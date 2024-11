Na festa do Sinduscon, uma bela passarela de realizações

Foto: DAVI FARIAS/DIVULGAÇÃO Sinduscon-CE: Prêmio da Construção 2024

A festa do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará, realizada na noite do dia 13, no Teatro RioMar, foi mais que uma louvação ao mercado muito bem de vida. Foi a repetição de um credo pelo presidente maior, Patriolino Dias de Souza, garantindo "em nome do setor" o compromisso de continuar fazendo a sua parte, "de mãos dadas com o poder público, para proporcionar não só a Fortaleza, mas todo o Estado do Ceará, o desenvolvimento urbano, a geração de emprego e a circulação de renda que o nosso povo merece". E para motivar a nova administração, disse: "O prefeito Evandro Leitão e toda a sua equipe podem estar certos de que o Sinduscon continuará ajudando na construção de uma cidade cada vez mais próspera, moderna e inclusiva". E, sabendo ser grato, Patriolino ressaltou: "Aproveito para fazer um sincero e justo agradecimento ao prefeito Sarto, pela parceria, pela sensibilidade no trato dos assuntos do nosso segmento, além de ter mantido e consolidado programas importantes, como o Fortaleza Online". Fiel ao tema gratidão que caracteriza bem os grandes líderes, Patriolino Dias também rendeu "as justas homenagens ao governador Elmano de Freitas, ganhador, naquela noite, do Prêmio de Desenvolvimento Setorial. E registrou a garantia dada pelo governador para fazer nascer um dos mais relevantes programas habitacionais do Brasil, que é o Entrada Moradia Ceará.

Capítulo especial foi dedicado ao amigo e grande parceiro Ricardo Cavalcante, "um líder abnegado, cuja trajetória, não apenas na Fiec, mas na vida, funciona como um verdadeiro leme e fonte de inspiração para todos nós buscando os melhores valores".

E afiadíssimo nos cálculos, o presidente do Sinduscon apresentou o número de novos empregos oferecidos pela construção civil, de janeiro a setembro: 6.050. O número de unidades construídas, mais a amistosidade do setor com o operariado, é o quinto ano consecutivo sem greve, revelando o sentimento de respeito, parceria e sinergia com o sindicato dos trabalhadores. Mil e outros acertos dosaram o discurso, encerrado com a luminosidade do amor: "Homenageando a minha querida mãe, Graça Dias, empresária com mais de 50 anos dedicada ao mercado imobiliário, minha referência, inspiração e exemplo de vida". Completando, veio a manifestação carinhosa à esposa Renata e "às minhas três princesas, Lina, Sara e Lara, que fazem com que eu possa cumprir todos os dias o melhor testemunho de todos: o de ser pai".

Entre aplausos na noite da grande festa do Sinduscon - 21° Prêmio da Construção 2024 - foram agraciados: Prêmio Operário do Ano - Troféu Sesi-Fiec: José Wanderley Pinto Gonçalves, Encarregado de Manutenção (Marquise Incorporações); Prêmio Responsabilidade Social - Troféu Apodi: Paula Frota, vice-presidente de Sustentabilidade do Sinduscon-CE); Prêmio Resgate Histórico - Troféu Cegás: José Newton Lopes Ribeiro, Construtora Granito; Prêmio Tecnologia, Qualidade e Inovação - Troféu Konstroi: Raimundo Calixto, RCM Estruturas Metálicas; Prêmio Projeto Arquitetônico - Troféu CAU-Ceará: Francisco Hissa (arquiteto da Mota Machado), Empreendimento Flora; Prêmio Desenvolvimento Setorial - Troféu Senai-Fiec: Governador Elmano de Freitas; Prêmio Construtora do Ano - Troféu Waldyr Diogo: Moura Dubeux.

Prosseguem as comemorações de 30 anos da Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais, BPW Fortaleza, entidade líder reunindo mulheres empreendedoras e contribuintes com um trabalho social voltado para um mundo mais justo. Próxima quinta-feira, 21, às 17 horas, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, atendendo requerimento do deputado Cláudio Pinho, realiza sessão solene homenageando as fundadoras: Lêda Maria Feitosa Souto e Eliane Pimentel de Castro, mais a atual, Iracema Nobre, e as ex-presidentes da entidade.

Cultivando a arte como uma poderosa ferramenta cultural e de transformação social, a campanha da Alessandro Belchior Imóveis - unindo arte e solidariedade - chega à sua 16ª edição com a tradicional Mostra Coletiva de Obras de Arte Amigos em Ação. Neste ano, a exposição tem como obra-tema a tela "Natividade", do artista plástico cearense Stênio Burgos, que estará exposta no salão cultural da Alessandro Belchior, localizada na avenida Desembargador Moreira, 629. A abertura da exposição será no dia 21 de novembro, às 19h. Ao lado da tela "Natividade", outras obras comporão a exposição com pinturas, desenhos, gravuras, fotografias, colagens e esculturas de 71 artistas plásticos e fotógrafos renomados. As obras ficarão expostas para visitação pública gratuita até o dia 5 de dezembro.

Revista Pause, mais uma publicação do O POVO, editada pelo jornalista Clóvis Holanda, teve seu lançamento em noite festiva no espaço da CasaCor. Plateia bem identificada com a publicação - bonita, pensante e essencialmente entusiasta - esteve prestigiando, e ouviu palavras afetuosas e inovadoras dos diretores Filipe Dummar Azevedo (Estratégia Digital) e Erick Guimarães (Jornalismo), confirmando o compromisso da empresa com a inovação e a boa informação.