Último dia 13 do ano: uma sexta-feira de novos e grandes títulos e comandos

Foto: arquivo pessoal Governador Elmano ao centro do grupo maior que comandará o TRT/7ª Região

A última sexta-feira, 13, trocou a imagem de azar geralmente marcando a simbologia para data de prosperidade e das alegrias. A cidade reuniu muitos eventos ligados a diversos projetos e segmentos.

O TRIBUNAL Regional do Trabalho/ 7ª Região empossava a desembargadora Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque e Franzé Gomes, presidente e vice, para o biênio 2025/26. Ela, em seu discurso, ressaltou o compromisso de defender o trabalhador e manter a Casa em sintonia com as nobres questões.

NA REITORIA DA UNIVERSIDADE Federal do Ceará aconteceu a solenidade de entrega do título de Doutor Honoris Causa para o líder político e pensador Eudoro Santana, atraindo ao evento toda a sua família, em lista encabeçada pela amada Ermengarda, os companheiros de luta e os muitos outros de suas missões pelos órgãos públicos da área federal, estadual e municipal. Lembrou Eudoro em seu discurso que recebia "a comenda em dia importante para os sertanejos, o Dia de Santa Luzia, aquela que leva a luz; a padroeira dos olhos e da visão. Uma mulher martirizada por defender sua ideologia e sua honra". E quis o destino, prosseguiu Eudoro, "que este humilde sertanejo nascido em Quixeramobim recebesse desta universidade a sua segunda titulação: o doutoramento por sua honra".

CEARÁ OU ESTADO PARAÍSO?

Na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), o presidente Ricardo Cavalcante realizou mais uma vez o mais importante dos encontros de fim de ano, garantindo o entrosamento da classe política, empresarial e de comunicação, em almoço temperado pelo balanço das atividades que movimentaram o Estado no ano findo e pelas ações políticas, ali mais apimentadas pela especulação dos secretários do novo prefeito, Evandro Leitão.

E foi neste encontro onde foi possível avaliar que o Ceará poderá ter seu nome mudado para Paraíso. A conclusão veio com a palestra do governador Elmano de Freitas, revelando o desenvolvimento do Estado em todos os segmentos. E ele seduziu toda a plateia com dissertação de seus projetos e realizações, lembrando alguns nascidos nos governos de Cid Gomes e Camilo Santana. O poder de guiar a mente e as mãos idealizadoras fizeram Elmano, visivelmente mais entusiasta que nunca, citar o desempenho máximo na Educação, projetando a melhor rede pública de ensino do País, além da ampliação das escolas profissionalizantes que nos próximos anos concretizarão seu desejo de serem totalmente de tempo integral, oferecendo estágio remunerado para os concludentes saírem preparados para o primeiro emprego. Laboratórios nos locais de empresas de energias renováveis; parceria para treinamentos com o Google e outras multinacionais. Também, aumento de unidades de ensino superior e cursos universitários nas existentes. Na Saúde, a construção de novas unidades, inclusive de Hospital Polo para o Maciço de Baturité e Iguatu; ampliação e modernidade dos hospitais existentes e a criação de mais 10 regionais para atender a população, evitando a corrida de socorro para Fortaleza. Lembrou a execução de 151.078 cirurgias efetuadas em diversas especialidades somente em 2024.

Na Infraestrutura, o governador Elmano continuou o roteiro positivo. A construção das obras da Transnordestina por empresas cearenses, oferecendo 8 mil empregos. E junto vem a duplicação das BRs 116, 222 e 020. Duplicação do Eixão das Águas, que oferecerá em breve 22 mil litros de água por segundo. Na Habitação, Segurança, Turismo, Energia e outros segmentos, o governador manteve o cardápio nobre, bem parecido com o servido no almoço à base camarões salteados na manteiga café de Paris, filé de Sirigado à Meunière e filé mignon ao molho de 3 mostardas. E seu relatório apetitoso só provocava mais apetite para os empresários e políticos lotando o cenário, daí os muitos aplausos, antes das sobremesas deliciosas e os abraços de boas festas registrados, inclusive para o jornalista Chagas Vieira, voltando para a Casa Civil do governo Elmano.

MAIS OPORTUNIDADES

Já o discurso do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, acompanhou uma salada dijonaise mantendo o azeite de manjericão da saborosa união poder público e privado, garantindo projetos amplos e de sucesso. Soube falar forte ao afirmar: "Precisamos exercer pessoalmente e coletivamente a construção de um Estado repleto de oportunidades para todos. Não há Estado desenvolvido sem uma economia forte. E para isso, é necessário ter uma indústria pujante, um agro dinâmico, um comércio pulsante e um serviço vibrante". E sem deixar esfriar o compromisso, Ricardo lembrou: "Não há sociedade evoluída sem uma educação de qualidade em todos os níveis, e não há sociedade justa sem ampliação de oportunidades, redução das desigualdades extremas e erradicação da pobreza...". E prosseguiu levando seus convidados a acompanhar seu grande projeto na Casa da Indústria, completou: "Onde buscamos estar sempre na vanguarda, emprestando nossa inteligência e energia para a construção de um mundo mais justo e sustentável".

A tarde prosseguiu garantindo os melhores sabores acompanhados de desafios e esperanças para o Paraíso, novo Estado abastecendo o canto das águas, das energias, da educação e muito mais, como registrou o governador Elmano de Freitas, em uma sexta-feira, 13, deliciosamente pródiga em mesas fartas e santuários vocais.