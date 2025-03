Um cearense professor da Universidade de Londres e integrante do Fórum de Davos

Foto: reprodução/instagram Eliane Brasil e Ana Teresa Barbosa, uma dupla poderosa de talento e beleza

Um cearense integra, atualmente, o corpo docente da Universidade de Londres: Pablo Ribeiro Uchôa. Ele ministra a disciplina "História da América Latina" com foco na relação dos militares com a política. Pablo é formado pela Universidade de São Paulo (USP), em Comunicação. Seus estudos dos então 1º e 2º grau foram realizados aqui em Fortaleza, no Colégio Batista.

Residente em Londres, onde casou com a assistente social Claire Beatrice Flaxen Uchoa e tem uma filha, Pablo, sempre atuante, sério e entusiasta, exerce lá, e há algum tempo, sua primeira profissão, permanecendo inclusive por 17 anos como jornalista da BBC. Outro destaque em seu trabalho é sua escolha para integrar como jornalista o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, já em plena atividade, refletindo talento, seriedade e compromisso em mais esta missão assumida.

MOLDURAS

Foto: arquivo pessoal Dom Gregório com Lúcia e Luiz Carlos Correia, um casal de ações e missões cristãs

É especial. Estreia nesta segunda-feira, dia 10 de março, na nossa Rádio O POVO CBN, dentro do programa "O POVO da Tarde", a partir das 14 horas, apresentado pela querida Maísa Vasconcelos (FM 95,5 e redes sociais), o quadro "Vou te contar uma historinha, com dom Gregório Paixão", arcebispo de Fortaleza. Neste quadro, que vai ao ar sempre às segundas e às quartas-feiras, será divulgada uma das histórias que dom Gregório frequentemente conta durante as homilias das missas que celebra.

As "historinhas", como ele mesmo denomina, têm sido canais de comunicação simples e atraentes, tornando nosso pastor - aqui trabalhando desde 2023 após ser nomeado pelo papa Francisco - um missionário comunicativo, resgatando ações e ensinamentos para crescermos no amor, que provém de Deus, nas práticas e nos valores cristãos.

Mais luzes

O Instituto do Ceará: Histórico, Geográfico e Antropológico é a mais antiga instituição cultural do Ceará. Fundado em 1887, reuniu a intelectualidade, noite de quinta-feira, 6, quando o general e escritor Júlio Lima Verde Campos de Oliveira passou a presidência para Seridião Correia Montenegro, empossando a nova diretoria da Casa, além de receber, entre aplausos, o escritor, professor e historiador José Luís Lira, escolhido sócio honorário. Duas entidades ali festejavam também a presença na nova diretoria do Instituto: Academias Fortalezense de Letras e Metropolitana de Letras com seus integrantes: Seridião Montenegro, Grecianny Cordeiro, vice-presidente, Artur Bruno, membro do Conselho Consultivo, e José Luís Lira.

Liderança feminina

Foto: reprodução/instagram Eliane Brasil e Ana Teresa Barbosa, uma dupla poderosa de talento e beleza

AS ÁGUAS DE MARÇO neste 2025 purificam o cenário do Banco do Nordeste, transbordando o trabalho da liderança feminina. Ali a diretora Ana Teresa Barbosa assumiu interinamente (férias do presidente Paulo Câmara) a presidência do Banco do Nordeste. Vale registrar que foi a primeira vez, em 72 anos de existência do BNB, que uma mulher assume o posto máximo no banco. Antes, Eliane Brasil, também pioneira na superintendência regional.

Ela, Eliane, comenta: "Ainda somos uma geração de pioneiras, mas este é um caminho que trilhamos para que as novas gerações possam alcançá-lo de forma mais plena e tranquila. Fronteiras abertas para sermos gerentes, superintendentes, diretoras, presidentes". Diz isso, entre um belo sorriso de felicidade.

Caldos lucrativos

Foto: Fernando Pires/Divulgação Rafael Vaz sabendo faturar milhões

O mundo dos alimentos saudáveis tem uma nova queridinha, e seu nome é Vero Brodo. O empresário Rafael Vaz soube misturar inovação e tradição ao apostar em caldos líquidos naturais, sem conservantes, como alternativa aos tabletes ultraprocessados. A marca, que nasceu em 2024 dentro da Globalfruit, já ganhou espaço em gigantes do varejo como Oba e Carrefour, com impressionantes 800 pontos de venda.

E como toda boa história de negócios também precisa de um toque de glamour, ninguém menos que Ivete Sangalo e o marido Daniel Cady embarcaram na sociedade, que faturou R$ 2 milhões em 2024 e tem uma meta ambiciosa de R$ 46 milhões até o fim de 2025. A empresa está investindo R$ 60 milhões em uma nova fábrica para dar conta da demanda.

TUOD AZUL

Aconteceu em São Paulo a solenidade de formatura de Ênio Macedo, filho querido do médico João Macedo e de Zilma. Ele concluiu residência médica em Geriatria, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

O belo memorial

Artista Côca Torquato mostrará mais um belo trabalho, no próximo dia 15, das 9 às 13 horas, no Museu de Arte da UFC. "Só para ver-te agora são meus olhos" é o título (retirado de um soneto do poeta Virgílio Maia) de sua exposição individual, apresentando 70 trabalhos artísticos, sendo 30 aquarela e nanquim e 40 porcelanas, tendo como inspiração o Movimento Armorial, criado por Ariano Suassuna.

Nas alturas

EM PLENO VOO DA Air France Fortaleza-Paris, sábado de Carnaval, tornaram-se vizinhos na classe de luxo da aeronave, sem demonstrar qualquer diferença partidária, os casais: ministro Camilo Santana e Onélia; advogado dos trabalhadores Pablo Uchôa e Ivana; e o empresário Prisco Bezerra e Niedja. Nas alturas, o grupo colocou em primeiro plano o nome e as ações do ex-prefeito Roberto Cláudio, que todos nós também queremos saber qual será "seu plano de voo", para alcançar o céu de brigadeiro e evitar novas acrobacias perigosas para o seu futuro político e sucesso.

RioMar Mulher

Foto: RioMar/Divulgação João Carlos Paes Mendonça sabendo valorizar a contribuição da mulher ao mundo

Próximo dia 12, às 19 horas, homenageadas e convidados do empresário João Carlos Paes Mendonça e sua amada Auxiliadora participarão da 9ª Edição do Prêmio RioMar Mulher, celebrando lindamente a história e a força do protagonismo feminino em diversos segmentos de atuação. Na listagem são agraciadas: Márcia Alcântara (Saúde), Mana Holanda (Negócios), Bia Fiúza (Trabalho Social), Aline Oliveira (Comunicação), Socorro Acioli (Arte e Cultura), Manu Oliveira (Educação), Luísa Cela (Gestão Pública), Nícia Paes Bormann (Arquitetura), Raquel Andrade (Justiça e Cidadania) e Jaqueline Queiroz de Araújo (Moda).