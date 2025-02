Alzheimer: Espanha investe forte na prevenção e no seu combate

Foto: arquivo pessoal Presidente Christiane com a família: o amado Hélio Leitão e os filhos Hélio Neto e João Osvaldo

Um dos grandes sofrimentos do mundo hoje é o avanço da doença de Alzheimer. A Espanha, através da Fundación Pasqual Maragall, está apresentando caminhos de combate e prevenção, realizando investigações e buscando informações completas para conhecer melhor a doença, anunciando que uns 40% de casos de demência poderiam ser prevenidos com um comportamento saudável: lutando contra a hipertensão, a diabetes, o colesterol alto, o cigarro e a obesidade. Comendo bem, sem alimentos ultraprocessados, fazendo atividades físicas, exercitando a mente, mantendo uma boa atividade social, dormindo o suficiente e usando aparelhos se houver perda auditiva. Investe também na fabricação de remédios, após profunda investigação, apoiada em programa de financiamentos a nível oficial e particular.

O remédio já atua quando dos primeiros sintomas?

Em setembro passado foi anunciada uma nova medicação. Há um novo remédio em investigação que atua contra a proteína beta amilóide (a acumulação desta proteína no cérebro está relacionada com o Alzheimer). Está confirmado que o remédio vem conseguindo êxito significativo (27%) no controle da enfermidade em pacientes que apresentam sintomas leves de demência. Parece pouco, mas a fundação está esperançosa. Pensa-se que administrando o remédio antes, para indivíduos cognitivamente sãos mas com acúmulos de beta amilóide, os resultados podem ser muito melhores, daí ampliar pesquisas e experiências com pessoas sem sintomas, na busca de nunca manifestarem o mal considerado o "terror da existência", assim como acabar com esta enfermidade algum dia. Calcula-se que na Espanha atualmente exista 830 mil a 950 mil pessoas afetadas pelo Alzheimer. A doença, normalmente, surge a partir dos 65 anos, mas os danos cerebrais podem ter começado até 15, 20 anos antes dos primeiros sintomas.

Amanhã, dia 4, a Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, realiza a solenidade festiva de posse da nova gestão, referente ao triênio 2025/27, no Centro de Eventos, Salão Pecém. O evento marcará a história da OAB/Ceará empossando a primeira mulher, Christiane do Vale Leitão, na presidência. Integram a sua diretoria David Sombra Peixoto, vice-presidente; Thiago Morais Almeida Vilar e Francivaldo de Lemos, secretário-geral e secretário adjunto. Mais Camila Ferreira Fernandes Brasil e Adhara Silveia Camilo, diretora tesoureira e diretora adjunta; mais os diretores Antonio Cleto Gomes, Luís Henrique Gadelha, Marcos Sobreira Bezerra, Márcio Meyer de Albuquerque e João Ítalo Clemente Pompeu. A Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará tem Cássio Felipe Goes Pacheco e Francisca Maria Castelo Branco, como presidente e vice.

São 170 metros de altura mantendo a dimensão do sonho de dois engenheiros empreendedores e queridos. Noite de quinta-feira, a Construtora Colméia, leia-se Otacílio Valente e Ronaldo Barbosa, comemorou junto aos seus 46 proprietários e convidados especiais a entrega do Edifício One, "primeiro prédio com 51 pavimentos do Ceará, com muita tecnologia, modernos processos construtivos e muito arrojo arquitetônico e de engenharia, além da qualidade e controle de custos, envolvendo apartamentos de 610m2, avaliados entre 10 e 12 milhões", afirmou Otacílio Valente, revelando estar orgulhoso com a realização de um sonho, marcando também os 45 anos de existência da empresa colorida e fortalecida com mais de 2,5 milhões de m² de obras nas cidades de Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN) e Campinas (SP).

Comemorando sua juventude ao lado da família e de um grupo de fiéis amigos, Manoel Holanda vivenciou, no cenário de seu ninho de louvores à natureza, a bela festa marcando a chegada dos seus 85 anos. Era sábado, dia 25 de janeiro, onde Guaramiranga ganhava chuva para destacar o verde da natureza e os pássaros juntavam-se na sinfonia das orquídeas, abundantes, na linda decoração de Jacaúna Aguiar. São Pedro fez uma trégua e garantiu um dia ensolarado para uma festa começando às 9 horas da manhã e durando mais de 24 horas.

Franzé Gomes, desembargador e vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho/ 7ª Região (na foto com a amada Valéria) trocou ontem de idade, recebendo a homenagem carinhosa da família e as muitas saudações. Hoje, funcionários do tribunal também se unem nas comemorações.

Para ela só carinho e alegrias. Lia Ferreira Gomes, deputada linda e atuante, cercou-se de um grupo de amigas no Ideal Clube, hora do almoço de quinta-feira, 30. Recebia ali os abraços pela sua chegada a Secretaria Estadual de Políticas Públicas das Mulheres. O grupo estava formado por Patrícia Sabóia, Silvania Saboia, Daniela Costa, Lily Cristino, Ana Lourdes Almeida, Mônica Barroso e Socorro Sales.

Amanhã, às 18h, no auditório da Reitoria, Fortaleza ganhará novos amores. Ali acontecerá o projeto de lançamento de um livro e de um edital, ambos alusivos aos 300 anos da cidade Para adocicar o evento será formada uma mesa-redonda, da qual participarão os escritores cearense Lira Neto e Flávio Paiva, o reitor da UFC, Custódio Almeida, e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão.