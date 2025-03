Ciência e tecnologia: uma louvação às mulheres

Foto: Edimar Soares - CMFor Fachada da Câmara Municipal de Fortaleza - CMFor

O presidente Léo Couto, sabendo valorizar a ciência e a pesquisa assumidas pelas mulheres, faz uma grande comemoração. Amanhã, dia 13, às 18 horas, na Câmara Municipal de Fortaleza, pesquisadoras das universidades cearenses serão homenageadas em sessão solene unindo a CMFor e a Academia Cearense de Ciências do Ceará (ACECI).

A vereadora e professora Adriana Almeida teve sua proposta aprovada por unanimidade da Casa. A sessão em alusão ao Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência visa homenagear cientistas pioneiras nas três áreas do conhecimento: Engenharias, Ciências Exatas e da Terra; Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; e Ciências da Vida.

O Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, celebrado em 11 de fevereiro, foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015. A data tem como objetivo reconhecer o papel fundamental das mulheres na ciência e tecnologia, além de incentivar a igualdade de oportunidades nesses campos historicamente dominados por homens. Só aplausos!

CONQUISTA. A Universidade Federal do Ceará (UFC) foi uma das instituições contempladas na primeira edição do Prêmio Mulheres e Ciência, promovido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A universidade recebe o prêmio na categoria Mérito Institucional. A UFC concorreu nesta última categoria com outras 26 organizações. O evento acontece nesta quarta, 12 de março, no auditório do edifício do CNPQ, em Brasília.

A vice-reitora da UFC, professora Diana Azevedo, receberá o troféu. "Este é um reconhecimento importante a um programa de ações afirmativas que temos adotado de forma institucional nos últimos 18 meses para atrair, reter e fazer ascender as mulheres e meninas em carreiras científicas. Esta premiação é um alento em tempos em que - alhures - projetos de pesquisa são descontinuados por mencionarem as palavras 'gênero', 'diversidade', 'inclusão'", destacou Diana Azevedo.

JOSÉ GUEDES representará o Brasil na Bienal Nômade - Selecta 2 -, que será inaugurada no próximo dia 22 de março no novíssimo Arte Al Límite Museo, nas cercanias de Valparaíso, no Chile. A mostra tem a curadoria de Marisa Caichiolo, de Los Angeles e a co-curadoria é de Hernán Pacurucu, diretor da Bienal de Cuenca, no Equador. Guedes participa com obras da série Tensão, que cria um jogo estético utilizando balões de ar e arames farpados.

Sobre o seu trabalho, o crítico Hernán Pacurucu escreveu: "No equilíbrio dialético entre o forte e o fraco, o suave e o duro, o frágil e o energético, há uma série de grandes trabalhos. Tensão, eu julgo ser um conjunto de obras que, além de estabelecer uma profunda tensão entre o balão inflado e o arame farpado que o segura, brande sarcasticamente todos os modelos de violência assistida, estruturados nas normas perceptivas da ordem estabelecida. Assim, é que a fragilidade da esfera nos remete por um lado à doçura da inocência, mas também aos campos minados que com um só toque podem fazer explodir o passante, enquanto o arame farpado semiótico sempre nos levará ao campo de reflexão submetido aos eixos da separação, do ódio, da xenofobia, da injustiça e da dor".

Louvação a São José

EM TODAS AS IGREJAS, conventos e comunidades leigas foram iniciadas no último domingo as novenas louvando São José. Também, neste período da Quaresma são intensificadas as tradições católicas, como missas, vias-sacras e a prática das confissões, sendo a programação mais expressiva os Autos da Semana Santa, revivendo a história e sensibilizando os cristãos do mundo inteiro.

Na Câmara dos Deputados, uma pauta se harmoniza com esta celebração da igreja católica. A partir desta semana, debates e iniciativas acontecem, ligadas aos valores familiares, defesa da vida e liberdade religiosa. O deputado Luiz Gastão (PSD) preside, naquela casa, a Frente Parlamentar Católica, comprometido em arregaçar as mangas e defender os temas pautados.

Um show arrebatador...

Com arranjos e performances marcantes, de músicos da nova cena cearense e grandes canções de uma artista tão jovem quanto intensa e corajosa. Assim é a apresentação de Alice David, marcada para o Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) Fortaleza, sábado, 15 de março, às 19 horas, com entrada franca. Alice David se destaca no palco, desde o belo timbre de voz à consciência e à consistência de seu canto, acompanhado com desenvoltura ao violão, tendo participações especiais de Emi Schramm e Iaiá do Vovô. O figurino é assinado por Ruth Aragão (vestindo toda a banda).

Foi no Instituto Histórico e Geográfico do Ceará, noite do último 6 de março, que a elite intelectual e convidados se reuniram na solenidade marcando a posse do novo presidente da Casa, Seridião Montenegro e sua diretoria. Discursos bonitos - do empossado e do presidente sainte, ali marcando sua gestão: general Júlio Lima Verde.

Completando a programação, o escritor e historiador José Luís Lira, escolhido sócio honorário, entregou presente especial: um quadro com a foto do Barão de Studart, um dos fundadores da Casa, médico, pesquisador dos mais importantes e o único cearense a receber o título de Barão da Santa Sé.

Chegou a noite de intensa luminosidade. Começa às 19 horas a festa de entrega do Prêmio RioMar Mulher, em sua 9ª edição, reconhecendo o trabalho e a colaboração de dez mulheres, dinâmicas em diversos segmentos. No cenário do teatro, a plateia de convidados do empresário João Carlos Paes Mendonça conhecerá e acompanhará a trajetória de cada uma através de vídeos históricos. Ao longo desse tempo, foram premiadas 90 mulheres, todas felizes com a honraria. Nesta noite são agraciadas: Márcia Alcântara (Saúde), Mana Holanda (Negócios), Bia Fiúza (Trabalho Social), Aline Oliveira (Comunicação), Socorro Acioli (Arte e Cultura), Manu Oliveira (Educação), Luísa Cela (Gestão Pública), Nícia Paes Bormann (Arquitetura), Raquel Andrade (Justiça e Cidadania) e Jaqueline Queiroz de Araújo (Moda).