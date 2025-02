UFC e Harvard unidas investigam transtornos do sono

Foto: arquivo pessoal Padre Eugênio e João Paulo, presidente da Câmara Municipal de Baturité

Pesquisadores das Universidades Federal do Ceará (UFC) e de Harvard, nos Estados Unidos, realizam pesquisa em parceria para investigar transtornos do sono em pacientes após covid longa. As duas instituições já possuem estudos em desenvolvimento nesse campo. Na UFC, os trabalhos são liderados pelos professores Manoel Sobreira Neto e Pedro Braga, ambos da Faculdade de Medicina (Famed), juntamente com outros colegas dessa unidade. Desde 2020, no início da pandemia, eles investigam a evolução de sintomas neurológicos de longo prazo da covid, como alterações cognitivas, problemas no olfato, dores de cabeça e transtornos do sono. Esses pacientes estão sendo acompanhados com exames de ressonância magnética cerebral, avaliação neuropsicológica e busca de biomarcadores para doenças neurodegenerativas.

A pesquisa com Harvard - foi nessa mesma época que a equipe da UFC conheceu os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pelo grupo de Janet M. Mullington, professora de Neurologia da Escola de Medicina de Harvard e diretora do Centro de Pesquisa Clínica do Centro Médico Beth Israel Deaconess. A partir daí, nasceu o convite ao professor Manoel Sobreira Neto para que ele conhecesse o protocolo adotado pela universidade americana e realizasse um estágio de pós-doutoramento, dando início a uma fase de estudos conjuntos entre as duas instituições.

A ideia agora é que os grupos de pesquisa compartilhem seus dados para que possam ser realizadas análises mais detalhadas. "Uma vez realizados os exames de polissonografia, vamos enviar alguns dados para que possa ser feita uma análise da chamada microestrutura do sono. Já analisamos a macroestrutura, mas é possível que, na microestrutura, consigamos ver problemas, que são alterações sutis na polissonografia", explica o professor Manoel Sobreira Neto.

Para isso, devem ser realizadas análises com inteligência artificial e análise da atonia no sono REM. Esta última análise é particularmente importante porque a perda da atonia normal do sono REM pode estar relacionada a doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson e um tipo específico de demência, chamada demência por corpos de Lewy. No momento, a equipe da UFC está recebendo voluntários saudáveis para participar da pesquisa. Essas pessoas formarão um grupo de controle, que passará pelos mesmos testes dos pacientes e cujos resultados servirão como referência, uma linha de base para comparar com os resultados dos exames aplicados nos pacientes com covid longa.

Na política o ano de 2026 já caminha lado a lado com 2025 diante da corrida às urnas para as vagas ao Senado Federal. Ninguém cochila e as quatro operações ocupam espaços, multiplicando-se os desejos e diminuindo as fidelidades partidárias. Um quesito chama a atenção: o lançamento de um novo nome, distantes da história ou armações políticas. O cantor Wesley Safadão, que na soma da multidão de fãs - e no seu saldo bancário - acredita poder ser candidato ao Senado.

Mas o Senado não perde seu cenário de sedução. E a lista dos antigos já se forma com os deputados federais: José Guimarães, indicado pelo ministro Camilo Santana e porta-voz de Lula; Eunício Oliveira e Junior Mano, indicado por Cid Gomes. Chiquinho Feitosa, de conhecimento e experiências em muitos cargos exercidos na política, e também próspero empresário, mantém seu olhar de apaixonado, diminuindo arestas e dividindo simpatias para ser candidato.

O Grupo Somapay firmou uma parceria estratégica com o Instituto Nacional de Segurança Privada (Inasep), em Brasília. O acordo reuniu o presidente executivo da Somapay, Fernando Gurgel; o diretor de expansão do banco digital, Diogo Didini; e o presidente do Inasep, Urubatan Romero. Esta parceria visa levar ao Instituto diversas soluções para agregar valor, segurança, agilidade, ganho de produtividade e eficiência para empresas do segmento.

Nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, o Espaço Cultural Unifor abre três belíssimas exposições: Armorial 50, sobre os 50 anos do Movimento Armorial, criado por Ariano Suassuna; Imagens em Trânsito, de Delfina Rocha; e Um Oceano Dentro de Mim, de Jane Batista. Essas duas últimas integram o Projeto Trajetórias Artísticas Unifor. A imprensa ganhou visita guiada exclusiva antes da abertura oficial das exposições, recebendo dos curadores das mostras as melhores informações.

BATURITÉ FEZ HOMENAGEM. A Câmara Municipal de Baturité entregou o título de "Cidadão Baturiteense" ao querido padre Eugênio, em solenidade vibrante e de muito bem querer, considerando a colaboração que o religioso tem dado à projeção do município com as atividades no belo Mosteiro dos Jesuítas, por ele recuperado, voltando a acolher as pessoas em retiros, missas, catequese e outras atividades.

Falando aos presentes, padre Eugênio afirmou: "recebo com imensa alegria e gratidão este título desta cidade que aprendi a admirar e respeitar sua história, ao longo dos anos. Ele simboliza não apenas um reconhecimento, mas também um vínculo ainda mais forte com esta terra e seu povo". Pe. Eugênio nasceu em Ibiapina, tem 29 anos de sacerdócio e quatro desempenhando mais um importante projeto alicerçado na religiosidade e expansão da sua missão de bom pastor.

HOMENAGEM ESPECIAL. O jurista cearense e tabelião Luiz Dias Martins Filho recebeu homenagem especial na Câmara Municipal de Santa Cruz, Rio Grande do Sul. Em sessão solene, ele foi agraciado com o título de Cidadão Santa-Cruzense. A condecoração foi proposta pelo vereador Francisco Carlos Smidt justificando o trabalho sério e eficiente do homenageado à cidade e ao Estado do Rio Grande do Sul, destacando seu nobre currículo, construindo sólida carreira como professor universitário e profissional com atuação nas áreas tributária, civil, notarial e regional. Luiz D. Martins Filho chegou ao município de Santa Cruz em 2 de maio de 2018, quando assumiu o Primeiro Tabelionato de Notas de Santa Cruz do Sul/RS, atual Cartório D. Martins, em substituição ao antigo Cartório Thomas, fundado em julho de 1929.

Em seu discurso de agradecimento, Luiz Dias Martins Filho revelou ter descoberto, em 2017, Santa Cruz do Sul, após estudo aprofundado do Estado, para a escolha de um cartório que faria, em decorrência do concurso público. “Nesse estudo impressionou-me muito positivamente o elevado índice de Desenvolvimento Humano-IDH de Santa Cruz, o que refletia ser uma sociedade mais justa, solidária e com prosperidade para todos. Depois, visitando a cidade tive a sensação de ter encontrado um tesouro escondido na área econômica, tecnológica, educacional e diversos outros segmentos. Estou sempre muito grato a todos vocês por terem ajudado e sido tão solidários nessa minha trajetória. Agradeço honrado e com muita alegria,a outorga desse título”.