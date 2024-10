Empresários cearenses e Fiec mergulham na modernidade

Foto: arquivo pessoal Isadora Valladares, organizadora do evento entregando o diploma para Célia Barreira

Ceará foi até Londres beber da fonte da modernidade. Dando continuidade a agenda no Reino Unido, do Programa de Educação Executiva Internacional - London Journey, promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará), grupo de 40 líderes cearenses participaram de sessões acadêmicas com renomados especialistas e professores da Imperial College Business School sobre temáticas que impactam diretamente o mundo dos negócios.

O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, afirmou que todas as temáticas trazidas pelo Programa são de grande relevância para o desenvolvimento da indústria e do Estado do Ceará. "A tecnologia do futuro não é algo distante. Ela já está aqui, moldando nosso presente e nos forçando a pensar sobre o que virá a seguir. Empresas, governos e instituições precisam se preparar para esse novo mundo e é exatamente por isso que viemos até aqui. O objetivo é que nós - industriais, governo, universidade e instituições - possamos de mãos dadas entender toda essa disrupção e que a gente possa levar esse legado para o nosso Estado, para nossas empresas e para toda a Federação", disse.

A programação teve início com a sessão acadêmica intitulada "Tecnologia do Futuro Liberada", conduzida por David Shrier, executivo referência em inovação e disrupção tecnológica. Em seguida, os líderes cearenses participaram do painel "Garantindo Justiça: Testando IA em Finanças para Equidade e Responsabilidade", com Ruth Misener e outros expositores. O Secretário da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz), Fabrizio Gomes, participante do Programa, lembrou que "a gente já usa IA na Sefaz. Mas, vir aqui para Londres, conhecer novos modelos, novas opções, garante assimilar um dinamismo maior para o nosso trabalho. Outro aspecto que destaco deste Programa da Fiec , afirmou Fabrizio, é a temática da liderança. Entender a necessidade de ter equipes multidisciplinares e uma liderança cada vez mais compartilhada é fundamental para novo aprendizado e solução de problemas".

Foi no último dia 17 que a cearense Célia Barreira Queiroz recebeu aplausos pela sua produção e compromisso de expansão da literatura. As margens do Rio Sena, em barco preparado para receber a intelectualidade, aconteceu o lançamento do seu livro "Cearenses Ilustres e suas histórias". Logo em seguida Célia recebeu sua distinção no Prêmio Parisiense de Excelência Literária e das Artes. Somente a ela foi concedido o prêmio "Homem vitruviano: uma mente além do nosso tempo". Completando a programação, foi servido um grande jantar, temperado de confraternização entre os países presentes.

Cearense José Guedes participa, em Lima, na belíssima Casa Fugaz, de importante mostra internacional intitulada "Desde La outra Orilla" Migraciones: un mapa corporal, reunindo artistas de 6 países latino-americanos. Guedes apresenta a instalação inédita Jogos Migratórios (foto), que desconstrói o baralho, reduzindo-o a única carta reproduzida 52 vezes (o Ás de Ouros) criando um jogo de relações espaciais, ocupando piso e paredes. A curadoria é assinada por Marco Duran, Juan Peralta Berrios e Ricardo Villarroel. A Mostra fica em cartaz até 5 de janeiro.

Guilherme Holanda Rodrigues Rolim foi eleito "Lojista do Ano - 2024", marcando a presença da terceira geração da família ganhando título e troféu, instituído desde 1980 pelo seu avô paterno, Clóvis Rolim, que na época presidia a CDL. A eleição de Guilherme coincide com a celebração dos 70 anos da fundação da C.Rolim Confecções, cuja gestão ele comanda hoje, aos 35 anos. Filho de Stela e Pio Rodrigues Neto, o jovem solteiro, simples e simpático, é o quarto filho do casal. A festa de entrega da comenda será dia 12 de dezembro, no La Maison Dunas.

Tales de Sá Cavalcante (foto), presidente da Organização Educacional Farias Brito, deu início ao XXI Simpósio de Transporte Aéreo (SITRAER), semana que passou, no FB UNI. O evento, organizado pela Sociedade Brasileira de Pesquisa em Transporte Aéreo (SBTA), reuniu especialistas e profissionais para discutir temas relevantes sobre o setor aéreo.

O Seminário da Prainha completou na última sexta-feira, dia 18, 160 anos de fundação. Para marcar a data, o arcebispo metropolitano de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, OSB celebrou missa às 8h30 na Igreja da Prainha seguida de homenagens a pessoas que fazem parte da história da instituição de ensino que já teve entre seus alunos personalidades como Padre Cícero, Dom Helder Câmara, Capistrano e Casimiro de Abreu, e Domingos Olímpio.

O restaurante-escola Mayú, do Senac Ceará, foi indicado em duas categorias da 8ª edição do Prêmio Melhores Sabores da Cidade, uma das maiores celebrações da gastronomia de Fortaleza. Mayú está concorrendo nas categorias de Melhor Experiência Gastronômica e Melhor Atendimento, um reconhecimento da excelência e inovação que o restaurante-escola tem proporcionado aos seus clientes.

A REGIÃO LINDA de Bordeaux, na França, atraiu a preferência de Eveline e Francisco Monteiro; Rosângela de Francesco e Washington Araújo. Primeiro eles foram a Londres, depois optaram pelas belezas e os bons vinhos franceses, regressando agora à Fortaleza curtindo as boas recordações.

NÁDIA E JORGE Parente ampliando o mapa das boas viagens circula entre os vinhedos e os templos religiosos seculares de Portugal, mandando relatos de muita beleza. Último dia 10, o casal querido veio para o Porto, onde os amigos Fátima Goulart e Jeová Lucena prepararam a comemoração do aniversário de Nádia, recheada de muito carinho.-

Quando do Dia do Fisioterapeuta, a equipe de competentes e belas profissionais, da Assembleia Legislativa do Ceará, recebeu as homenagens, merecidas. Juliana Gadelha, Magda Pinheiro Feitosa e Carolina Furtado.