRT/Ceará esteve presente em Brasília à posse do novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Des Aloysio Corrêa da Veiga, posse prestigiadíssima, com possibilidade de se avaliar algumas mudanças que serão processadas na política trabalhista anunciadas no discurso de Corrêa da Veiga.

O Grupo de Comunicação O POVO e a Câmara Brasil Portugal no Ceará (CBPCE) estabeleceram uma parceria para fortalecer as relações entre o Ceará e Portugal. O acordo foi formalizado pela presidente institucional e publisher do O POVO, Luciana Dummar, e pelo presidente da CBPCE, Raul dos Santos, em um evento na sede do Grupo, que contou com a presença de autoridades como o cônsul de Portugal no Ceará, Rui Almeida, e o presidente da Sociedade Beneficente Portuguesa Dous de Fevereiro, Francisco Brandão. A iniciativa busca promover o fortalecimento dos laços culturais e comerciais entre as duas regiões, ampliando as oportunidades de cooperação.

Encantamento. Esta é a palavra chave para traduzir o ritual e as presenças ao compromisso de amor dos noivos Carol e Ricardo, filhos queridos de Sarinha Philomeno Gomes e José Gerardo Pontes e Carmélia e Renato Rios. A celebração religiosa aconteceu na Cripta da Catedral com o padre Helano e música de Levi Castelo Branco. A recepção aos convidados foi no Salão Portofino, do Hotel Gran Marquise. Os dois cenários ganharam a bonita decoração de Herllen Lima. Lilian Porto comandou o cerimonial.