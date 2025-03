Mel de aroeira dos Inhamus é reconhecido

Foto: arquivo pessoal Diretor superintendente, Joaquim Cartaxo conquista a quarta IG do Ceará, via Sebrae

ADOCICANDO A VIDA. O Sebrae Ceará conquista IG para o mel de aroeira dos Inhamuns, valorizando a região e adocicando os projetos dos muitos produtores e artesãos. Para o diretor superintendente do Sebrae Ceará, arquiteto Joaquim Cartaxo "a certificação de Indicação Geográfica (IG) pelo INPI é mais uma conquista importante para o Ceará, na medida em que atesta uma cultura tipicamente nossa, agregando valor a esta produção e ampliando suas possibilidades de mercado e geração de renda para os produtores".

Lembra Cartaxo que "esse também é o resultado de um esforço desenvolvido pelo Sebrae/CE que, desde 2020, vem atuando na identificação de culturas, produtos e práticas características das regiões cearenses e ajudando produtores e artesãos destas regiões no processo necessário para a obtenção de selos de IG". Sabe-se que além do mel, esta ação já contribui para a certificação do algodão dos Inhamuns, do artesanato de filé do Jaguaribe e da cachaça de Viçosa do Ceará.

MOLDURAS

Paracuru terá seu primeiro resort, oferecendo 140 apartamentos e mantendo projeto de beleza e funcionalidade que caracterizam outras unidades do complexo hoteleiro que tem unidades em Fortaleza e Lisboa. Entrevistamos o empreendedor José Hugo Machado, um próspero empresário do segmento, com longa história de realizações pioneiras.

Sabe-se que uma das grandes atrações da região, além das lindas praias com um mar deslumbrante, é a lagoa natural do Paracuru, encravada no meio das dunas em meio a um verde exuberante, possibilitando passeios com os bugueiros credenciados e uma linda paisagem para fotografias e documentários cinematográficos. E Zé Hugo já coleciona álbuns fotográficos com este potencial de beleza do lugar.

Conta José Hugo que o futuro investimento "será localizado em uma das melhores praias da cidade de Paracuru chamada Pedra Lascada". "O projeto", prossegue, "é de grande envergadura consistindo na construção de um resort, plano bem elaborado a ser apresentado à prefeitura do município e às entidades competentes".

Nele está previsto uma unidade da Cadeia Hotel Luzeiros com 140 quartos, piscina olímpica, academia, polo esportivo e salões para pequenos e grandes e eventos, além de um projeto específico de preservação da natureza.

Arquitetura e arte

Foto: arquivo pessoal Andréa Dall'Olio e Roberta Aguiar Tomaz

Graças a garra e entusiasmo da arquiteta e empresária Roberta Aguiar Tomaz, Fortaleza ganha a Artesano Casa Galeria, espaço celebrando o fazer manual e o bem viver. Duas exposições, brindam a abertura do espaço, conectando passado e presente. Uma "Ecos do Tempo Passado" ocupa o espaço Vicente Leite, reunindo obras de ícones consagrados da arte cearense.

O outro "Ecos do Tempo Presente" mantém obras dos artistas da galeria, destacando uma mostra de múltiplas linguagens que oferece um panorama da produção artística cearense da atualidade. Andréa Dall'Olio escolhida para fazer a curadoria. Só aplausos!

Programação especial

Delanne Barreto está intensificando as atividades do seu belo espaço Hotel Spa Santuário das Águias, em local privilegiado do Porto das Dunas. Último sábado ela realizou uma programação atraente para comemorar o Dia Internacional da Mulher, reunindo convidadas para começar o dia em uma caminhada revigorante em trilha ecológica.

Depois teve aula de hidroginástica e um almoço festivo. A tarde o programa reuniu as participantes em palestra de Ruth Carneiro Leão Matos sobre "A Mulher Selvagem que Existe em Você", tendo como facilitadora da dinâmica integrativa, Paola Paneri.

Aproveitando o entusiasmo e curiosidade da plateia feminina buscando ser bem informada, Delanne Barreto, levou para encerrar o dia da Mulher Augusto Guimarães, PhD em Nutrição para abordar tema importante: "Desmistificando a Nutrição: Fatos e Mitos no Labirinto da Desinformação Alimentar", onde exposição e debate pode desvendar a verdade e a boa informação por trás do fake news alimentares.

Com a chegada de um belo pôr do sol, Delanne Barreto soube tornar o momento uma festa de alegria lançando a Revista Vulque, edição 64 com farta matéria sobre sua vida e realizações. Tudo, tudo manteve a marca do sucesso.

TUDO AZUL

Foto: João Filho Tavares 9ª Edição do Prêmio RioMar Mulher

Em noite de valorização e revelação das muitas missões exercidas por 10 maravilhosas mulheres, aconteceu, último dia 12, a entrega do troféu "Mulher RioMar", 9ª edição. O cenário foi coberto pela alegria e elegância das homenageadas e seus convidados, além da presença marcante do empresário João Carlos Paes Mendonça, garantindo em seu discurso que o evento se perpetuará, sempre comprometido em destacar e valorizar cada mulher selecionada ao troféu.

Coube a Luisa Cela, classificada na categoria "Gestão Pública", agradecer o título e a comenda em nome das agraciadas, registrando a importância do evento para a longa caminhada de trabalho, desafios e realizações de cada mulher.