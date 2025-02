Sem celular, crianças estão mais alegres e comunicativas

Foto: arquivo pessoal Agora voltam as atividades prazerosas de leitura, relacionamento e lazer

Já está sendo feito um balanço dos resultados obtidos entre os alunos das escolas de Fortaleza, agora distanciados do aparelho celular nas salas de aulas. É dada a nota máxima tanto pelos professores como pelos pais. Para o educador e diretor da Rede de Ensino Master, Nazareno Oliveira, "nossos alunos na sala de aula estão agora mais concentrados, e no período do recreio nota-se que eles estão se socializando muito mais através de atividades lúdicas e vários jogos, além do bate papo alegre e saudável. Também nossas bibliotecas estão tendo um movimento maior dos alunos, ali dedicando tempo para a leitura e também buscando o empréstimos de livros".

"Os alunos estão trocando tempo virtual por mais convívio social, o que garante sua socialização, concentração, atenção e criatividade. Lembro que as crianças aprendem também entre si, melhorando, portanto, a aprendizagem de conhecimentos e habilidades sociais". A opinião é de Marco Aurélio de Patrício Ribeiro, professor, mestre em Educação, psicólogo e escritor com 11 livros publicados.

"É prazeroso acompanhar nossos alunos agora bem mais comunicativos com os professores e com seus próprios colegas. Há um interesse deles no acompanhamento das informações e da didática oferecidas pelas diversas disciplinas, além de muito mais concentração". O registro é do professor Antônio Filgueiras Lima Neto, diretor do Colégio Lourenço Filho, mantendo seu entusiasmo pela decisão de tirar o celular, em benefício da centralidade do ensino e da aprendizagem, observando também o bom e intenso relacionamento dos colegas da turma, com destaque a hora do recreio totalmente atraente. "Antes muitos alunos se recolhiam em torno do aparelho, desprezando o prazer da alegria e da convivência", lembra.

Nazareno de Oliveira também destaca que os pais estão aplaudindo as medidas tomadas pelo ministro Camilo Santana, "revelando para nós que seus filhos, após o período de abstinência, sem o celular, estão mais equilibrados emocionalmente, mantendo o entusiasmo e até mesmo a molecagem própria da idade" salientou.

MOLDURAS

- Prefeito Evandro Leitão atendeu ao convite do grupo maior de empresários solidários, Amigos em Ação, e esteve útima sexta-feira, 31, no almoço-reunião. Lá, ao lado do presidente da Câmara Municipal, Léo Couto, e do secretário maior Júnior Castro, revelou sua preocupação com a herança de dívidas que recebeu do prefeito anterior. São 500 milhões de dívidas só na saúde. Disse que entregará 1.200 moradias até julho e fará a ampliação do atendimento à saúde, inclusive no Hospital da Criança, cujo prédio construído nunca funcionou. Dará apoio ao Projeto 4 Varas, com a reabertura do convênio que a prefeitura mantinha atendendo grande número de pessoas necessitadas e doentes, e a expansão do Projeto Girassol. Também, o prefeito revelou que já já o centro da cidade receberá, em prédios desocupados, sendo avaliados, unidades da Prefeitura, até mesmo a Câmara Municipal de Fortaleza.

Hospital São Carlos/Rede D'Or comemora. É a única instituição de saúde privada a integrar a nova formatação da Câmara Técnica Nacional de Transplante de Fígado do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), do Ministério da Saúde. "A conquista é resultado do compromisso da nossa equipe médica em entregar excelência nos procedimentos e buscar constantemente as melhores práticas internacionais", afirmou o Dr. Huygens Garcia, chefe do Serviço de Transplante de Fígado, do Hospital São Carlos/Rede D'Or, registrando ainda "considerar uma grande responsabilidade integrar a Câmara Técnica e poder contribuir para o avanço das diretrizes nacionais no setor".

Unindo humor, autoconhecimento e música ao vivo, o humorista e palestrante Murilo Gun fará uma apresentação em Fortaleza do espetáculo "Fé no Flow". O espetáculo se propõe a oferecer uma experiência imersiva e transformadora, abrindo espaço para a plateia entender como é possível viver de forma mais fluida e harmônica, mesmo diante do caos e de problemas. Sábado, dia 8, 21h30, no Teatro RioMar Fortaleza.

Ação valiosa. O Grupo Cobap, indústria de embalagens de papel reciclável, realizou uma ação de conscientização sobre a importância da atenção à saúde mental com crianças e adolescentes no Centro de Convivência Social do Timbó, em Maracanaú. A iniciativa integra as atividades da campanha, promoção dos colaboradores da Cobap, participantes do projeto Embalo na Carreira em parceria com a Alicerce Educação. Mais de 40 crianças e adolescentes participaram de atividades incentivando a socialização, o bem estar, e mostrando o papel fundamental das emoções.

TUDO AZUL

Na luminosidade do sucesso, Otacílio Valente e Ronaldo Barbosa, bem acompanhados das amadas Ana Virgínia Martins e Vivian Otoch, recepcionaram amigos e os proprietários do Edifício One Residencial, primeiro prédio de 51 pavimentos do Ceará, revelando a concretização de um grande sonho, marcando os 45 anos da Construtora Colméia.