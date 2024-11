Aprendizagem do mandarim, intercâmbio e publicação de livros unem o Ceará à China

Foto: Acervo Pessoal Diana Azevedo ao centro, ampliando projetos da UFC e Universidade de Nankai

China e Ceará. Ceará e China estão mais pertos do que nunca. A recente viagem da delegação da Universidade Federal do Ceará, formada pela vice e pró-reitora de Inovação e Relações Interinstitucionais (Prointer), Diana Azevedo, Nonato Furtado, diretor brasileiro, e Jinghua Su, diretor chinês, ambos do Instituto Confúcio da UFC, garantiu o fortalecimento das relações acadêmicas e culturais entre o Brasil e a China, em um ano especial que celebra os 50 anos das relações diplomáticas entre os dois países.

A professora Diana Azevedo nos informou que a viagem firmou a renovação de acordos existentes, como o mantido entre a UFC e a Universidade de Nankai, solidificando a continuidade das atividades do Instituto Confúcio, completando cinco anos de atuação, desempenhando um papel essencial na promoção e aprendizagem da língua e da cultura chinesa no Ceará. Também, continuou a vice-reitora, "há uma contribuição efetiva na internacionalização da universidade, aproximando as comunidades acadêmicas e culturais dos dois países, permitindo também o intercâmbio e a colaboração acadêmica, mais a realização de atividades culturais no Ceará e avanços na cooperação internacional".

Entre os programas destaca-se um de mestrado colaborativo, permitindo aos estudantes chineses da Universidade de Nankai virem estudar na UFC. Outro é o acordo de cooperação para a tradução de obras literárias, possibilitando a tradução de obras cearenses para o mandarim, tendo como livro inicial "Aves de Arribação", de Antônio Sales. O mesmo acordo vai possibilitar a tradução e publicação de obras da literatura chinesa pela Editora UFC. "Estudantes, professores e pesquisadores da China e do Brasil, permanecem unidos nesses programas acadêmicos, culturais, desde a formação de profissionais qualificados até a promoção do Ceará como referência em cooperação internacional", lembrou com muito entusiasmo Diana Azevedo, já matriculada no curso de conversação em mandarim.

O PLENO DO TRIBUNAL de Justiça do Estado do Ceará se reuniu e compôs a lista tríplice destinada à vaga de membro substituto, da classe de juristas, no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). O chefe do Judiciário Estadual, des. Abelardo Benevides Moraes, conduziu a sessão, oficializando a relação formada pelos advogados Andrei Aguiar, Joyceanne Bezerra de Menezes e Leonardo Vasconcelos. Encaminhada ao TRE/CE, a listagem chegará ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, caminhando, em seguida, para a presidência da República, pois é o presidente Lula o responsável direto para a nomeação do advogado à vaga, antes ocupada pelo jurista Rogério Feitosa Carvalho Mota, cujo mandato encerrou em 15 de novembro.

PROFESSOR E CIENTISTA Abreu Matos, verdadeiro defensor da natureza, da saúde e da boa alimentação, está sendo reverenciado pela UFC. Se vivo estivesse, ele faria 100 anos, mas seu Projeto Farmácia Viva, desenvolvido no Campus do Pici, Horto de Plantas Medicinais e no Projeto 4 Varas, Pirambu, mantido pelo médico Adalberto Barreto, mantém seu legado de verdadeiro defensor da natureza. Desde ontem e até sexta-feira, atividades e informações sobre as plantas medicinais são desenvolvidas no Horto/Pici, permitindo inclusive a visita de professores e alunos das escolas públicas.

Até sexta-feira, 29, Fortaleza recebe o 8º Fórum Nacional de Museus (forum.museus.gov.br), evento realizado por meio de parceria entre o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult). O patrocínio é da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Cultural, e do Instituto Cultural Vale. O fórum reúne cerca de mil participantes, entre profissionais de museus, pesquisadores e estudantes da área, construindo e votando o Plano Nacional Setorial de Museus (PNSM) 2025-2035, além de consolidar a implantação de uma articulação nacional dos museus brasileiros, representada pelo Sistema Brasileiro de Museus (SBM).

O AUMENTO CRESCENTE de sugestões de presentes para o Natal através de bazares beneficentes, leilões e feiras de roupas está ocupando o interesse do consumidor. Recentemente o "Outlet Bem Bazar", em benefício da Fundação do Rim de Fortaleza, e o 6º Bazar Solidário Instituto Povo do Mar, ambos realizados no Ideal Clube, ganharam sucesso total de vendas. Agora, na Paróquia da Paz, há um bazar que vai até 15 de dezembro, com roupas, sapatos, acessórios, bijuterias e outras novidades, atraindo pela qualidade das peças e preços promocionais quem quer presentes ou algo para as festas.

