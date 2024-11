Sobral plantará oliveiras trazidas da Itália

Foto: arquivo pessoal Ângelo D'Francesco e Vittorio Ghia

A paisagem de Sobral mudará. No lugar de cactus e plantas resistentes ao clima quente, vem aí uma grande plantação de Oliveiras para a região. O empresário Ângelo De Francesco e o prefeito eleito Oscar Rodrigues estão radiantes com a confirmação que uma grande empresa Italiana irá plantar oliveiras em Sobral. Vittorio Ghia, vice-cônsul da Itália no Ceará e Piauí e delegado da Câmara de Comércio Italiana, foi portador da boa notícia. Negociações e elaboração de projetos estão entre as sementes a serem plantadas. Fim de tarde de quinta-feira, desembarcou em Fortaleza Mário Ferrario, que vai ser o responsável pelo escritório de Sobral em Milão, aqui se reunindo com Vitório Ghia, Mário Boccadoro, presidente da Comunidade Italiana/CE, e D'Francesco, mostrando os contatos efetuados com algumas empresas italianas interessadas em abrir negócios e projetos, naquela que antes era chamada de United States Sobral, e em breve poderá denominar-se "Sobral, a italiana cearense".

Uma pesquisa já mostra as vantagens do solo sobralense para as oliveiras e, agora em novembro, em Veronna, na Itália, acontece a Feira Internacional de Produtores de Azeite de Oliva, levando um grupo para contatos e busca de informações. Sabe-se que o clima seco e sol permanente são bons cenários para o plantio e a produção de oliveiras, e Sobral tem isso em abundância. Da fase de plantio da semente à colheita são três anos, tempo que marcará a gestão do prefeito Oscar, já otimista garantindo que será abençoado em seu projeto, deixando hectares de plantio de lindas oliveiras de origem italiana.

O Ceará ganhou mais destaque internacional com a realização da Reunião Global de Educação e o G.20 Educacional, dois projetos encerrados no último fim de semana, no Centro de Eventos. Cinquenta estudantes e servidores técnico-administrativos da Universidade Federal do Ceará (UFC) participaram como oficiais de ligação (liaison officers) no encontro, atuando também na Reunião Global de Educação (GEM, na sigla em inglês). No encontro do G20 Educacional, os destaques foram as reuniões técnicas do Grupo de Trabalho (GT) de Educação (as últimas de 2024) e a reunião ministerial de Educação, com participação de ministros da Educação dos países-membros do G20. Já as atividades da GEM, coorganizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), incluíram discussões sobre a equidade de políticas e os mecanismos inovadores de financiamento na educação.

Experiência para a vida. A participação de voluntários da UFC entre as mais de 100 delegações de diferentes países e organizações internacionais foi articulada com o MEC. "Tivemos orientações sobre a logística de funcionamento do evento, sobre o sistema de segurança, sistema de acolhimento, de informação e comunicação, bem como sobre relações interculturais" conta Rodrigo Rêgo, da Pró-Reitoria de Relações Interinstitucionais (Prointer). Segundo ele, alunos de diversos cursos, como Gastronomia, Odontologia, Engenharias, Enfermagem, Letras, Direito e Gestão de Políticas Públicas, vivenciaram conhecimentos valiosos sobre educação e internacionalização.

Somente as delegações do G20 Educacional incluíram representantes dos 21 membros do fórum (África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia, além dos órgãos regionais da União Europeia e União Africana), bem como de países convidados e de organismos multilaterais — a exemplo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), da Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) e da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).

M onarquia em reinado de amor

Foi entre os belos cenários da Bélgica que o nosso príncipe dom Fernando d'Orleans e Bragança e sua esposa, a princesa Maria da Graça, festejaram a celebração de casamento da herdeira Maria da Glória d'Orleans e Bragança com Tanguy de Bock. Coube ao abade Stèphane Seminckx oficializar o ato religioso na Igreja Saint-Suplice, em Boussu-en-Fagne, seguindo-se recepção em um dos castelos. A noiva tem avó materna cearense, Madalena Siqueira Carvalho, nascida em Viçosa, Ceará.

Dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza, chegou ontem, domingo, aos 60 jovens anos. Seu primeiro aniversário em terras cearenses não teve comemoração, mas alguns religiosos foram ao seu encontro, abraçá-lo.

Prefeito eleito Evandro Leitão, com a sua amada Cristiane, após vitória para prefeito de Fortaleza, recebeu a notícia que também estava ganhando mais um neto. O filho Eduardo Leitão e a nora Dara Oliveira anunciaram a chegada em breve de Maitê, irmãzinha para Lucca.

O prêmio de Desenvolvimento Setorial outorgado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará, presidido pelo engenheiro Patriolino Dias, será conferido este ano ao governador Elmano de Freitas. Demais premiações só serão conhecidas na noite da grande festa da Construção 2024, marcada para o Teatro do RioMar, dia 13.

