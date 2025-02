Esquadrilha da Fumaça e a nova casa de Santos Dumont

Foto: arquivo pessoal Nixon Marden, Cíntia Souza, Sales Júnior (presidente da subsecção Sertões de Crateús da OAB), Estenio Campelo, Paula Cavalcante e Elvis Rodrigues

As programações alusivas ao Dia Internacional da Mulher já ganham cores vivas. A Profa.Diana Azevedo, vice-reitora da UFC, vai liderar o evento "Reinventando a Estrada: vozes femininas na ciência", reunindo profissionais de diversas áreas para exposições valiosas. Na lista estarão ao seu lado: Danyelle Nilin Gonçalves (Ciências Sciais); Nadya Imani Newman (Odontologia); Natália Viviane Santos de Menezes (Educação); Tainah Moreira (Administração e Controladoria); Tóri Teixeira (Cordelista e cantadora); Paula Renata Amorim (Enfermagem) e Adauta Aragão Freire (discente do curso de Engenharia da Computação). Dia 11, partir das 15 horas no Auditório da Reitoria (Benfica).

O Prêmio RioMar Mulher, na sua 9ª edição, firma-se com histórias de determinação que transformam o mundo, sabendo assim destacar nomes femininos atuantes no Ceará, sede maior do Grupo JCPM, comandado pelo empresário João Carlos Paes Mendonça. Este ano o evento acontecerá dia 12 de março, às 19 horas, no Teatro RioMar Fortaleza tendo como homenageadas: Nícia Paes Bormann, Arquitetura 7 Design; Socorro Acioli, Arte e Cultura; Aline Oliveira, Comunicação; Mana Holanda, Economia e Negócios; Manu Oliveira, Educação; Luísa Cela, Gestão Pública; Raquel Andrade, Justiça e Cidadania; Jaqueline Queiroz de Araújo, Moda; Márcia Alcântara, Saúde e Bia Fiúza, Trabalho Social.

Mantendo seu amor à terra Natal, o advogado Estenio Campelo, incluiu Crateús na relação das cidades para lançar seu livro, contando muito bem sua trajetória pessoal e profissional, com base na capital federal onde trabalha, faz sucesso e cultiva um milhão de amigos. Lá também reviu velhos amigos e ganhou homenagem da subsecção da OAB Ceará.

O potencial, o compromisso com a categoria e o charme foram marcantes em Christiane Leitão quando da sua posse festiva como a primeira mulher a ocupar a presidência da OAB Ceará. A festa realizada na noite da última quarta-feira, 4, no Centro de Eventos reuniu autoridades locais, líderes das diversas unidades da Ordem no país, inclusive o presidente nacional, Beto Simonetti, e advogados cearenses, ali aplaudindo a presidente, além de amigos e familiares.