Natal, Luz e Fé acontece na noite do dia 7, no RioMar

Foto: Acervo pessoal Empresário Ângelo De Francesco e o embaixador Alessandro Cortese

Se ela é a mais linda festa da cristandade e o momento sublime da confraternização entre os homens, permanecemos realizando pelo terceiro ano o Natal, Música e Fé, programação do O POVO em parceria com o Shopping RioMar, cenário para o evento reunindo 40 vozes cantando o Natal e um grupo ecumênico, na bela noite do próximo sábado, 7. Maestro Poty permanece sendo o diretor musical, reunindo adultos representando os corais Vozes de Outono, Médicos Pediatras, Uece e outros, além de uma dupla infantil louvando a chegada do Deus Menino nascido em Belém. Denominado "Adoremus" o coral tem, entre as belas páginas, Adeste Fideles, Gloria in Excelsis Deo, Aleluia, e White Christmas. A última música será o tradicional "Noite Feliz", quando toda a plateia acompanha o coral, encerrando com o abraço fraterno de todos. Momento de grande emoção, atraindo vozes, lágrimas, abraços e amorosidade, transformando o cenário da mais bonita manifestação de fraternidade.

Este repertório completo, de louvação ao nascimento de Jesus, e concentração de pessoas de todas as idades e credos em uma noite tão especial, torna o espaço da concentração de todos na praça de alimentação do shopping RioMar a vivência e a assimilação da mensagem maior de "vinde a mim todos os homens de boa vontade". Natal, Música e Fé, a programação mais bela para avivar nos corações o encantamento do Natal com a presença sentida, entre todos, que ali está o Deus Menino. Agende-se!

A ITÁLIA CELEBRA, noite de hoje, no auditórioda Câmara Municipal de Fortaleza, mais um programa integrado as comemorações dos 150 anos de migração, com homenagem especial a um grupo selecionado de pessoas contribuintes do fortalecimento das relações econômicas e culturais, Itália Ceará. O embaixador da Itália no Brasil, Alessadro Cortese, afirma que "os cearenses e os italianos descedentes e residentes no Ceará formam um grande grupo, garantindo a expressão histórica de vida e de negócios, garantindo o fortalecimento das relações ítalo-brasileiras".

E demonstrando todo o entusiasmo com esta vida longa de união do Brasil e Itália, o embaixador, que já esteve em Fortaleza e nutre bons relacionamentos com o empresariado cearense, destacou ser nossa cidade o destino mais procurado e visitado pelos turistas italianos, prova dessa atração, desse bom relacionamento e dessa longa história de empreendimentos aqui realizados.

ESTA NOITE RECEBEM o título "Amigos da Itália", honraria de reconhecimento e admiração do governo italiano pela atuação e colaboração a estes laços mantidos, entre homenageados e seus segmentos de trabalho, na sessão solene, da Câmara Municipal de Fortaleza. Proposição de autoria do vereador Erivaldo Xavier: o governador Elmano de Freitas; o arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão; os empresários Cristiano Pinto Sampaio, Gabriele Luciano Aceto, Grupo Normatel, Luigi Rebuffini, Lindival de Freitas Junior. Mais a jornalista Lêda Maria Souto; Lamartine Hollanda Junior, Mário Ferrario, Alessandro Cortese e Maria Salamandra.

SECRETARIA DA MULHER. Sim, prefeito Evandro Leitão criará esta unidade logo após a sua posse, desenvolvendo um projeto tão necessário á vida da cidade. Para comandá-la quem sabe seja escolhida a vice-prefeita Gabriela Aguiar, jovem médica e deputada, sabendo ter um olhar muito aguçado para administrar problemas e soluções próprios a uma pasta tão importante. Na listagem do novo prefeito será dada uma preferência a jovens talentosos, isso significa dizer, que, as duas propriedades serão mantidas, apesar da pressão muito forte que Evandro Leitão já encontra da parte dos políticos e cabos eleitorais de sua campanha para biscoitar cargos.

NA LISTAGEM de novos nomes para acompanhar a gestão do prefeito Evandro Leitão os nomes do advogado Hélio Leitão, para a Procuradora Geral do Municipio; de Guilherme Sampaio, deputado e educador, para a Secretaria de Educação; Tibério Bulamarqui, assessor especial do prefeito the longue time, para a chefia de gabinete; e Evandro Martins Coelho para Urbanismo e Meio Ambiente, deverão ser anunciados, com certeza.

Black Friday. Este foi o prato cheio da movimentação natalina, anualmente acontecendo no fim de novembro. Os lojistas cearenses já deviam ter dado nome melhor e na nossa língua à promoção, serem criativos. Mas o domínio do inglês permanece e tal como a Fecomércio previu, através de apanhado técnico do seu Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento do Ceará, em comparação aos anos anteriores, 32,5% dos consumidores vão gastar menos, enquanto 27,9% gastarão mais. Assim, aconteceu e deverá manter-se no global das vendas natalinas, do comércio lojista da cidade.

Estreia - Desde sua estreia mundial no Festival É Tudo Verdade, em 2019, o documentário "Soldados da Borracha", de Wolney Oliveira, acumulou prêmios como Melhor Filme pelo Júri Popular na Mostra Ecofalante e Melhor Longa no Fest Aruanda. O documentário, que retrata a saga de 60 mil brasileiros enviados à Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial, em um plano para extrair látex - material essencial para os Aliados -, em condições precárias e sem reconhecimento posterior, chega aos cinemas no dia 5 de dezembro. Em Fortaleza, o longa-metragem ficará em cartaz no Cinema do Dragão, sala 1, com pré-estreia para convidados no dia 4, às 19h.

EM BRASÍLIA, Léia Souto Parente estreou no teatro, participando do elenco da peça César o Grande. Como integrante dos novos da Companhia de Teatro ..... a cearense já expressa seu talento e dedicação a arte cénica. A colunista esteve na primeira fila do teatro aplaudindo a neta, ali cercada pela mãe querida, Rachel, o irmão lindo, Luck,i e demais familiares.

Fernanda Quinderé tomou posse na Academia Fortalezense de Letras, garantindo em seu discurso manter vivas as propostas da entidade de despertas e abastecer a cultura literária para as pessoas da cidade. Lembrou dos 20 anos da Casa, com uma boa representação de acadêmicos trabalhando na concretização desta meta. E revelou a execução em sua gestão do projeto Literar, agrupando os jovens alunos do Colégio Farias Brito, onde a academia está sediada. Mais a entrega do Colar Acadêmico àqueles que contribuem para o fortalecimento da AFL e suas missões. Entusiasta, Fernanda quer realizar, com sua diretoria, as "Mesas Redondas" para a discussão de temas atuais ligados à literatura e à cultura de Fortaleza.

Integram a nova diretoria da Academia Fortalezense de Letras: Fernanda Quinderé e Irapuan Diniz de Aguiar, presidente e vice. Regina Pamplona Fiúza, secretária geral; 1º e 2º secretários: Alcino T. Brasil e Ana Vládia Mourão. 1º e 2º Tesoureiros: Elinalva de Oliveira e Maria Luisa Bonfim. Diretores: Ricardo Guilherme (Cultura); José Luís Lira (Publicações); Lêda Maria Souto (Comunicação); Luciano Dídimo (Relações Públicas) e José Edmar da Silva Ribeiro (Revista). Paticipam do Conselho Fiscal: Antonio Colaço Martins, Seridião Montenegro e Maria das Graças Fonteles.