MOSTRA TITANZINHO - No próximo sábado, 30, como parte da programação do Fórum Nacional de Museus, haverá o Dia das Vivências, entre as quais está programada a XI Mostra Audiovisual do Titanzinho, às 18 horas. A iniciativa é apoiada pelo Laboratório de Artes e Micropolíticas Urbanas (LAMUR) e do Programa de Pós-Graduação em Artes (PPGARTES), ambos vinculados ao Instituto de Cultura e Arte (ICA) da UFC.

A A&B INCORPORAÇÕES, leia-se Aristarco Santana, em parceria com a Desconexo Design e a VSM Comunicações, reuniu grupo de jornalistas para apresentar o belo projeto de casas de veraneio, construídas em condomínio de luxo na Praia do Fortim. Foi um sábado de muita música, cardápio farto e boas conversas. O êxito das vendas provou a modernidade do projeto de construção e a beleza do mar envolvendo todas as unidades e garantindo pleno lazer.

Tarde de ontem, no Espaço da Palavra da Universidade Farias Brito, Graça Fonteles entregou o comando da Academia Fortalezense de Letras à escritora e atriz Fernanda Quinderé. A nova gestão que liderará a casa até 2026 tem grupo dos mais atuantes, assim formado: Fernanda Quinderé e Irapuan Diniz de Aguiar, presidente e vice. Regina Pamplona Fiúza, secretária-geral; 1º e 2º secretários: Alcino T. Brasil e Ana Vládia Mourão; 1º e 2º Tesoureiros: Elinalva de Oliveira e Maria Luisa Bonfim; Diretores: Ricardo Guilherme (Cultura); José Luís Lira (Publicações); Lêda Maria Souto (Comunicação); Luciano Dídimo (Relações Públicas); e José Edmar da Silva Ribeiro (Revista). Participam do Conselho Fiscal: Antônio Colaço Martins, Seridião Montenegro e Maria das Graças Fonteles.

JAZZ, BOSSA, BLUES. Noite de amanhã, 28, às 18h30, Joana Angélica (cantora e atriz) e Pedro Gurjão (cantor e compositor) garantem uma programação romântica no auditório BS Design. De tão bonito o encontro, os dois agregam outros talentos como Milton Nunes, cantor maior; Rogério Lima, arranjo e violão; e Gustavo Junior, piano. Mais Henrique Beltrão e Tito Freitas. Duas músicas serão lançadas: "Desfibrilando o Coração", de Pedro Gurjão (sempre jovem, criativo e ousado) e "Simplesmente Maria" de Heitor Costa Lima. Imperdível!

CORAL DOS PEDIATRAS. Quando da realização do 18º Congresso Cearense de Pediatria (leia-se organização de João Borges e Anamaria Cavalcante e Silva), a participação dos médicos cantores, formando o coral Vozes da Socep, rendeu não só aplausos, mas um convite especial. Convidados, os pediatras integrarão o grande coral de 50 vozes, regido pelo maestro Poty, garantindo a beleza do espetáculo "Natal, Música e Fé", que a colunista realiza no Shopping RioMar próximo dia 7 de dezembro, como parte da programação artística-religiosa do jornal O POVO.

ESCOLA DE MÚSICA Feitosa de Todos os Encantos. Grupo lindo de jovens adolescentes, com suas vozes e suas sanfonas, garantiu o mais bonito programa quando da realização do FestBerro 2024, realizado em Tauá/Ceará. Já mostrando talento, dedicação e domínio da linguagem musical, os integrantes da escola, apoiados e orientados por maestros e professores apaixonados pela música, representam o melhor na interpretação do cancioneiro popular.

NESTE DOMINGO, o grupo "Nascemos para ser felizes" se reúne da residência de Terezinha Rolim, onde outra manifestação de carinho acontecerá marcando os 90 anos da anfitriã. Semana passada, em João Pessoa/PB, Terezinha ganhou festa bonita, reunindo filhas, netos, bisneta e demais familiares, além de muitas amigas que lá residem. O programa de hoje se estende ao "Parabens pra você", para Rute Byzil, Regina Fiúza, Lúcia Medeiros e a colunista, nascidas em novembro.