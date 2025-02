Projeto 4 Varas: um pedido de socorro para garantir saúde mental aos carentes

Foto: arquivo pessoal Médico Adalberto Barreto preocupadíssimo com a situação do 4 Varas

"Vamos erguer juntos um espaço de cuidado e esperança". Com esta afirmação o médico e professor Adalberto Barreto faz um apelo à população de Fortaleza e aos colaboradores para ajudar na reconstrução dos espaços de prática da terapia sociocomunitária e de atendimento desenvolvidos pelo Mismec 4 Varas, atingido por um incêndio no início deste ano. Última sexta-feira, 10 horas, ali aconteceu um momento especial quando participantes do projeto, voluntários e amigos se reuniram para implantação e reflexão dos oito pilares da saúde mental comunitária simbolizado por oito colunas de eucaliptos. Foi feito uma prestação de contas das primeiras soluções e o que falta para a concretização da próxima etapa: o madeiramento do teto.

"Este foi um momento único de participação comunitária, onde cada um de nós pode contribuir para fortalecer esse espaço que representa cuidado, acolhimento e esperança", disse Adalberto, olhando emocionado para a "Oca de Cuidados", espaço que recebe diariamente, grupos de pessoas necessitadas, buscando ali sua saúde mental, apoio, acolhimento e certeza de dias melhores. É esta e outras áreas necessitando de manutenção equipamentos seguros para voltar a receber centenas de pessoas do Pirambu, Barra do Ceará e outros bairros vizinhos. A campanha de doação indica o PIX - 00.804.975/0001-72. Defendendo a necessidade de humanização das políticas públicas e acolhimento, o médico enfatiza a necessidade urgente de reconstruir o 4 Varas, atualmente precisando ser coberto evitando que as chuvas caindo sobre Fortaleza venham danificar ainda mais espaços abertos. Pelo telefone: 085.99230.3691 outras informações podem ser apresentadas.

Causou entusiasmo o encontro provocado pelo novo presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, Des.Heraclito Vieira de Souza Neto, convocando e realizando, na manhã, da última sexta-feira, no auditório da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec), uma reunião com pauta de assuntos agregadores. Soube o presidente manifestar ali seu interesse em firmar um ambiente de diálogo, ouvir sugestões e ideias para a elaboração de seu plano de trabalho, alinhado com as necessidades da magistratura e das realidades envolvendo o sistema judiciário do Ceará.

Diante do cenário receptivo e alegre o Des. Heráclito prometeu outros encontros e a plateia bem atenta, garantiu receptividade aos desejos do líder maior.

Próxima quinta-feira, dia 20, às 18 horas, vai acontecer a abertura da "Jornada para o Brasil: História das Migrações de Povos da Língua Alemã", no Museu de Arte (MAUC/UFC), avenida da Universidade, 2854, Benfica. A exposição é idealizada e organizada pelo Instituto Martius-Staden (São Paulo), com o apoio das representações diplomáticas alemãs no Brasil. E uma mostra itinerante percorrendo o país e divulgando a história da imigração dos povos de língua alemã ao longo dos últimos 200 anos. "Além de serem fortes parceiros políticos, Brasil e Alemanha compartilham uma história de laços culturais e sociais profundos", lembra a cônsul honorária Marlene Pinheiro, registrando que, atualmente, estima-se que cerca de seis milhões de brasileiros tenham ascendência alemã. A exposição traz estes e outros dados e fotos valiosos sobre essa história fascinante, inclusive de imigrantes alemães no nordeste, antes de 1824. Imperdível!

A Ásia de tão linda e impactante foi cenário para a primeira viagem do ano do grupo cearense que sabe desfrutar da vida e dos conhecimentos. Em roteiro, para conhecer as belezas e a cultura de cada lugar, junto estava o grupo integrado por Graça e a filha Gizela Dias Branco, médicos Paulo Mota Rossas, Francisco Monteiro, Wilson Meireles e suas amadas. Mais Auricélia e Deusmar Queirós, Patriciana Queirós e Davi Rodrigues, José Antonio e Flavia, Berna Pessoa, Melaine Fernandes e muitos outros. O roteiro, programado e executado por Ana D'Áurea Chaves, incluiu Vietnam, Camboja, Laos e Bangkok, garantindo dias coloridos e alegres. Hoje, todos chegam a Fortaleza entusiastas com as vivências.

Hoje, o médico querido, cearense, oncologista de renome internacional, Edson Pontes e sua amada mulher Susan regressam para Michigan (EUA), onde residem, após estadia de lazer em Fortaleza, onde anualmente o casal vem para as festas de fim de ano e reencontro com a família e os amigos. A foto registra um almoço de despedida no restaurante Chez Onofre, no Lago Jacarey, onde Edson ficou ao lado do irmão querido César e de seus velhos amigos médicos Flávio Leitão e Ary Ramalho e do artista plástico Ascal. O ingrediente mais forte do cardápio foi "carinho ao molho de recordações".

Roselí Pereira especializada na boa cozinha e apaixonada pelo que faz marca para o próximo dia 19 um jantar temático com harmonização de vinhos portugueses e bacalhau, na loja EDWine (Av.Dom Luís, 300, piso 1- loja 128, Shopping Avenida). Amigos já se agrupam para esta noite de sabores. Reservas: 85.99222.2286- 85.99634.1430.