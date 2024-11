Congresso quer as crianças de hoje vivendo 120 anos

Foto: Guilherme Silva/UFC Bethânia entre o ministro Camilo Santana e o reitor Custódio Almeida

A ansiedade entre crianças e adolescentes, nutrição ideal e segura, questões e atualização do calendário de vacinação, uso excessivo de telas, TEA: esses e outros temas ocuparão a agenda central do 18º Congresso Cearense de Pediatria, começando hoje e indo até o dia 22, na Escola de Saúde Pública de Fortaleza ,ali na Praia de Iracema. Presidente João Borges afirma que o evento tem como tema central "Educar e Cuidar da Saúde das Crianças que vão viver 120 anos", permitindo uma atualização e novos conhecimentos para os 800 pediatras participantes.

Na agenda, consta também a realização do 1º Congresso de Desenvolvimento e Comportamento Infantil, ampliando, assim, o temário e a discussão sobre assuntos relevantes à especialidade médica. Cabe à pediatra Ana Maria Cavalcante e Silva, coordenadora do congresso e 2ª vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, conduzir a Comissão Científica, estimulando e oferecendo importantes informes e orientações aos participantes, identificados com as nobres e modernas práticas da Pediatria.

Um cantar pleno de ancestralidade no qual ressoam muitas vozes: as mensagens dos orixás, as preces aos santos, as cantigas populares dos brincantes de folguedos, os clamores dos manifestantes contra as opressões, as falas de teatro, a expressão genuína de inúmeras narrativas da cultura do Brasil. Assim é Maria Bethânia, revelada entre as muitas palavras ditas em sua homenagem aqui, em Fortaleza, noite do dia 15, emoldurando pela Universidade Federal do Ceará a entrega do título de Doutora Honoris Causa. A cerimônia, marcada por muita música e emoção, ocorreu na Concha Acústica da Reitoria e foi conduzida pelo reitor Custódio Almeida, acompanhado do governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas, ministro da Educação, Camilo Santana, e integrantes da UFC.

O reitor Custódio Almeida abordou, em sua fala, a contribuição de Maria Bethânia para o campo das artes no País. "Conceder o título de Doutora Honoris Causa para Maria Bethânia é reconhecer a consistência, vitalidade e dinâmica de uma artista pioneira, que nos convida a remontar uma travessia sonora, performática e de experiências sociais que também conta a história do país", avaliou.

Grande passarela de moda e muitas novidades. A partir de amanhã, até o dia 23, acontece no Ideal Clube, das 10 às 19 horas, o "Outlet Bem Bazar", tradicional evento em benefício da Fundação do Rim, reunindo peças de marcas famosas como Handara, American News, Buju, Mesa com Toque e outras, oferecidas a preços promocionais e atraentes. Imperdível.

Rufino Neto, Glauco Holanda, e Arcelino Calado, diretores do Grupo Prohospital e CEO da Health Clean, respectivamente, participaram da Medica 2024, maior feira global do setor de saúde, que aconteceu em Düsseldorf, na Alemanha. A presença do grupo no evento reforça o compromisso das empresas com o aumento da importação de produtos médico-hospitalares do mercado europeu.

Idelária Pinheiro Linhares, advogada e procuradora de justiça do Estado do Ceará, lança esta noite, às 19h30, no Ideal Clube, seu livro "A Dignidade e a Responsabilidade nos Afetos - Direito da família para leigos". Autora e livro serão apresentados pela dra. Maria das Neves Feitosa, procuradora de justiça e corregedora do Ministério Público. Participantes do Rotary Club Fortaleza Planalto estarão ao lado da sua companheira querida.

Vivian Fernandes e Paulo Benevides garantiram a musicalidade para a bonita comemoração dos 20 anos do programa Espaço Vip, da jornalista Mariana Feitosa. A festa aconteceu no Salão do Gran Marquise, tendo a produção de Mafrense. Clecio Albuquerque garantiu a cobertura fotográfica, inclusive ressaltando a elegância de Mariana recepcionando seus convidados entre sorrisos e abraços. A decoração foi de Willfridy Mendonça, e o saboroso bolo de Marilza Pessoa. Um documentário destacou a caminhada de sucesso da jornalista, aplaudidíssima por todos.

Iracema Nobre, presidente, e Penha Moura, vice-presidente nacional da BPW, ao lado das integrantes da entidade, lideram a recepção de uma das importantes homenagens que a BPW Fortaleza recebe amanhã, na Assembleia Legislativa do Ceará, pelos seus 30 anos de realizações e fortalecimento de seus objetivos.

Sábado, 23, a família e os amigos saudarão o aniversariante Erandir Brito Santos, integrante da equipe da Controladoria Geral do Município. Sempre entusiasta pela vida, sereno e solidário, ele revela uma prática diária: a oração do Pai Nosso. "Uma das orações mais recitadas em todo o mundo, onde dizemos, contritos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje... E assim sentimos que o mestre dos mestres debruça-se sobre as nossas necessidades, nos permitindo ter a nutrição diária do pão do diálogo, da humildade e da confiança, reconstruindo nossa esperança, por mais difícil que seja nossa caminhada", afirma.