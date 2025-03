Mandarim aproxima a China e apaixona jovens e adultos

Foto: Divulgação Instituto Confúcio/Ceará representado por Cecília Pherla, secretária; Ru Ning, nova diretora; Nonato Furtado, diretor brasileiro e as professoras de mandarim: Zhao Yukun e Zhou Shujin

O Ceará caminha bem a frente de um atendimento aos jovens que desejam aprender uma língua capaz de favorecer a comunicação com um país identificado com o progresso, a modernidade e a abertura de projetos voltados para o desenvolvimento de muitos negócios. Desde 10 de abril de 2019, a UFC mantém o Instituto Confúcio voltado para a aprendizagem do mandarim, "uma língua poética, desafiadora, com amplas possibilidades de ser aprendida no espaço de quatro semestres, facilitando o acesso à comunicação e à cultura de um mundo diferente, construído há mais de mil anos, mantendo a beleza, a sedução e as descobertas valiosas ao exercício do saber, do trabalho e do progresso", destaca o professor Nonato Furtado, diretor do Instituto.

O Instituto Confúcio se mantém garantindo uma programação e divulgação de atividades pedagógicas e culturais da sociedade chinesa. São 500 instituições, funcionando em 140 países. Atualmente, a unidade de Fortaleza já atendeu mais de 2 mil pessoas, estando este ano, com 550 alunos matriculados, devendo ser celebrado um convênio com o governo do Estado para levar o mandarim às escolas públicas, via aulas on line e oferecimento de bolsas de estudos, preparando o jovem às novas profissões.

Neste mês de março já chegou a Fortaleza a diretora chinesa que integra o quadro de funcionários. Ela é educadora e se chama Ru Ning. Sua posse ocorrerá dentro dos festejos de 6 anos do Instituto Confúcio. É importante registrar que a UFC mantém uma parceria com a Universidade de Nankai, localizada em Tianjin, na China, ampliando o leque de vantagens para quem estuda no Instituto, geralmente atraindo jovens de 18 a 24 anos, além de profissionais de várias áreas interessados não só no conhecimento, mas na realização de negócios com a China. A vice-reitora da UFC Diana Azevedo está envolvida no projeto de fortalecimento desta central educativa, já tendo pessoalmente, visitado a Universidade de Nankai e voltado mais estimulada a fortalecer a aliança mantida com a UFC, tal a organização, modernidade e compromisso com o universo do saber exercido lá.

O secretário chefe da Casa Civil, jornalista Chagas Vieira tornará amanhã o café matinal do Lide bem mais saboroso com suas informações e revelações sobre o projeto do governo Elmano de Freitas. Para a presidente Emília Buarque, o início do ano, especialmente em meio de mandato da administração estadual, é sempre um momento propício para abrir um diálogo sobre a aliança público privada. "Nosso objetivo no Lide", prossegue a presidente, "é como sempre pautar o desenvolvimento econômico e, dentro deste entendimento, o debate com o secretário Chagas Vieira será com foco nos projetos que estão dando certo e os que são necessários para a nossa economia crescer e gerar novas oportunidades". Um dos cases notáveis desta aliança, lembrou Emilia, é a PPP DA Ambiental Ceará com a Cagece. O encontro acontece às 8 horas, no salão de eventos do Hotel Gran Marquise.

O dr. Jamal Mourad, diretor assistente do Programa de Fellowship em Cirurgia Ginecológica Minimamente Invasiva da Mayo Clinic - um dos centros médicos mais renomados do mundo, localizado no Arizona, EUA - estará em Fortaleza para participar da 5ª edição do Salvata Experience, um dos principais eventos sobre saúde feminina no Brasil. Voltado para profissionais de saúde, o Salvata Experience acontece nos dias 28 e 29 de março, no Hotel Mareiro, reunindo especialistas de renome nacional e internacional.

Angélica Sampaio, presidente da Academia Metropolitana de Letras, em clima de total entusiasmo e muito trabalho, diante da presença da Amlef na Bienal Internacional do Livro, ocupando estande de destaque para o lançamento de publicações valiosas, como: "Antologia Luz & Vida" (reunindo só amlefianos) e "A Coragem de Criar das escritoras brasileiras", organizada pela Rebra e tendo sua entrega aqui no espaço da Amlef, onde a presidente Joyce Figueiredo, é convidada especial vindo somente para este evento marcado para sexta-feira, dia 11 de abril às 16 horas. Entre os livros a serem lançados estão: "O Inventário de Perdas", Grecianny Cordeiro; "A Violência Sexual Contra Mulheres em Auto de Querela Séculos XVIII e XIX", Angélica Sampaio; "Fazer o Bem", Michelly Barros, e "Histórias de Viver, Sentir e Escrever", coletânea reunindo 18 professores do IFCE.

Foto: Geovane Saraiva/ Divulgação Presidente Angélica Sampaio e integrantes da Amlef

Esta noite, 19h30min, no Ideal Clube, os integrantes da Academia Cearense de Cinema (ACC) tornam o cenário bem cinematográfico, com o lançamento de três livros valiosos, levando a marca da organização de Régis Frota e Magno Ponte: "Cinema Arte e Sonho", "Filmes e Vidas" e "O Mundo e a Tela". Estes "tesouros" ganharam a participação de muitos acadêmicos, valorizando cada texto ali encontrado. A ACC comemora 8 anos de existência, reunindo 30 acadêmicos, e ganhando esta noite o ingresso de João Aurino Mendes, Marcelo Alves Dias de Souza, Mantovani Colares, Zeneide Nunes Bezerra e Eduardo Fontenele.

Amanhã, 19 horas, as academias Cearense de Letras, presidida por Tales de Sá Cavalcante, e Brasileira de Letras comandam o lançamento da revista da Academia Brasileira de Letras, nº1 22, fase 10, Ano IV, edição de homenagem à nossa cearense, escritora Rachel de Queiroz, ali lindamente lembrada em artigos assinados pelos escritores Ana Miranda e José Augusto Bezerra. Representando a ABL estará presente o escritor e acadêmico João Almino, que também autografará seus livros e receberá a Comenda do Centenário de Rachel de Queiroz.

A herdeira de Cícero Rocha, Lívia Ferraz, completou mais um ano de vida com estilo e glamour. A festa, realizada no espaço Anna Henrique, foi um verdadeiro espetáculo, com um bolo deslumbrante, buffet saboroso da Sr Pizza e muita diversão ao som de músicas selecionadas só para o evento. Livia Ferraz é coordenadora de marketing do Instituto Empresariar, tiktoker e diretora de comunicação da CDL Jovem.

Comemorando seus 37 anos de existência e mantendo, permanentemente, um ritmo de realizações em torno da paz, do companheirismo e das demais missões solidárias, o Rotary Club Fortaleza Planalto reúne seus companheiros, noite de amanhã, no Salão Humberto Cavalcante, do Ideal Clube. Governador Carlos Augusto Oliveira, do Distrito 4490, participará.