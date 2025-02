Cabeto vai deixar Monte Klinikum e seguir para São Carlos

Foto: DIVULGAÇÃO Dr, Cabeto é médico e professor da UFC

Como ficará o Hospital Monte Klinikum, mais uma vez, vendido, passando agora para as mãos da rede de hospitais Kora? Sabe-se que tem dois divisores: primeiro a nova empresa administrará o hospital em todo o segmento de saúde e atendimento. O outro ingrediente é que o prédio pertencerá a outra empresa, que alugará o imóvel para o Kora.

Claro que muitas mudanças acontecerão, e uma delas é a saída do médico Carlos Roberto Martins Rodrigues, Cabeto, há anos integrante do quadro. Cabeto foi secretário estadual de Saúde e é um dos mais renomados cardiologistas da região.

Hospital São Carlos-Rede D’Or, cultivando o desejo de ter o Dr. Cabeto nos seus quadros manteve convites e acenos, desde muito tempo. Agora, tudo se concretiza na medida exata da valorização e reconhecimento ao trabalho e dedicação do médico que terá boa estrutura, em área ampla e moderna para atender seus pacientes, no espaço denominado Uno Medical localizado a cerca de 70 metros do Hospital São Carlos, com central não só de atendimentos, mas de exames básicos, serviços laboratoriais, eletrocardiogramas, ecocardiogramas, salas de exames e avaliações, além de amplo estacionamento.