Foi uma noite feliz

Foto: João Filho Tavares Homenagem aos Amigos da Itália na Câmara Municipal

Olhares brilhantes. Afagos. Lábios balbuciando palavras de amor e vozes saindo do silêncio para acompanhar o roteiro bonito de músicas natalinas organizado pelo maestro Poty, mestre da sonoridade, milagrando sentimentos raros e avivando emoções. Eram luzes decorativas garantindo quase a luminosidade do dia para uma noite única, especial, religiosamente convidando os presentes a expor sua mais linda beleza, valores acesos por dentro da alma, por dentro do coração. Revelamos a festa Natal, Música e Fé, promoção do O POVO com o apoio da Dibra, Fecomércio, Sesc/Senac, Samara e Sesi, no palco do RioMar, para comemorar o Natal. E a comunicação dos sentimentos fez milagre. Os celulares - fonte quase sempre de conteúdos superficiais, rápidos e de pouco estímulo às batidas do coração - estavam calados, não perturbando. Mesma coisa acontecia com as crianças, atentas e felizes.

Paz na Terra aos homens de boa vontade. Mensagem resgatada reunindo uma multidão ali, sem conflitos e harmonizando os interesses de poder ouvir, poder cantar, poder alcançar a comunicação da paz, libertando-se de tensões e aflorando a alegria e o equilíbrio interior, nem sempre registrados nos sonhos e caminhadas natalinas. Era sábado à noite, 7 de dezembro, e toda esta visão emotiva de uma festa ocupava o cenário bonito do Shopping RioMar, quando pelo terceiro ano realizávamos o evento Natal, Música e Fé, centralizado na verdadeira prática do amor e partilha; de orações e cantos; de afeto e sensibilidade.

Tudo começou com um culto ecumênico pela paz, a cargo do pastor da Igreja Presbiteriana, Osvaldo Júnior, o sacerdote Pe. Vanderlúcio e a espírita Caroline Sampaio. Teve início o espetáculo musical. Ao final do programa, as 40 vozes do Coral Magnificat convidaram a todos para cantar Noite Feliz. Total encantamento, atraindo vozes, lágrimas, saudações, união coletiva, elevando espiritualmente a presença maior do autor da festa, que, mesmo pobrezinho, nascido em Belém, é o Pai todo-poderoso, diariamente nos convocando a sermos felizes praticando o bem, a justiça e a solidariedade. Seu nascimento ali era comemorado com "a alegria do amor" (enfoque permanente do Papa Francisco). Após essa programação inesquecível, a gratidão aos colaboradores e parceiros. Recebam os votos de feliz Natal com luz e fé.

Vale copiar, senhores empresários. A Moura Dubeux realizou, no sábado 30, uma ação social para as comunidades de Fortaleza. A empresa doou cerca de 6.000 itens, como berços, colchões, camas e roupas de cama, provenientes do antigo Hotel Blue Tree, para famílias em situação de vulnerabilidade. As comunidades do Poço da Draga (na Praia de Iracema), Vilejack (Guetto) e Beira da Lagoa (Parangaba), além da Associação Fortaleza Azul, foram as beneficiadas com a iniciativa. "Estamos muito felizes em promover essas doações, beneficiando famílias que tanto necessitam de materiais básicos para sua moradia. Esse programa reforça nosso compromisso com a revitalização urbana e a responsabilidade social", afirma Fernando Amorim, diretor regional da Moura Dubeux. A iniciativa contou com o apoio da pasta Municipal do Desenvolvimento Econômico e seu secretário Rodrigo Nogueira ressalta que: "Acreditamos que iniciativas como esta devem ser cada vez mais incentivadas e replicadas em nossa cidade".

O Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), unidade da rede da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), recebeu o "Prêmio Destaque da Acreditação". A honraria, concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), celebra os 25 anos de atuação da entidade na promoção da segurança primária no Brasil. O HGWA foi o único hospital do Ceará, ficando entre os três do Nordeste que receberam o prêmio. Considerada selo de qualidade, a premiação foi dada às organizações acreditadas de forma ininterrupta há mais de 15 anos. Na ocasião, a diretora administrativa do HGWA, Carla Fonteles, e a presidente do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), Virginia Silveira, receberam o prêmio durante a cerimônia em São Paulo.

O diretor-geral do HGWA, Denys Briand, enfatiza a parceria e recorda a importância da ONA para a unidade. "Somos certificados nível 3. Isso significa um nível de maturidade que fomos conquistando ao longo de muitos anos, fruto de um trabalho voltado para a qualidade e a segurança do paciente. Como diferencial, contamos com o comprometimento de todo o corpo clínico e do pessoal administrativo engajados em nossos propósitos, cuja premissa é transformar a saúde para o bem-estar social", afirma.

PAUSANDO O TRABALHO e indo desfrutar de seu esporte preferido, além de dedicar momentos a um novo olhar para a vida e para o mundo. Assim, encontramos o empresário Irineu Guimarães em uma das manhãs, fazendo uma pausa no programa diário da sua BLD Urbanismo e nos contatos de trabalho mantidos com a Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil (ADIT), do qual é hoje conselheiro. Praticando uma agenda de viagens intensa durante o ano, Irineu garante: "Viajar é uma ferramenta poderosa de aprendizado e transformação. Toda vez que coloco os pés em um lugar novo, meus horizontes se alargam, e novas possibilidades surgem. Tenho uma paixão profunda por urbanismo, natureza e pesquisas sobre o que gera bem-estar e qualidade de vida".

Só alegrias. Lúcia Helena Nobre fez uma pausa em seu trabalho para curtir a chegada da filha Leidyanne, que há 25 anos mora em Orlando, mas mantém vivas as recordações do Ceará. Ela, ao lado do marido Wanderlei Azevedo e dos filhos Olívia, Noa e Matheus, passou uns dias em Juazeiro do Norte, sua terra natal, pedindo as bênçãos do Padim Ciço e avaliando a evolução dos artesãos e de outros grupos de artistas populares, apreciados pela família. Esta semana todos voltam para Fortaleza para as visitas aos pontos turísticos e às praças com decoração natalina.

Uma festa de destaque para os representantes do país e aos muitos cearenses amigos. Assim foi a realização da sessão solene realizada na Câmara Municipal de Fortaleza, noite do dia 2 de dezembro, presidida pelo vereador Erivaldo Xavier (Cônsul do Povo), concedendo o título de Amigos da Itália a um grupo de personalidades, grifados em suas atividades pela divulgação, dedicação e valorização das relações Ceará e Itália, principalmente, nos segmentos econômicos, turísticos e de comunicação.