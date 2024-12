Foto: FOTOS João Filho Tavares Natal. Música e Fé

NATAL, MÚSICA E FÉ, mais uma vez, aconteceu no cenário do Shopping RioMar, envolvendo todos os presentes no ritmo da alegria, da religiosidade e da confraternização, louvando o nascimento de Jesus. A programação começou com um culto ecumênico, unindo representantes religiosos, praticando a linguagem: Paz na Terra aos Homens de Boa Vontade. Mensagem resgatada escutada por uma plateia reunida sem conflitos, preconceitos, desamor, mas ali unida e motivada, podendo ouvir, cantar, alcançar a comunicação da paz, libertando-se de tensões e aflorando a alegria e a sensibilidade.

Para esta oração da paz, subiram ao palco o sacerdote Vanderlúcio e o seminarista César Ferreira, da Arquidiocese de Fortaleza; a representante da comunidade espírita Caroline Sampaio e o pastor da igreja presbiteriana Osvaldo Junior. As orações e bênçãos já envolveram a multidão presente atenta ao prosseguimento de uma festa centrada nos músicos instrumentistas e nas vozes do Coral Magnificat, interpretando o roteiro bonito de músicas natalinas bem casadas com peças do cancioneiro popular, como o Pastoril, tudo bem organizado pelo maestro e mestre Poty, milagrando sentimentos raros e avivando emoções.

Na orquestração de acompanhar um evento impulsionando nossa cultura, nossa história e religiosidade, o grupo aplaudiu o projeto, renovando apoio: as empresas Dibra e Samaria - rações e nutrição animal -, mais as organizações Fecomércio Ceará - Sesc/Senac e a Fiec por meio do Sesi. Abençoados e felizes, prontos para celebrar a paz trazida pelo nascimento do Deus Menino ali entre músicas e louvores, todos os presentes partilharam seu entusiasmo e natural comunicação musical. Ao final, depois de quase duas horas de espetáculo, foi conclamada a plateia para, de pé e de mãos dadas, acompanhar os músicos e cantores em "Noite Feliz", unindo a luminosidade do coração com a luminosidade da beleza interior, captando ou mesmo fazendo fluir a aproximação com o Deus Menino que nasceu em Belém na simplicidade de uma estrebaria para vir salvar a humanidade. E a tradicional música foi cantada em uníssono, entre sorrisos e lágrimas, confirmando a paz, a emoção e a alegria reinantes. Formava-se o maior coral de Fortaleza, no Shopping RioMar, fazendo brilhar aquela noite de louvores e devoção ao Menino Jesus. Uma noite inesquecível!