Embaixada dos Estados Unidos executa obra de 3,5 bilhões

Sensacional. A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, a primeira nação a ser instalada na capital federal, em 1960, vai ser das maiores e mais bonitas, garantindo um visual moderníssimo ao seu cenário e ao entorno. Estão sendo construídos 22 mil metros quadrados no terreno de 50 mil m2, tendo inclusive, cinco subsolos, recebendo estacas de até 30 metros de profundidade. A construção começou em maio de 2023 e tem inauguração prevista para 2030. O novo complexo tem o objetivo de expandir seus serviços e ampliar a capacidade de atendimento das entrevistas de vistos em 40%. O orçamento dessa obra está orçado em 3,5 bilhões de reais. Localizado no setor de embaixadas, na Quadra 801, Sul, a nova instalação respeita as características da bela paisagem de Brasília. Tem o seu projeto de construção assinado pelo Studio Gang, de Chicago, e o arquitetônico realizado em parceria com a Engenharia Caddell Construction, do Alabama.

1. O mundo jurídico perdeu um dos nomes mais conceituados da sua história no Ceará. Partiu para a Casa do Pai o advogado Feliciano de Carvalho.

2.Será encerrada no próximo domingo, 17, no Parque de Exposições Governador César Cals, em Fortaleza, a 68ª Exposição Agropecuária e Industrial do Ceará - Expoece. Este ano incluindo um espaço especial de 600 m² dedicado aos animais de estimação, com competições de raças, feira de adoção e espaço comercial para empresas do mercado Pet. O presidente da Associação de Criadores do Ceará, Braga Almeida, comemora a estreia da Sudene no evento, reforçando o compromisso com o desenvolvimento sustentável da região e a divulgação de instrumentos financeiros, como os fundos FNE e FDNE, além dos leilões e os bons negócios, lembrando ainda os relatos das atividades familiares, artesanato e apresentações culturais.

3.MultiArte brinda Fortaleza com a exposição "ZEITGEIST Gonçalo Ivo", tendo em sua abertura, último dia 12, feito uma conversa entre Gonçalo Ivo e o curador Luiz Chrisóstomo, atraindo as atenções dos convidados para o momento de total compreensão da mostra e da história da arte. Max Perlingeiro terminará o ano muito bem.

4. A IX Settimana della Cucina Italiana nel Mondo (9ª Semana da Cozinha Italiana no Mundo) chega à Fortaleza pela terceira vez, de 16 a 22 de novembro, e promete uma celebração única da gastronomia italiana. Simultaneamente realizada em mais de 60 países, a semana oferece aos apaixonados por culinária uma oportunidade de explorar os sabores autênticos e as tradições culinárias consagradas, além dos benefícios da dieta mediterrânea.

O evento conta com uma programação diversificada, que inclui workshops, menus especiais e produtos genuínos "Made in Italy", proporcionando uma experiência inesquecível. A iniciativa é promovida pelo Governo Italiano em colaboração com a Câmara Italiana de Indústria e Comércio de Rio de Janeiro, Consulado da Itália em Recife e Consulado Honorario em Fortaleza. Instituições como o Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba e a Academia Italiana della Cucina de Fortaleza também participam da parceria, fortalecendo a relação entre Brasil e Itália por meio da gastronomia.

TUDO AZUL

Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec, e Edgar Gadelha, diretor financeiro e presidente do SIND CARNAÚBA e Centro Industrial do Ceará (CIC), tiveram seus aniversários bem comemorados com um almoço na Casa da Indústria, na última sexta feira, 8. Representantes da sociedade e do segmento empresarial se juntaram aos amigos dos homenageados e aos ex-presidentes da Fiec, Beto Studart, Roberto Macedo e Fernando Cirino, garantindo momentos de benquerença e entusiasmo.

