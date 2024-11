Ceará reuniu ministros da Educação e mostrou o Mais Infância: emoções

Foto: arquivo pessoal Reitor homenageado e Wolney Oliveira

Reunião extraordinária do Comitê Diretor Regional de Organização Desenvolvimento Sustentável (ODS 4.) da Unesco, realizada último sábado, dia 2, reunindo no Hotel Gran Marquise, ministros, secretários e demais integrantes da cúpula da educação da América Latina e do Caribe, foi encerrada pela ex-primeira dama Onélia Santana, hoje secretária da Proteção Social. Ela apresentou seu grande projeto, os Complexos Sociais Mais Infância Ceará, centralizado em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde, assumindo assim a tarefa de melhorar o IDH e auxiliar na transformação social do local onde está em funcionamento, trabalhando e beneficiando não só a criança e o jovem- educação, esporte, arte-cultura e alimentação, mas sua família.

Todos os participantes do encontro Internacional fizeram uma visita guiada ao Complexo Social Mais Infância Padre Caetano localizado, aqui em Fortaleza, no bairro Cristo Redentor (abrangendo outros 10 bairros), um projeto valioso, que encantou e emocionou os visitantes, levando às lágrimas a embaixadora do Brasil junto à Unesco em Paris, Paula Alves de Souza. Ela assistia às crianças carentes na aula de balé. Acompanhando tudo atenciosamente, Paula chorou. "Nunca vi tanta harmonia e felicidade entre as crianças praticando a dança", afirmou. "Onélia exerce aqui a própria maternidade", acrescentou.

Naquela visitação, todos confirmaram o grau de compromisso do governo do Ceará com ações educacionais, priorizando e investindo no desenvolvimento infantil como política pública séria e continuada, como assegura a Convenção sobre os Direitos da Criança. Nos complexos, desde cedo as crianças desenvolvem suas habilidades apoiadas pelos pais ou responsáveis, acompanhando de perto a trajetória do filho, neto ou amigo. Há ainda a presença de três gerações, participando juntas das atividades, em uma ação de fortalecimento de vínculos. Os espaços existentes ofertam brinquedoteca, brinquedopraça, salas de música, robótica, dança e salas multifuncionais, além de teatro, cozinha, refeitório, quadra de esportes e areninha.

Na visita de sábado, Maurício Holanda Maia, secretário do MEC na secretaria de Articulação Intersetorial e com os Sistema de Ensino, Sase, um cearense, morando em Brasília e desempenhando grandes missões, assistia atento aos trabalhos desempenhados pelas crianças na sala de robótica e depois na quadra de esportes. Interrogado como se sentia diante daquele mundo jovem e infantil, respondeu emocionado: "de princípio sinto aquele orgulho bom de ver a nossa capacidade, criatividade e garra dos cearenses serem reconhecidas. Segundo, de estarmos podendo receber gente do mundo inteiro, ministros dos países da América Latina e educadores, representantes da Unesco e outros organismos internacionais, atraídos aqui para este grande encontro de decisões. Aqui tivemos esta oportunidade de ouvir todos os países, reunidos em nossa terra, conhecendo inclusive trabalhos educativos tão valiosos como este - Mais Infância". "Tudo isso", prosseguiu Mauricio, "enriquece o nosso olhar, a nossa visão de mundo, mostrando aos outros que o Ceará vem se desenvolvendo bem, ampliando o processo de realizações e bons exemplos para o Brasil e outros países".

Beatriz Viana, Mônica Bezerra, Isabel Cristina, Tereza Távora , Mara Rôla, Jacqueline Turbay e Denise Marinho ao lado de uma bela mulher saudita, excursionam pela Arabia Saudita, desvendando mistérios e belos cenários.

Médico João Macedo e a amada Zilma, acompanhados do filho Ênio, médico residente de geriatria em São Paulo (USP), atualmente fazendo estágio no King's College, em Londres. O trio, entre momentos de muito afeto, fez giro por Paris, Londres e Oxford, esta última onde João Macedo fez pós-graduação - e lá manteve bons contatos - e revisitou lindos lugares.

Amanhã, Marlene Mindello, presidente da Aecic, conduz, o Concerto na Capela, um tributo a Burt Bacharach, interpretado por um grupo de músicos talentosos como David Valente, Marcos Lessa, Leandro Cavalcante, Itauana Ciribelli e outros. Participação da Camerata da Unifor, regida pelo maestro Marcus Vinicius Cardoso; Coral Vozes de Outono com a maestrina Célia Cortez. Toda a renda dos ingressos se direciona às obras sociais assistenciais aos idosos e à Casa de São Vicente. O belo cenário da capela do Pequeno Grande atrairá grande número de apreciadores da boa música, já encerrando com repertório natalino.

A Universidade Federal do Ceará receberá do 34º Cine Ceará o Troféu Eusélio Oliveira como homenagem pelos seus 70 anos de fundação. A entrega será feita ao reitor Custódio Almeida durante a solenidade de abertura do festival, próximo dia 9, às 19 horas, no Cineteatro São Luiz. A UFC é parceira do festival desde 1991, quando o evento foi lançado como Festival Vídeo Mostra Fortaleza, e atualmente permanece com seu apoio institucional, através da Casa Amarela Eusélio Oliveira, tudo um projeto cultural enriquecedor e acionado por Wolney Oliveira.