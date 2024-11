Interpol ganha 1º brasileiro, formado pela Unifor, em seu comando

Foto: Sinduscon Divulgação Patriolino Dias, presidente do Sinduscon

O delegado da Polícia Federal Valdecy Urquiza, de 43 anos, é o novo secretário-geral da Interpol. Ele é o primeiro brasileiro a chegar ao cargo mais alto da maior organização policial do mundo, e seu nome foi chancelado pelos países-membros da organização na 92ª Assembleia Geral da Interpol, realizada em Glasgow, no Reino Unido.

Ao longo de seus 101 anos de história, a instituição teve oito secretários-gerais: um austríaco, quatro franceses, um britânico, um alemão e um norte-americano. O brasileiro será o primeiro cidadão de um país em desenvolvimento a chefiar o órgão, com mandato de cinco anos. Ele irá se mudar com a família para Lyon, na França, onde fica a sede da instituição.

Em seu discurso após a confirmação de seu nome, Urquiza disse que sua gestão terá três pilares: tecnologia, inclusão e integridade. O brasileiro ressaltou que suas prioridades a frente da organização terá como foco combater, em escala global, o abuso infantil on-line e levar, aos países em desenvolvimento, novas tecnologias de combate ao crime. "Um dos temas que mais tem se destacado é justamente a exploração sexual de crianças através da internet. E isso exige uma resposta global", afirmou o maranhense, que também foi diplomado em Direito, pela Unifor, em 23 de dezembro de 2003. Lá esteve, entre seus professores, uma conterrânea, igualmente estudiosa e talentosa, Socorro França.

Presidente Patriolino Dias de Souza realiza, com a diretoria do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará, próximo dia 13, a grande festa da entidade: o 21º Prêmio da Construção. A solenidade marcada para às 19h45 no Teatro RioMar, homenageará personalidades, projetos e construtoras nas seguintes categorias: Prêmio Operário do Ano; Responsabilidade Social; Resgate Histórico; Tecnologia, Qualidade e Inovação; Desenvolvimento Setorial, Projeto Arquitetônico e Prêmio Construtora do Ano.

A embaixadora geral dos EUA para Assuntos Globais da Mulher, Dra. Geeta Rao Gupta, esteve no Brasil, liderando a delegação dos EUA na Reunião Ministerial do Grupo de Trabalho sobre Empoderamento das Mulheres do G20, em Brasília. Na Embaixada dos EUA, ela se encontrou com mulheres líderes e ativistas locais e conversou sobre os esforços entre Brasil e EUA para promover a igualdade e equidade de gênero em várias esferas da sociedade. Além disso, ela também conversou com mulheres da Casa da Mulher Brasileira, as quais forneceram informações valiosas sobre áreas para colaboração futura. Falando sobre este encontro, Janete Vaz afirmou que "foram ricas e produtivas conversas".

N esta segunda-feira, 11, acontece o evento Bárbaras, promovido pelo O POVO. Inspirado na heroína Bárbara de Alencar, a iniciativa é focada em debater e celebrar a diversidade cultural, de gênero, credo e cor. O encontro, que ocorrerá no Hotel Gran Marquise, a partir das 14h com credenciamento, abrirá espaço para discutir temas sobre a realidade e os desafios das mulheres. A programação conta com o painel "A Mulher e o Mercado de Trabalho", moderado por Carol Kossling, e com a presença de Eliziane Alencar, Irvina Sampaio, Onélia Santana e Jacky Queiroz. A partir das 16h10, serão homenageadas personalidades como Adisia Sá e Izolda Cela, seguidas de uma palestra com Elisa Lucinda. O evento se encerra às 18h com um coquetel.

Linda comemoração marcará os 20 anos do Programa Espaço VIP, da jornalista Mariana Feitosa, apresentado pela TV Diário. Noite de amanhã, dia 12, às 19h30, no Hotel Gran Marquise, ela, sempre bela, recepcionará os convidados e homenageará personalidades de vários segmentos, em reconhecimento ao trabalho de cada um em prol do Ceará.

As melhores marcas por muito menos. Esta e a apresentação do tradicional bazar da Fundação do Rim, marcado para os dias 21, 22 e 23 de novembro, no Ideal Clube.

Foi das mais bonitas a solenidade comemorativa aos 30 anos da fundação da BPW no Ceará, realizada no salão do Ideal Clube, tendo o privilégio de receber na ocasião a presença da presidente nacional da entidade, Alisson Regina Maza, e da vice-presidente da BPW São Paulo, Célia Rizante. Iracema Nobre, presidente da entidade cearense, e Penha Moura, vice-presidente nacional, ganharam aplausos pela condução da programação, com destaque para a procissão das velas e a homenagem feita a duas associadas fundadoras: Eliane Pimentel de Castro e Lêda Maria Feitosa Souto.