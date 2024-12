Natal, música e fé na harmonia com a árvore de redes e luz

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARA, BRASIL, 30.11.22: Decoração do Natal de Luz. Árvore de Natal na Praça Portugal. (Aurelio Alves/ O POVO)

Há quase três décadas as árvores de Natal da Praça Portugal e da Praça do Ferreira são ícones culturais e afetivos da cidade. Reconhecido como o maior evento natalino entre as capitais brasileiras, o Ceará Natal de Luz sempre encanta os cearenses e os visitantes com suas tradicionais e imponentes árvores de rede, projetadas há 17 anos pela arquiteta Denise Bringel e pelo designer Pablyto Leivio. Neste ano, o tema é o "Natal da Cearensidade". A árvore da Praça Portugal, por exemplo, com seus imponentes 36 metros em pleno coração da Aldeota, conta com oito painéis natalinos ao seu redor, explorando o mote "Se o Menino Jesus aqui fosse nascido". As ilustrações, criadas pelo artista homenageado deste ano, Mino Castelo Branco, expressam a fé, paisagens e a essência da cultura cearense, proporcionando uma experiência visual que exalta a tradição e identidade locais.

Outro destaque natalino é a realização, sábado, às 19 horas, no Shopping RioMar, do evento do O POVO, Natal, Música e Fé, reunindo vozes dos melhores corais de Fortaleza, grupo de tenores e de crianças cantantes, regidos pelo maestro Poty Fontenele. Um ato ecumênico com mensagens de paz abre a programação. Na listagem das músicas desfilarão as mais lindas, registrando do cancioneiro popular até as tradicionais da cultura ocidental. O encerramento da festa é um encontro de emoções com toda a plateia acompanhando "Noite Feliz", interpretada em ritmo de confraternização, permitindo saudações calorosas, abraços das famílias e dos casais apaixonados, todos unidos na interpretação da música louvando o Deus do amor. É um momento emocionante e inesquecível. Agende-se!

A nova presidente eleita para o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região é a desembargadora Fernanda Maria Uchôa de Albuquerque, marcando a história da Casa que já teve em seu comando mulheres dinâmicas em um grupo assim constituído: Maria Irisman Alves Cidade, Laís Maria Rossas Freire, Dulcina de Holanda Palhano, Maria José Girão, Maria Roseli Mendes Alencar e Regina Gláucia Cavalcante. A solenidade dos novos dirigentes da Corte, eleitos para biênio 2025/26, está marcada para o próximo dia 13, às 17 horas, na sede do TRT/7ª Região.

O TRT da 7ª Região será comandado pela presidência de Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque; vice-presidente, Des. Francisco José Gomes da Silva; corregedor regional, Des. João Carlos de Oliveira Uchoa. Na listagem de diretores estão os desembargadores Paulo Régis Machado Botelho, diretor da Escola Judicial, e seu substituto Clóvis Valença Alves Filho. Como ouvidor substituto, os desembargadores José Antonio Parente da Silva e Plauto Carneiro Porto.

A dentista Eduarda Diógenes desembarcou em São Paulo para participar de uma série de eventos de premiação, recebendo três importantes reconhecimentos por sua atuação de excelência no mercado. O primeiro prêmio, que ocorreu dia 28 de novembro, é o Top of Mind Brazil, que Eduarda recebeu pelo segundo ano consecutivo. No segundo, a dentista foi agraciada com o Prêmio Águia Americana e, concluindo a jornada, recebeu, no dia 30 de novembro, o Prêmio Quality International Company.

AMIGO DA Itália. Este título emocionou o grupo de personalidades escolhido para recebê-lo, através da união da embaixada italiana e da Câmara Municipal de Fortaleza, ressaltando a colaboração e o trabalho de cada um dos escolhidos, também na sintonia de união e fraternidade do Brasil e Itália. Coube ao vereador Erivaldo Xavier, Cônsul do Povo, autor da proposição, presidir a sessão, tendo ao seu lado o comandante da 10ª Região Militar, Gen. De Divisão Pinto Sampaio e o secretário Artur Bruno, representando o governador Elmano de Freitas. Uma festa bonita e organizada, além de prestigiadíssima pela colônia italiana e a sociedade cearense.

Momentos de louvação à família. Wilma Patrício recebeu o clã para em sua casa paisageada pelo mar de Iracema, para participar do batizado do bisneto Fábio.

Esta noite no espaço da Casa Cor Ceará, Cliff Villar (foto), editor na coluna Layout, lança seu livro contendo 70 crônicas publicadas na coluna, sempre às quintas-feiras, no O POVO. Seus textos foram presenteados com obras de artistas plásticos, fotógrafos, escultores e designers, valorizando assim esse trabalho muito bonito, celebrando os 50 anos da Layout - que a colunista tem orgulho de ter sido com Francisco Ribeiro, o Ribeirinho, criadora.

Allan Damasceno, presidente estadual da Cruz Vermelha Brasileira do Ceará, será agraciado esta noite na Câmara Municipal de Fortaleza com a Medalha Dom Helder Câmara por seus relevantes trabalhos em prol de causas sociais e defesa dos Direitos Humanos. O proponente foi o vereador Danilo Lopes, e, nesta homenagem, muitos são os amigos e familiares a prestigiar Allan, também um cultivador de amizades.

Amanhã, no Salão Humbetto Cavalcante, do Ideal Clube, os participantes do Rotary Club Fortaleza Planalto, agendam a confraternização natalina dosada pela religiosidade que marca a festa cristã. Um detalhe marca o evento, a admissão da pedagoga e executiva, Ana Claudia Martins Maia Alencar, ali chegando entre aplausos e benquerença. Casal presidente Regina Cavalcante e Paulo Tarcísio lideram a beleza do encontro.

Mana Holanda, ao lado de Manoelzinho, recepciona em seu paraíso, as integrantes do Grupo As Azuis para almoço natalino, garantindo o sabor da alegria e da benquerença. A única ausente da lista será Fátima Goulart, residindo em Porto (Portugal).