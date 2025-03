Ministra conheceu planos para saúde das crianças e defesa das mulheres

Foto: arquivo pessoal Pe. Vanderlúcio, dom Gregório, Eneida e Álvaro Correia

A ministra de Estado das Mulheres, Cida Gonçalves, em visita à primeira-dama Cristiane Leitão e ao prefeito Evandro recebeu informações valiosas sobre os projetos aqui desenvolvidos buscando promover mudanças significativas para o viver melhor das crianças enfermas e/ou deficientes e de suas mães cuidadoras dedicadas. À colunista, a ministra falou sobre o Programa a ser desenvolvido com as mães atípicas. "É uma discussão que estamos fazendo para a elaboração de um plano nacional.

Em maio pretendemos ter tudo pronto, com orçamento, área de atuação, campanhas e muito mais". "Queremos", prosseguiu a ministra, "o fortalecimento dessa política nacional de cuidados que aprovamos ano passado no Congresso Nacional, então é fazer a inclusão das mulheres, das crianças autistas e principalmente das mães de crianças autistas, deficientes neuromotoras e com outros tipos de deficiências".

A ministra recebeu da primeira-dama Cristiane Leitão e da secretária municipal das mulheres, Fátima Bandeira, relatos completos sobre os problemas existentes, envolvendo as mulheres vítimas de violência e as famílias carentes, no tocante, principalmente, à saúde de seus filhos e às limitações impostas, informando inclusive que há um plano de apoio a estas mães que dedicadas aos filhos doentes, são privadas de assumir um trabalho e ter uma renda.

Cristiane Leitão é pioneira no trabalho de informações, cuidados e tratamentos de crianças autistas, mantendo um olhar maternal sobre centenas delas, ao longo do tempo. Sua atuação atesta sua capacidade de reagir com atitude positiva aos contratempos e desafios, contribuindo com soluções e ações integrativas, beneficiando e levando a felicidade às famílias e instituições. Seu relato encantou a ministra, que poderá colaborar muito com a administração de Evandro Leitão, nessa área de saúde das crianças carentes. Em almoço, no Paço Municipal, anfitrionando pela primeira-dama Cristiane Leitão, cercaram a ministra visitante secretárias e diretoras de órgãos da Prefeitura, vereadoras e convidadas.

MOLDURAS

Foto: arquivo pessoal Pe. Vanderlúcio, dom Gregório, Eneida e Álvaro Correia

Última semana, por causa das celebrações do Dia de São José, a Arquidiocese de Fortaleza inaugurou um estúdio com o nome do padroeiro. Dom Gregório Paixão, arcebispo, abençoou as instalações, cercado por convidados.

Cidadão Fortalezense

Entre abraços dos muitos amigos, o vereador Luiz Sérgio (PSB), nascido em Iracema, recebeu na última sexta-feira, 21, às 18 horas, o título de Cidadão Fortalezense, comenda da Câmara Municipal de Fortaleza. Sua carreira política destaca-se como conselheiro tutelar por dois mandatos, atuando na defesa dos direitos das crianças e adolescentes e como secretário parlamentar. Foi assessor especial na Fundação de Cultura, Esporte e Turismo e coordenador geral dos Centros de Cidadania e Direitos Humanos de Fortaleza. Além da comemoração do título, Luiz Sérgio festejou na ocasião seu aniversário.

PASSARELA

Foto: Ribamar Neto Grupo das nossas grandes cientistas

Último dia 13, homenagem especial foi prestada às pesquisadoras das universidades cearenses, em sessão solene unindo a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e a Academia Cearense de Ciências do Ceará (AceciI). A vereadora professora Adriana Almeida, autora da proposta, soube reverenciar nossas mulheres em lista incluindo as cientistas pioneiras nas três áreas do conhecimento: Engenharias, Ciências Exatas e da Terra; Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; e Ciências da Vida.

Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Léo Couto, aplaudiu também o momento de valorização da ciência e da pesquisa, firmando sua admiração às homenageadas. Entre as presenças: Raimundo Costa Filho, presidente da Funcap; Selene Maia de Moraes, presidente da Academia Cearense de Ciências; Larissa Gaspar, deputada estadual e a vice-reitora da UFC Diana Azevedo, ali condecorada. Só aplausos!

TUDO AZUL

Uma cearense acaba de ser eleita, na Espanha, para presidente do Rotary Club de Burgos, período 2026/27. Milena Feitosa Souto, psicóloga, residente naquela cidade, e mostrando uma história de Rotary que começou em Fortaleza, quando ela com outros adolescentes criaram o Rotaract do RC Planalto, clube na época presidido pelo rotariano Francisco Castro. Ao passar a residir na Espanha, nos anos 90, logo foi convidada para ingressar em Rotary. Agora, assume uma nova missão, não só qualificada para o cargo maior de lider, mas pelo trabalho que tem desenvolvido e a benquerença reinante.