Neste Natal, a louvação à Mãe de todas as marias

Foto: João Filho Tavares Vania Maria, Filipe e Luciana Dummar

Mãe Maria de todos os filhos, de todas as mães, de todas as mulheres. Mãe de toda a humanidade. Neste Natal, queremos invocá-la com profundidade, mantendo o olhar de súplica e as preces de confiança, pois estamos a precisar de mais ajuda, companhia, proteção e do teu amor infinito. Preparamos aqui um altar de muitas Marias que assumem a maternidade envoltas na beleza da missão e também enfrentando as dificuldades e provações exteriores e interiores, situações desafiadoras que fazem parte da vida, nos motivando a repetir sempre "Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos e netos que precisam de ti...". Em vossas mãos, ponho os trabalhos e o repouso, os desejos e pensamentos, minhas preces e sentimentos, o azul do amanhecer e a negritude das tempestades.

Maria, Mãe, Rainha, Fonte de Luz. Maria Mãe admirável, aliança de amor e de alegrias. Maria Salvação da humanidade, ensina-nos a rezar, cantar o Magnificat. Perdoa-nos quando da prática das vaidades e do egoísmo, mesmo sabendo quão importante é aprendermos a servir ao próximo e suportar, com calmaria, nosso sofrimentos, nossas partidas dos entes queridos, sabendo invocar o teu nome e vivenciar o Natal, entre as bênçãos do Deus Menino, símbolo da paz na terra aos homens de boa Vontade, e entre a união e alegrias da família.

Feliz Natal para nossas Marias e seus filhos, nesta harmonia da festa do amor.