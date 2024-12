Merece fiscalização

Foto: Arquivo Pessoal Kelviane Barros

Neste período natalino, quando a cidade está a receber visitantes e turistas do Brasil e do Exterior, um fato grave compromete a qualidade dos serviços. Bares, hotéis, restaurantes e similares estão trocando profissionais - atuando principalmente nos setores mais importantes - por estagiários. A reclamação é geral, diante das deficiências no atendimento, na informação e na presteza dos serviços. Comprovamos, em um restaurante de hotel famoso, uma equipe completa de jovens aprendizes ocupando vagas de profissionais garçons ali antes trabalhando. Resultado: turistas impacientes com o tempo de atendimento, a comunicação primária reinante, inclusive com português deficiente, além do serviço de cozinha péssimo, com a justificativa de que a equipe era novata. A Fortaleza preferida pelos turistas pede socorro e providências enérgicas. Cadê os sindicatos dos profissionais das diversas categorias desses setores importantes?

Mulher no poder. A eleição da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Ceará (Adpec) para o biênio 2025/2026 manteve na liderança Kelviane Barros, recebendo a aprovação de 95,81% dos votos dos associados, reforçando a confiança dos associados na continuidade de um trabalho comprometido com o fortalecimento da Defensoria Pública no Ceará. Durante o último biênio, a Adpec alcançou avanços significativos, como a aprovação da isonomia de subsídios para a carreira, fruto de articulações intensas com o governo estadual e outras esferas de poder.

Felipe Adjafre recebeu, em sua Vinho & Ponto Fortaleza, a cantora sertaneja Roberta Miranda. Foi lá que ela escolheu um dos 200 rótulos exclusivos para alguma comemoração bem especial em terras cearenses.

Visitaram a Rádio O POVO CBN Cariri o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec) e o diretor jurídico Raimundo Feitosa, que ali divulgaram a ExpoCariri, evento realizado de 6 a 8 de dezembro no Campo Experimental da Embrapa Algodão, em Barbalha. Durante o encontro, foram recebidos por Jocélio Leal, diretor de Jornalismo das Rádios O POVO CBN, Fernanda Araújo, gerente de Negócios, e Luciano Cesário, coordenador de Jornalismo da rádio no Cariri.

PAUSANDO O TRABALHO e indo desfrutar de seu esporte preferido, além de dedicar momentos a um novo olhar para a vida e para o mundo. Assim, encontramos o empresário Irineu Guimarães em uma das manhãs, fazendo uma pausa no programa diário da sua BLD Urbanismo e nos contatos de trabalho mantidos com a Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil (ADIT), da qual é hoje conselheiro. Praticando uma agenda de viagens intensa durante o ano, Irineu garante: "Viajar é uma ferramenta poderosa de aprendizado e transformação. Toda vez que coloco os pés em um lugar novo, meus horizontes se alargam e novas possibilidades surgem. Tenho uma paixão profunda por urbanismo, natureza e pesquisas sobre o que gera bem-estar e qualidade de vida".

A galeria de Artes da Faculdade de Medicina da UFC apresenta a coleção "Novos Olhares para Monalisa", da médica otorrinolaringologista Veridiana Brasileiro, formada em 1997 na Faculdade de Medicina da UFC, que, aplaudindo a ação do diretor João Macedo Coelho Filho, se dispôs a levar seu trabalho valioso. A coleção possui um acervo com mais de 700 versões da obra renascentista e tem curadoria de Andréa Dall'Olio Hiluy, que revela já ter recebido em suas 27 edições mais de 200 mil pessoas apreciando. É uma exposição que "apresenta as formas com que cada artista imprime seu traço pessoal às obras, fazendo uma releitura sobre ela, mesclando essa energia da obra de Leonardo Da Vinci com a sua própria energia", explica Andréa Dall'Olio Hiluy. O evento faz parte do programa de artes e humanidades da Faculdade de Medicina da UFC, coordenado pela professora Virginia Girão.

Presidente da Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza (Amlef), Angélica Sampaio reuniu os seus integrantes para a solenidade de posse dos novos acadêmicos e para a confraternização natalina, no último dia 7, no Palácio da Luz. Na relação dos entrantes figuram: Nádya Brito Gurgel C. Dutra, cadeira nº 14, patrona Bárbara de Alencar; Casemiro de Medeiros Campos, patrono Joaryvar Macedo; Annalies Barbosa Borges, patrono José Martins Rodrigues; Maria Djany de Carvalho Araújo, patrono José Valdivino de Carvalho. Norma Zélia fez o cerimonial.

Engenheiros participaram na última sexta-feira do evento festivo, comemorando sua data, da confraternização natalina, assim como da entrega do Prêmio Referência, tudo organizado pelo Sindicato Senge/Ceará, que tem em sua presidência a engenheira civil Teodora Ximenes da Silveira. O entusiasmo dominou a noitada, mantendo em alta a união da categoria.

Almoço festivo reuniu na Fiec, sexta-feira última, lideranças políticas, empresariais e sociais para o tradicional encontro que Ricardo Cavalcante, o presidente, realiza, fazendo ali um balanço das atividades da Casa, mais uma vez registrando grandes conquistas e sucesso. Compareceram o governador Elmano, o prefeito eleito Evandro Leitão e uma delegação dos políticos cearenses mantendo em Brasília suas atividades, no Senado e na Câmara, além de representantes de muitos segmentos importantes como OAB/Ceará, UFC e federações de classe.

Fernanda Maria Uchôa de Albuquerque e Franzé Gomes, presidente e vice do TRT/Ceará, prestigiadíssimos na solenidade de posse, fim de tarde de sexta-feira, 13.