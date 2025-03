Mulheres do agro fazem o lançamento do grande encontro

Foto: Reprodução São José

A fartura de ideias, a beleza de uma vegetação feminina sabendo dosar as estações e enriquecer a história formarão o cenário do encontro Mulheres do Agro, marcado para o dia 7 de junho às 13 horas, no Centro de Eventos. Estão confirmadas representantes de 30 municípios do Ceará mais delegações de vários estados. Para Ivonisa Holanda, coordenadora de arrecadação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e integrante da comissão central, lado a lado com Rita Grangeiro, coordenadora, para este evento centralizando temário importante de discussão nas áreas de negócios, empreendedorismo e tecnologia, além de manter a confraternização, sempre dominante.

Entre as palestrantes já estão confirmadas Lu Romancini, sênior da Troncos Romancini; Luciana Balbino, educadora e participante do Conselho de Turismo Comunitário (Areias/PB); Carmen Perez, pecuarista e comunicadora; e Maria Júlia Baracho, da Cachaçaria Triunfo, PB. Amanhã, dia 20, às 16 horas, a comissão das Mulheres/Faec estará realizando o lançamento oficial do 3º Encontro das Mulheres do Agro Cearense, "um momento especial para celebrar a força do protagonismo feminino no agronegócio", lembra Rita Grangeiro, líder do movimento que fortalece o trabalho e a expansão da história desse segmento.

Hoje é Dia de São José, padroeiro do Ceará, homem da confiança de Deus, amado de Maria e pai que acolhe e oferece Jesus a nós. São José, amigo do silêncio e do trabalho, esperança dos enfermos. Sua oração aos que trabalham tem passagens valiosas: ..."faça-me compreender quanto amor e dedicação devemos depositar nas tarefas realizadas, por mais simples que elas sejam. Ó bem-aventurado São José, que nós não sejamos prejudicados por ninguém. Ensina-nos também a não prejudicar o outro e a promovermos a concórdia, a caridade, a paciência, a humildade, o respeito, a tolerância e o amor fraterno, junto a todos que trabalham comigo. São José a vós nosso amor, sêde nosso bom protetor. Amém".

Serão 70 unidades a abrir neste ano de 2025 e mais 200 a passar reformas. Esses dados, são anunciados por Deusmar Queirós, presidente da Rede de Farmácia Pague Menos, mantendo sempre o mapa da prosperidade, onde dia a dia também se processa a mudança da bandeira Extrafarma para Pague Menos, complexo gerando 3 mil empregos atualmente.

O professor Adalberto Barreto foi agraciado com um pergaminho da antiga cidade de Bolonha, pelo Departamento de Inovação Social e Sanitária da Região (estado) da Emília-Romanha, na Itália. O reconhecimento é em homenagem à sua contribuição pela implementação da terapia comunitária integrativa nesta região de Bolonha. Adalberto lembra que "é gratificante ver que uma inovação cearense nascida na UFC e projeto 4 varas já esteja presente em 46 países". Na homenagem, muitas presenças, entre elas a da psicóloga e terapeuta comunitária, Ester Bianchino e Mônica Pedroni, chefe do Departamento de Inovação do Serviço Sanitário e Social da Região Emília-Romanha.

A Doux Tartelettes, renomada pâtisserie inspirada na tradição francesa, lançou sua coleção especial, apresentando ovos de Páscoa pintados à mão e recheados com sabores irresistíveis, como mil-folhas com creme diplomata e trufado de chocolate branco com caramelo de maracujá. Com um conceito inspirado na pâtisserie francesa, a Doux tem como missão oferecer aos fortalezenses uma experiência única, introduzindo novos costumes gastronômicos e elevando o padrão de doces na cidade, fazendo com que suas tartelettes e outros produtos se tornem tão desejados quanto cookies e brownies de grandes marcas internacionais, destaca Lívia Ximenes, parceira de Solange Lopes, Igor Soares e Renato Bruno (foto) na nova empresa.

Noite de sexta-feira, 14, um homem estava mais feliz que nunca: médico José Huygens Parente Garcia, pioneiro em realizar em 18 de maio de 2002 o primeiro transplante de fígado do Estado do Ceará. E depois, em 15 de novembro de 2008, repetir o procedimento, pela primeira vez no Hospital São Carlos, em paciente com 68 anos que permanece vivo, lúcido aos 84 anos. Huygens ali ganhou aplausos de afeto e reconhecimento. Mas o programa gerou uma homenagem ao apoio, incentivo e entusiasmo com a transplantação aos diretores do Hospital São Carlos/Rede D'Or, pelo Centro de Transplante de Fígado do Ceará. Assim, no cenário bonito do La Maison, decorado por Dito Machado, o talentoso e obstinado Huygens completando o milésimo transplante naquela unidade de Saúde, "onde nossa equipe trabalha com prazer", prestou sua gratidão aos diretores: médicos Francisco Monteiro e Wilson Meireles, mais Márcia Real e Marcelo Herz. De São Paulo veio prestigiar esta festa. O Dr. Rodrigo Gavina, vice-presidente nacional da Rede D'Or.