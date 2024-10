Monte Klinikum novamente em mudança de dono

Foto: arquivo pessoal Lúcia e Luiz Carlos Correia

Parece ser um leilão, mas não é. O fato real é que o Hospital Monte Klinikum, várias vezes negociado e adquirido, pela última vez, por José Seripieri Jr., empresário dono da Amil e da Q.Saude, em 2020, já está novamente à venda.

Existem desejosos, entre eles um grupo de empresários cearenses com história de sucesso em seus empreendimentos, mas sem nunca ter se voltado para negócios hospitalares. Muitos contatos, ofertas de preços, vantagens e desvantagens ocupam o cenário, estando também no páreo a HapVida e a Unimed, e um grupo denominado Korea. É aguardar a chegada das luzes de Natal...

MOLDURAS

Foto: arquivo pessoal Lúcia e Luiz Carlos Correia

Lúcia e Luiz Carlos Correia estão hoje em Foz do Iguaçu festejando a chegada dos 80 jovens anos dele. Antes, aqui em Fortaleza, os filhos Eduardo, Júnior, Sávio, Kleber e Ana Karine levaram mais carinho ao pai querido, enquanto os amigos preparam outros festejos para a próxima semana, após o regresso do aniversariante.

Saúde

A 17ª Corrida Unimed Fortaleza, realizada no último dia 13, ultrapassou seu recorde de inscrições com mais de 3.800 atletas na Avenida Beira Mar. A prova iniciou cedo, às 5h30, e contou com provas de 5 km, 10 km e 21 km, divididas entre as categorias Médico e Aberto, para homens e mulheres, integrando a programação do Mês do Médico, celebrado em 18 de outubro.

"Nossa corrida cresce a cada ano e é sempre um desafio, mas fazemos com muito prazer porque sabemos que estamos proporcionando um evento fantástico levando saúde para as pessoas", afirmou o médico Marcos Aragão, presidente da Unimed Fortaleza.

No percurso de 5 km geral, Mikele Coelho conquistou o primeiro lugar na categoria feminina. A categoria especial para médicos foi uma forma de reconhecer o trabalho desses profissionais e incentivá-los a cuidar da própria saúde.

O médico Saulo Lima Verde, vencedor na prova de 21 km, na categoria masculina, ressaltou a qualidade do evento. "A Unimed Fortaleza procura a excelência inclusive nessas competições, além de prestigiar a sociedade com a saúde, também com o esporte. A cada ano, a corrida tem sido mais organizada", ressaltou.

Cidadãs cearenses

Annette Thèrese de Castro, executiva das mais conceituadas e presidente do Grupo Mulheres do Brasil/Ceará, nascida na cidade de Huddersfield, Inglaterra, e estabelecendo-se em Fortaleza desde 1983 após casamento feliz com Marcos de Castro, e passando a compor o quadro de funcionários do Grupo Edson Queiroz, vai receber amanhã, em sessão solene no Auditório Murilo Aguiar, da Alece, o título honorífico de cidadã cearense.

Annette é também cônsul honorária dos Países Baixos/Holanda e sua vida familiar é pautada na harmonia e no carinho de Marcos e dos filhos. Estimada por muitos, a nova cidadã cearense há muito ostenta seu testemunho de amor à terra e sua gente, desempenhando missões sociais e empresariais importantes.

Na mesma solenidade e recebendo o mesmo título, a empresária de sucesso Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza.

Outubro Rosa

Precisamente às 18 horas de hoje, a médica Heloísa Magalhães, atendendo convite de Josilda e Alessandro Belchior, vai falar para um grupo de mulheres sobre o tema que domina: "Câncer de Mama: autocuidado e prevenção".

Nova Terra Bárbara

A quarta edição da Coleção Nova Terra Bárbara, publicada pelas Edições Demócrito Rocha, será lançada hoje, 16, às 19h, no Espaço O POVO de Cultura & Arte. O lançamento marca o início das comemorações dos 25 anos da coleção, a serem celebrados em 2025.

Aberto ao público, o evento apresentará cinco dos dez títulos programados para este ano, com biografias de personalidades relevantes da história cultural e intelectual do Ceará: Adísia Sá: o bom combate de uma jornalista (Luiza Helena Amorim); Narcélio Limaverde: o homem por trás do rádio (Natércia Rocha); Henriqueta Galeno: a vanguarda feminista e intelectual (Natércia Rocha); Emília Freitas: a rainha sem rosto (Alcilene Cavalcante) e Gerardo Mello Mourão: a invenção do poeta (Rodrigo Marques). As capas, ilustradas por Carlus Campos, acompanham um postal exclusivo que pode ser usado como marca-página.

Vale a pena conferir

Médico psiquiatra e professor Adalberto Barreto tem preparado um trabalho que merece ser ouvido em palestra por quem se interessa pela verdadeira política: "As lições da democracia - aprender quando se ganha ou se perde".

Dominando grandes temas da atualidade, o médico cearense esteve início do mês em Tarija, na Bolívia, como convidado especial do III Encontro Latino Americano de Terapia Comunitária Integrativa, onde apresentou para os participantes o tema que domina: "Dialogando com os sintomas: que querem dizer minhas dores?".

Adalberto Barreto é o criador da TCI, mantendo no bairro do Pirambu um centro de referência, o Projeto 4 Varas, hoje conhecido mundo afora. Entre os muitos grupos que integra, Adalberto faz parte do Comitê Científico de Saúde e Espiritualidade.

TUDO AZUL

Foto: arquivo pessoal A beleza dos noivos

Entre as cores da beleza e do afeto, foi realizada a cerimônia de casamento de Priscila e Luiz Felipe, filhos queridos de Morgana Ximenes Cardoso Linhares e Marcos Dias Branco e de Denise e Luiz Ranieri Bazzo. Pastor Luís André Bastos conduziu o ato religioso. Depois, os convidados, reunidos entre os cenários do Hotel Carmel Taíba, vivenciaram festa animadíssima. Noivos estão seguindo para viagem de lua de mel

em Dubai.