Paes de Andrade: livro chegará revelando muitas e boas histórias

Ele foi presidente da República. Nascido em Mombaça (CE), ali alfabetizou-se com a mãe e uma tia querida e foi para a escola pública. Vindo para Fortaleza, ingressou no 2º grau, entrou no movimento estudantil, na União Nacional dos Estudantes (UNE). Depois, em 1950, cursou Direito na Universidade do Rio de Janeiro. Lá, para sobreviver, tinha uma crônica no programa da UNE na Rádio Tupi, e em um desses programas fez uma análise sobre "Municipalismo", casualmente escutado por Raul Barbosa, eleito governador do Ceará, que logo quis conhecê-lo e trazer de volta, apadrinhado por Antônio Horácio Pereira, o milionário da época, candidato a deputado federal apoiado por Raul, buscando um nome para com ele fazer a dobradinha de deputado estadual. Garantiu ao jovem Paes casa, comida e uma campanha, devidamente financiada. Aceita a proposta, Paes deixa o Rio de Janeiro e volta para Fortaleza, empreendendo a caça de votos sertão adentro e capital.

Eleito, começou sua carreira política em 1950 ocupando uma cadeira na Assembleia Legislativa, pujante entre quatro mandatos pelo Partido Social Democrático. E sua liderança, simpatia, atuação nas lutas sociais, em defesa da democracia, garantiram sua projeção e respeito. Fatos revelam ser um cidadão de sorte também no casamento com Zildinha, filha de seu grande amigo, padrinho e líder político José Martins Rodrigues.

Falamos de Paes de Andrade, um humilde filho do sertão, um menino inteligente de escola pública conquistando Fortaleza como estudante e ativista, combativo. Muito cedo revelou-se um orador de enlevante expressividade, sempre enriquecido de uma pluralidade histórica e até ideológica, vivenciando uma carreira política longa. Projetou-se nacionalmente com seu ingresso em 1966 no PMDB, onde foi eleito oito vezes deputado federal, chegando à presidência da Câmara dos Deputados. Belo dia, ocupou a Presidência da República, graças a uma viagem do presidente José Sarney para Israel. Paes de Andrade, naturalmente cativante, soube exercer sobre o território amplo, sem limites e complexo da política partidária, sua liderança, e tem agora detalhes de sua vida contados em livro caprichosamente escrito pelo professor, memorialista e seu amigo, Juarez Leitão. Coube ao prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, garantir os custos da pesquisa e confecção da obra, financiando-a do começo ao fim.

No próximo dia 21 de maio, às 19 horas, no Ideal Clube, será o lançamento. Em junho a edição chegará a Brasília em outra noite de revelações sobre Paes de Andrade e confraternização dos políticos e amigos, em lista encabeçada pelas filhas Carla, Patrícia, Isabela e Mônica (esposa de Eunício Oliveira), herdeiras de Zildinha e Paes.

Pela primeira vez o tema "Disfunção Sexual Feminina: tratamento, aspectos psicológicos emocionais e doenças" será amplamente discutido, por especialistas de renome, interessados em clarear dúvidas e avivar o avanço dos tratamentos. Amanhã, 13, às 19 horas, o médico endocrinologista Paulo Lacativa e a psicóloga e sexóloga Milena Feitosa Souto unem-se em live, encontrando com mulheres de todas as idades e profissões interessadas no tema. O acesso é pelos perfis no Instagram: @paulolacativa e @milenasouto.psic

Cidadão de Fortaleza. Amanhã, 13, às 18 horas, o advogado Inocêncio Rodrigues Uchôa, nascido em Aracati, receberá o título de Cidadão de Fortaleza, em solenidade conjugada com a entrega da Medalha de Mérito Jurídico Municipal José Albuquerque Rocha ao advogado Marcelo Ribeiro Uchôa. Local: Câmara Municipal. O presidente da Casa, vereador Léo Couto, atendendo projeto de decreto legislativo e ao requerimento de autoria da vereadora e professora Adriana Almeida convida para a sessão solene que deverá ser prestigiada por lideranças políticas e companheiros dos dois homenageados, destaques na história de defesa da classe trabalhadora.

A Universidade Federal do Ceará (UFC) encerrou o processo de licitação para contratação da empresa que tocará a obra de reestruturação do prédio do antigo Acquario Ceará, localizado na Praia de Iracema. O espaço abrigará futuramente o Instituto de Ciências do Mar (Labomar) e o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN), compondo o novo Campus Iracema. De acordo com o reitor, professor Custódio Almeida, o ministro da Educação, Camilo Santana, deve assinar a ordem de serviço nas próximas semanas. A empresa vencedora foi o Consórcio Labomar 2025, liderado pela construtora Porto LTDA. O valor total da obra é de R$ 113.931.652,57. A verba já está garantida pelo Governo Federal.

Dall'Olio e Iracema Nobre garantiram uma noite de brilho, charme e carinho familiar intitulada "Brega & Chique", comemorando a chegada dos 70 jovens anos de cada uma, em uma soma de 140 sons de alegria e benquerença.