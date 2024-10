Ceará deverá impulsionar seu turismo de aventura

Foto: Arquivo Pessoal Dia desses Joyce visitou a Academia Brasileira de Letras e ali foi recepcionada, carinhosamente, por Loyola Brandão

A qualidade dos destinos, a segurança para a prática de esportes radicais, a infraestrutura turística e o potencial de experiências inesquecíveis em meio à natureza, despontando à frente de países tradicionais. Essa listagem atingiu os principais critérios que colocaram o Brasil como o melhor país em turismo de aventura no ranking global realizado pela US News e World Report. O Ministério do Turismo celebra e já elabora inovações para esta escolha, sabedor do potencial do turismo de aventura, mais que nunca representando um fator importante para o desenvolvimento econômico de várias regiões, beneficiando, principalmente, os pequenos negócios.

O Ceará se posiciona bem neste segmento. No litoral, norte e sul, nossas praias, além de grande beleza, estão oferecendo a prática segura de esportes náuticos e radicais, concentrando ao longo do ano apaixonados e turistas do mundo inteiro. Um destaque para o kitesurf e esporte a vela. Diante dessa pesquisa realizada com mais de 17 mil pessoas pelo mundo, listando 89 países, o governador Elmano, Yrwana Albuquerque, secretária do Turismo do Ceará e Sílvio Moreira, gestor estadual de turismo do Sebrae, deverão traçar com os novos prefeitos e representantes empresariais projetos conjuntos para impulsionar roteiros e produtos para expandir o segmento, já estando em avanços, pela Embratur a criação de um roadshow com o "Nordeste Brasil", voltado para atrair mais turistas e praticantes de esportes radicais. Bruno Reis, diretor de marketing, acredita que o ano vai se encerrar com quase 7 milhões de turistas internacionais visitando o Brasil.

Circulando uma comunicação nas redes sociais, exagerada, dizendo, entre outras coisas, que o papa Francisco pede aos sacerdotes para abrir as portas de suas igrejas e convidar as pessoas a rezar o santo rosário. Mais ainda, que o papa alerta o mundo sobre a Guerra no Oriente Médio e também na Ucrânia e na Criméia, que se converterão em algo muito sério e se estenderão, etc.etc. Fomos ouvir o arcebispo dom Gregório Paixão, e ele, na sua simplicidade e lucidez sobre os temas religiosos que pedem mais reflexão, disse: "o papa tem nos pedido para rezar pelo fim da guerra, que ele chama de Terceira Guerra Mundial em Pedaços. O convite é para rezar e pedir a misericórdia de Deus sobre todos, especialmente os que estão sofrendo diretamente com a guerra. A oração do Papa é serena, sem exageros e sem colocar sobre a mente dos outros um medo que imobiliza".

A escritora cearense e presidente da Rebra, Joyce Cavalcante, mantém uma amizade muito carinhosa com alguém especial, Inácio de Loyola Brandão, aquele que sabe dominar bem os temas de amor, alegria, beleza feminina e os segredos do mundo. Joyce revelou para a colunista que "Loyola é um amigo que, de tão presente no meu coração, já faz parte da minha anatomia. Nos conhecemos em Fortaleza, quando ele veio prestigiar o lançamento do nosso famoso jornal literário 'O Saco'. Daí por diante a nossa amizade cresceu e se multiplicou. Fiquei em êxtase quando ele leu os originais do meu primeiro livro, 'De Dentro Para Fora' e, na sequência, resolveu ser meu padrinho. Cumpre essa missão fielmente até hoje, prefaciando inclusive, 'O Discurso da Mulher Absurda', o meu quarto livro. Mas não ficamos por aí: Por vingança, eu resenhei o seu magnífico 'O Verde Violentou o Muro' na minha coluna do periódico paulista 'Jornal da Tarde'. Vamos seguindo, nos ocupando a aplaudir um ao outro e fortalecendo a benquerença", esclareceu Joyce uma mulher linda que sabe escrever e percorrer os caminhos do amor.

São 100 anos de amor e alegrias. Esta noite a matriarca Holandina Montenegro Cavalcante, a mãe querida de Humberto, Sérgio, Ricardo, Helena, Amarílio, Márcia, Iêda, Isa e Inês recebe todas as homenagens por conta da chegada de seu centenário. Sempre bonita, ativa e apaixonada pela família que tem 23 netos e grupo de bisnetos, ela ganha festa no Ideal Clube, onde os amigos também se unem para comemorar e aplaudir a data e a vitória da vida de Holandina, que nos anos 50 foi cativada pelo grande amor de Amarílio Cavalcante formando com ele a grande família.

Uma das mais importantes instituições femininas vai completar 30 anos. É a BPW, Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais de Fortaleza, hoje presidida pela empresária Iracema Nobre e concentrando grande número de líderes, projetando para o Brasil suas realizações e compromisso com o fortalecimento das ideias e inovações ao empreendedorismo. Um jantar adesão está marcado para o próximo dia 30, às 19h30, no Ideal Clube.

"Temos um imenso orgulho de sermos seus filhos, de termos o privilégio de aprender com sua integridade, com o seu coração aberto à família, que sempre foi o seu maior bem. Hoje, ao olharmos para a senhora, vemos que a senhora continua sendo uma mulher dedicada que soube equilibrar com sabedoria a vida familiar, a educação dos filhos e a sua devoção a Deus. Nosso pai Ivens teve em seus braços a tranquilidade para construir o legado que nos deixou, na certeza, de que nós, os filhos, estávamos em suas mãos seguras, firmes e amorosas... Mamãe, a senhora é o coração da nossa família, a nossa fortaleza, o maior presente que Deus nos dá..."

A bela declaração de amor é de Graça Dias Branco falando em nome dos seus irmãos para a matriarca Consuelo, comemorando em festa bonita, iniciada com a celebração de uma missa pelo Pe. Eugênio. Seguindo-se festa recepção pelos seus 90 anos de existência.