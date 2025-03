Gruta de Ubajara será digitalizada

Foto: João Filho Tavares A vice-reitora da UFC, Diana Azevedo, e o arquiteto e estudioso Esequiel Mesquita, dois apaixonados pela beleza da Gruta

A Gruta de Ubajara, importante patrimônio natural do Ceará, será digitalizada neste mês de março. Esta digitalização possibilitará a visita virtual ao equipamento, com tecnologias similares à utilizada na Caverna de Lascaux, na França, permitindo o maior acesso da população e o desenvolvimento de pesquisas científicas, contribuindo ainda para a preservação do patrimônio.

Com detalhes sobre este trabalho valioso, o arquiteto Esequiel Mesquita, coordenador do projeto, informa: "A digitalização envolverá o uso de lasers de escaneamento digital de alta resolução, equipamentos térmicos e câmeras de alta definição. O tour virtual da gruta ficará disponível na plataforma Documenta CE e terá possibilidade de interação, podendo ser acessado por smartphones, computadores, tablets e óculos de realidade aumentada".

A digitalização da Gruta ocorrerá por meio do Projeto Cientista Chefe da Cultura, vinculado à Secult e com apoio da Funcap, sob coordenação do professor Esequiel Mesquita da UFC e do reitor Custódio Almeida (Cientista Chefe da Cultura). O projeto tem o apoio da Secretaria de Turismo do Ceará, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e Parque Nacional de Ubajara.

Como ficará o Hospital Monte Klinikum, mais uma vez, vendido, passando agora para a rede de hospitais Kora? Sabe-se que tem dois divisores. Primeiro, a nova empresa administrará o hospital em todo o segmento de saúde e atendimento. O outro ingrediente é que o prédio pertencerá a outra empresa, que alugará o imóvel para o Kora. Claro que muitas mudanças acontecerão. Uma delas é a saída do médico Cabeto Martins Rodrigues, integrante do quadro há quase 30 anos, chefiando, inclusive, a Emergência por 23 anos.

Hospital São Carlos (Rede D'Or), cultivando o desejo de ter Cabeto nos seus quadros, manteve convites e acenos desde muito tempo. Agora, tudo se concretiza na medida exata da valorização e reconhecimento ao trabalho e dedicação do médico, que terá toda e boa estrutura, em área ampla e moderna para atender seus pacientes, no espaço denominado Uno Medical, localizado a cerca de 70 metros do Hospital São Carlos, com central não só de atendimentos, mas de exames básicos, serviços laboratoriais, eletrocardiogramas, ecocardiogramas, salas especiais de exames e avaliações, além de amplo estacionamento.

O tema é "Fraternidade e Ecologia Integral". E o lema: "Deus viu que tudo era bom" (Gn 1,31). O assunto é relacionado a eventos importantes de 2025, como o 800º lançamento do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis; os 10 anos da Encíclica Laudato Si' e a COP 30 em Belém do Pará. Assim nos chega a Campanha da Fraternidade com lançamento amanhã, quinta, às 9 horas, no Centro da Pastoral Maria Mãe da Igreja. Uma mesa de discussão sonorizará a campanha elegendo a casa comum, a justiça social e a solidariedade. Ela será formada por dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza; Patrícia Amorim, coordenadora regional da CNBB; Rafael dos Santos da Silva, docente da UFC; e Musamara Pereira, da Associação Rosa Virgínia.

Ministro Camilo Santana vivenciou momento especial quando deixou seu gabinete e os muitos projetos que dinamizam a pasta e foi se confraternizar com os funcionários na Feirinha Gastronômica do Ministério da Educação, na área bonita na Esplanada dos Ministérios, uma iniciativa inédita da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) para valorização das instituições federais que se destacam pela produção de gêneros alimentícios. Acontece até 13 de março, às terças, quartas e quintas feiras. Ali, aplaudido e recebendo saborosamente a simpatia de todos, Camilo, muito feliz, chegou a acompanhar a equipe do Instituto Federal do Ceará (IFCE), mantendo ali uma cozinha experimental e confeccionando o melhor do cardápio regional. O ministro provou na colher muitos sabores e, escondidinho, chegou a mexer a panela da delícia de carne de sol desfiada que ele aprendeu a fazer com sua mamãe Ermengarda, em seus antigos dias de descanso no sítio da família, em Maranguape. Leve, sorridente e amável, Camilo aqueceu o coração da plateia de funcionários, pela primeira vez, experimentando o melhor da fartura de um solo fértil, onde o semeador é um ministro bem nascido, sabendo combinar liderança com autoridade. Encerrou a visita com o tijolinho de coco e o café da serra, tudo do Menu do Sertão, pelos 95 anos do MEC.

Querida mãezinha Rita D'Alva Martins Rodrigues foi a São Paulo encontrar os filhos Paulo, André e Clarisse, esta agora residindo lá após aprovação para cursar Direito na PUC. Neste feriadão, Rita e Cabeto reuniram todos, aqui em Fortaleza, para o aconchego familiar.

O Carnaval atraiu as integrantes do grupo Nascemos para Ser Feliz. No endereço bonito de Terezinha Rolim, a animação foi total entre marchas, samba enredo e frevo.

Vivenciando a perfeita acolhida de Silvana Bezerra, o Grupo Azul participou da reunião mensal contemplando a paisagem bonita da avenida Beira Mar e ouvindo e recordando as gravações de Elvis Presley, bem interpretadas por um sósia do cantor, que levou todas a dançar e acompanhar o repertório romântico. Os sabores do cardápio e a carta de bebidas finas se harmonizaram com a organização carinhosa da anfitriã, sempre leve, sorridente e carinhosa.

Momento de orgulho. O urologista Sálvio Pinto com seu filho, médico Plínio Pinto, também urologista, e cirurgião robótico, titular do Serviço de Urologia do Hospital A.C.Camargo, em São Paulo, já atendendo e operando em Fortaleza.

Gota D'Água teve sua primeira comemoração de 50 anos de exibição, aqui em Fortaleza, noite do dia 19 de fevereiro, em show programado pela Academia Fortalezense de Letras, no Teatro Nadir Papi Sabóia. O espetáculo manteve viva a história, a poesia e o talento de um quarteto maior: Mantovanni Colares levou Chico Buarque (é expert em sua obra), engrandecendo fatos e criações, entre o brilho de sua narrativa e recuerdos; Fernanda Quinderé e Ricardo Guilherme desfilaram o dom teatral tornando-os potentes no palco e sensíveis nas narrativas. Luciano Franco, violonista talentoso, garantiu a sonoridade. Fantástico!