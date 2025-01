Câncer de próstata: um alerta para o homem depois dos 50 anos

Foto: arquivo pessoal Famoso cearense, urologista, de renome mundial recebeu a colunista

O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer que mais mata homens no Brasil. A doença é causada pelo desenvolvimento de um tumor maligno na próstata, uma glândula que produz parte do sêmen. A expectativa de vida de pacientes com câncer de próstata metastático varia, mas com tratamentos adequados, muitos homens podem viver por vários anos.

Último sábado, a colunista encontrou, na serra de Guaramiranga, com o urologista cearense, número um do mundo, famoso, não só pelas suas pesquisas e estudos sobre o câncer de próstata, mas por uma listagem de famosos políticos, empresários, religiosos por ele cuidados e curados, como François Mitterrand, Ivo Pitanguy, Carlos Fish. Entrevistamos o médico urologista Edson Pontes, elegante, simpático, jovem, vindo curtir a sua terrinha e participar das comemorações dos 85 anos do amigo Manoel Holanda, bem acompanhado ali de Susan, sua amada mulher - com ela tendo dois filhos, Daniel e Davi - e do irmão, também médico, César Pontes. No Ceará, Edson sempre vem buscar o calor fugindo do frio de Michigan (EUA), onde mora, aqui usufruindo da família, do sol, dos mares verdes e de uma turma de amigos que sabe cultivar.

A nossa primeira página do ano, depois do nosso período de férias, não poderia ser mais importante. Aqui está Edson Pontes respondendo às muitas perguntas, lembrando que a coisa mais importante para o homem depois dos 50 anos é fazer anualmente os exames de sangue e do PSA, não só para identificar alguma anormalidade, mas para prevenir a progressão do desenvolvimento do câncer. Não pode haver preconceito com os exames e a visita médica, com os cuidados de saúde, destacou severamente o entrevistado.

Outro assunto registrado por Edson Pontes liga-se ao amor à prática sexual. Tem idade limite? Perguntamos, e ele lembrou que tudo é muito relativo. Há aqueles que têm 60 anos de idade e funcionam como quem tem 80, outros com 80 funcionando plenamente como 60, 70 anos. Não há regras, não considere mudar as funções básicas do homem e da mulher, mas tocar para frente, viver o que você sente. "Ser amoroso, descontraído e feliz", ressaltou acompanhado por um grande sorriso, bem próprio de quem sabe atrair "esses tesouros" para ter uma vida plena, revelando toda a sua juventude, aos 81 anos, um cabra da peste, bem consciente do saber viver bem.

"Atualmente, sou semi-aposentado, como professor vou à universidade uma vez ao mês, tratar de temas sobre a saúde dos jovens. Há 20 anos tenho uma propriedade, ao lado do lago de Michigan, vivenciando o prazer e a prosperidade. Lá desenvolvemos uma vinícola. 'Chateaux Chantal'. Nos dedicamos, assim, a outra coisa na vida que me faz feliz". "Os médicos", prosseguiu, "tem que pensar no seu futuro. A medicina não é para ser exercida pelo resto da vida, exageradamente, ocupando o espaço total do dia, da família. É importante ao médico procurar outros caminhos prazerosos", alertou o médico Edson Pontes.

Christiane Leitão, primeira mulher a presidir a OAB/Ceará, estará ao lado da nova diretoria impulsionando, hoje, a bonita programação da solenidade festiva de posse. Tudo começa às 19 horas no Centro de Eventos, salão Pecém.

Marcado para março o início das obras de mais um destaque para o turismo da cidade. O desenvolvimento do projeto do Pier do Ideal Clube. Serão 225 metros adentrando o mar, com equipamentos de serviços aos visitantes, que ali usufruirão de uma bela vista da cidade.

A representação da TAP em Fortaleza está realmente vibrante. No aeroporto, uma bela mulher, Branda Albuquerque, comanda uma equipe que assimila bem sua simpatia, seu bom atendimento e mesmo seu dinamismo no trabalho. Há uma sintonia em todos os momentos, inclusive, na hora de descascar abacaxis. Já nas aeronaves, tudo é igual, e na chegada do avião a Fortaleza, algo é sensacional: a propaganda da cidade, expressa em uma foto linda da avenida Beira Mar, mostrada em tela, várias vezes, e atraindo atenções. Grau 1000.

2025

Ano Novo chegou, já é fevereiro. As férias nos atraíram para voarmos para bem longe e nos aproximarmos de algo muito belo: as filhas, os netos, a família. Só agora retornamos, avaliando a sonoridade de um tempo novo, conflitante, e nos convidando, como cristãos, para rezar mais, refletir mais, amar mais. Para reconhecer nossa incompletude, permitindo cultivar relações mais harmoniosas e viver em um ciclo de amor e cooperação, perdoando não só como um gesto, mas como uma prática transformadora. Que possamos ser um raio de luz a iluminar nossa vida e a vida das pessoas. Canalizemos nossa força espiritual e mental para os verdadeiros interesses da humanidade, para a construção de um mundo mais justo e próspero, para o combate ao desamor, ao falso, às vaidades e ao egoísmo. Saibamos identificar a polarização e os extremos que afetam a sociedade contemporânea, que nos afetam na visão real das crises ambientais, políticas e sociais. Que possamos aprender com a natureza, possamos construir a paz, a alegria, a fé e o otimismo, brotando do íntimo do nosso coração cristão, bom e generoso. O céu está dentro de nós.

Feliz Ano Novo!

Amor Mães

e filhos:

sempre uma fonte de luz