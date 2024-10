A vitória conjugada com a garra de duas jovens mulheres

Foto: João Filho Tavares Prefeito Sarto e Roberto Claudio saíram da presidência da Assembleia Legislativa para o Paço Municipal.

Encerrado o pleito eleitoral dando a vitória para Evandro Leitão, muitas avaliações poderiam ser feitas, mas nos ligamos em duas: primeira a força, o entusiasmo e o prestígio do ministro Camilo Santana, agora o maior líder político em atuação no Estado e na esfera do PT. Segunda coisa, a garra de duas mulheres durante toda a campanha: Onélia Santana e Cristiane Leitão, esposas de Camilo e de Evandro. Elas souberam usar as pegadas das visitas e procissões de convencimento em um tempo de total indecisão, ou mesmo da prática do pecado da traição por parte de muitos votantes. Foram pessoalmente aos bairros pobres, aos postos de saúde, às feiras livres e às barracas de praia. Danadíssimas, não contaram as horas e baniram do calendários os finais de semana e os feriados, e até a dedicação familiar.

O trabalho deixou-as visivelmente mais magras e cansadas, coisas que elas não se importam diante da vitória. Agora, possuidoras de sorrisos bonitos, respondem a isso pregando que o amor constrói mais carinho, se solidifica na luta e firma as promessas do casamento: "Estou contigo na alegria e na dor, na guerra e na paz..." O novo prefeito e a primeira-dama Cristiane têm 29 anos de casados e três filhos: Kaio, Cecília e Eduardo. Camilo e Onélia completaram 14 anos de casados tendo o mesmo número de filhos: Pedro, Luísa e José.

Eleito prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão aumenta a lista de presidentes da Assembleia Legislativa chegando ao Paço Municipal. É o terceiro consecutivo, depois de José Sarto e Roberto Cláudio. Anunciada a vitória, assistiu-se ao festival de lágrimas no palanque do comitê central, Av. Virgílio Távora, preparado para uma grande festa. Camilo e Elmano choraram, copiosamente, assim como Onélia e Cristiane. Mais que a conquista das urnas eram lágrimas traduzindo a volta do PT depois de 12 anos ao Paço Municipal, sem a contribuição efetiva, prevista, do presidente Lula.

I mpossível não registrar o clima de violência registrado em Fortaleza no primeiro e no segundo turno, exigindo uma avaliação e decisões por parte dos poderes. A população pede, quer sossego, serenidade e, principalmente, ação conjunta das polícias. A periferia vivencia uma batalha perigosa, e as famílias têm que conviver com toda espécie de insegurança, medo e tristezas.

Além disso, é muito pálido o time político partidário. Onde estão as lideranças verdadeiras, comprometidas com o bem-estar da população e trabalhando realmente para a solução de um dos graves problemas: segurança? Vamos, como cidadãos, moradores desta cidade, aproveitar a disputa acontecida para a Prefeitura de Fortaleza e as promessas reveladas e exigir de Evandro ser veloz nos projetos para o universo da área da segurança.

A Comunidade Católica Shalom inaugura nesta sexta-feira, 1º, sua primeira igreja, intitulada "Igreja do Ressuscitado que Passou pela Cruz". A celebração contará com uma missa presidida por Dom Gregório Paixão, OSB, arcebispo de Fortaleza, às 19h. O evento terá a presença de diversas autoridades eclesiásticas, incluindo Dom Giambattista Diquattro, representante do Papa Francisco no Brasil.

Presidente Iracema Nobre, garante o sucesso da comemoração esta noite dos 30 anos da BPW, uma das mais importantes entidades reunindo mulheres empreendedoras do Estado. Um jantar festivo, no Ideal Clube, reunirá as integrantes e duas famílias, além de convidados especiais.

Guedes e sua bela contribuição para o entorno do Parque do Cocó. O artista plástico José Guedes, sempre criando e produzindo importantes trabalhos, acaba de entregar "A Árvore", nome da escultura que valoriza o projeto de ambientação do Verd Mall, ali na avenida Santana Júnior, ao lado do parque. A criação do artista buscou integrar a paisagem urbana de Fortaleza à vegetação do parque do Cocó. Explicando sua criação, verdíssima para louvar a natureza, Guedes afirma: "Esta obra, apesar de ser uma construção geométrica de formas rígidas e radicais, permite também uma poética e humanizada leitura figurativa".

A marca da beleza e do entusiasmo da família Fiúza e dos seus amigos, convidados para a festa de aniversário "Trinca", celebrando no belo cenário da mansão da Praia do Cumbuco, o aniversário de Bia, Pedro e Laurino, dominou todos os momentos de uma noite que começou às 19 horas, prolongou-se madrugada adentro e entregou a alegria ao sol nascendo no domingo. Bitoca e Laurinho mantinham o amor, o sorriso e a cordialidade, harmonizando-se com os filhos e netos presentes. Os Transacionais e o Dj Itaquê cuidaram do quesito musical, além da voz repertório da MPB de Marcos Lessa e sua banda, todos garantindo animação total. Um capítulo de encantamento veio com a apresentação da Orquestra Jacques Klein, a filial de afetos da família. Decoração foi de Gil Santos e Buffet de Toca.