BNB mostrou a previsão de bom tempo para os prefeitos

Foto: Sistema Faec/Divulgação Conselheiro jurídico da Faec, Raimundo Feitosa, e outros

A manhã de ontem foi de boas chuvas de parcerias para os gestores municipais, que convidados pelo presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, lotaram o auditório da sede, no Passaré, para participarem do I Seminário Prefeitos do Ceará - Parcerias para o Desenvolvimento. Logo depois do farto café de boas vindas, foi feita a apresentação das linhas de crédito, produtos e serviços do BNB para os municípios.

O objetivo central desse primeiro encontro do ano foi preenchido. "Fomentar o diálogo, fortalecendo as parcerias institucionais para o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável da região", destacou Paulo Câmara, com muito entusiasmo. E esse fortalecimento foi revelado quando da apresentação dos planos nas áreas do empreendedorismo (com Crediamigo/Agroamigo); PPPs (parcerias público-privadas), inovação, repasses BNDES e Cultura. Todas as propostas foram bem informadas e acompanhadas pelos parceiros do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e Ministério da Previdência Social, além do presidente da Associação de Prefeitos do Ceará (Aprece), Joacy Junior e muitos outros integrantes do Governo do Estado.

Juristas das 27 federações estaduais, além de toda a diretora jurídica da CNA estarão reunidos em Fortaleza, 4 de dezembro, quando da reunião de encerramento do Conselho Jurídico e da Comissão Nacional de Relações do Trabalho e Previdência Social da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), referente a 2025. Esta é mais um vitória da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, e seu presidente Amílcar Silveira destaca a projeção para o Estado do Ceará, recebendo pela primeira vez o evento, após a reunião entre o diretor jurídico da confederação Rudy Ferraz e o conselheiro jurídico da Faec, Raimundo Feitosa, em Brasília.

Entusiasta, Raimundo Feitosa, destaca ser o evento um reconhecimento ao trabalho que tem sido desenvolvido nos últimos anos, projetando a Faec no cenário nacional. Também, esta será uma oportunidade de mostrarmos o nosso agronegócio, servindo ainda como plataforma para discutirmos desafios legais que impactam a produção agropecuária brasileira", destacou.

Março garante para Fortaleza a passarela da moda e da inovação com o I Nordeste Fashion Digital, evento reunindo donos e gestores de confecções e marcas. Dias 10 e 11 no Centro de Eventos, o encontro criado pela Costurando Sucesso, leia-se Eduardo Cristian, fundador, volta-se para trazer estratégias físicas e digitais para escalar vendas, fortalecer marcas e atrair talentos.

Prefeito Evandro Leitão recebeu em seu gabinete, no Paço Municipal, representantes do Sistema Sincopeças Assopeças Assomotos (SSA) e também do Instituto Autop. Na pauta a apresentação do desenvolvimento dos dos setores de autopeças, motos e veículos, segmentos importantes para a economia local. Na foto, o prefeito entre os líderes e empresários Marcelo Potroch Santos e Ranieri Leitão, presidente do SSA.

Sobre a mesa oferecendo soluções práticas e eficazes para líderes empresariais proporcionando experiências transformadoras, aconteceu o RMV Experience, uma realização da R7 Treinamentos. Ramon Pessoa, CEO e fundador da R7 Treinamentos, destacou a proposta: "o encontro foi criado para empresários que buscam soluções eficazes. Aqui, não se trata apenas de teoria, mas de uma verdadeira aplicação prática do conhecimento, fornecendo ferramentas de aprendizagem com resultados tangíveis e imediatos", lembrou.

Percorrendo o Brasil e divulgando a história ao longo dos últimos 200 anos, a exposição "Jornada para o Brasil - história das migrações de povos da língua alemã" chegou ao Ceará e foi aberta oficialmente, na última quinta-feira, 20. Ao Museu de Arte da UFC, a cônsul honorária, professora Marlene Pinheiro atraiu autoridades e convidados, destacando-se a vice-reitora da UFC Diana Azevedo, ali manifestando o orgulho da universidade em receber a mostra organizada pelo Instituto Martius-Staden (São Paulo), com o apoio das representações diplomáticas alemãs no Brasil.

Gota D'Agua teve sua primeira comemoração de 50 anos de exibição, aqui em Fortaleza, noite do dia 19 de fevereiro, em show programado pela Academia Fortalezense de Letras, no Teatro Nadir Papi Sabóia. O espetáculo manteve viva a história, a poesia e o talento de um quarteto maior: Mantovanni Colares levou Chico Buarque (é expert nele), engrandecendo fatos e criações, entre o brilho de sua narrativa e recuerdos; Fernanda Quinderé e Ricardo Guilherme desfilaram o dom teatral tornando-os potentes no palco e sensíveis nas narrativas. E Luciano Franco, violonista talentoso, garantiu a sonoridade. Fantástico!