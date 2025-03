Bons ventos: causas de Padim Ciço e outros são apresentadas ao arcebispo

Foto: JOÃO FILHO TAVARES Evandro Leitão e Cristiane

No dia dos seus 32 anos de sacerdócio, Dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza, iniciou sua agenda recebendo o postulador romano Paolo Vilotta e seu assessor, José Luís Lira, comendador, que estavam acompanhados do Mons. Nonato Timbó, vigário geral da Diocese de Sobral. Na pauta foram apresentados ao arcebispo uma síntese das causas cearenses, com destaque para as causas do padre Cícero, padre Ibiapina, Mons. Arnóbio de Andrade e mons. Waldir Lopes, os três últimos naturais da Diocese de Sobral. O postulador presenteou a dom Gregório com as relíquias de Santa Elena Guerra e do beato Donizetti Tavares, postulados por ele, e junto com José Luís Lira ofereceu o livro "Padre Dourado: Uma Missão Divina", cuja apresentação é assinada por Vilotta.

Uma aliança tripartite envolvendo instituições do Brasil e da França promete ser um marco para a pesquisa em saúde. Assim pode ser sintetizada a assinatura do Memorando de Entendimento entre a Fiocruz, o Institut Pasteur de Paris e a Universidade Federal do Ceará (UFC), ocorrida último dia 25, a fim de reforçar a colaboração em pesquisa, inovação e intercâmbio acadêmico em áreas como Imunologia e Imunoterapia. O evento ocorreu no Campus da Fiocruz Ceará, no Eusébio.

O reitor da UFC, professor Custódio Almeida, assinou o memorando em nome da Universidade e destacou que a UFC é a segunda do Brasil, além da USP, a firmar acordo desse tipo com a Fiocruz e o Institut Pasteur, construindo uma "ponte que liga o que há de mais avançado em pesquisa farmacológica" nos dois países. A vice-reitora da UFC e pró-reitora de Inovação e Relações Interinstitucionais, professora Diana Azevedo, também participou do evento. Lembrou o reitor Custódio, que a parceria também contribuirá para "avanços no desenvolvimento de vacinas e terapias, proporcionando acesso a infraestrutura e tecnologias de ponta, ampliando significativamente os estudos avançados em Imunologia".

O acordo prevê ainda projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação conjuntos; intercâmbio entre cientistas, estudantes e servidores; programas de pós-graduação e capacitações, entre vários outros pontos. Outro item do acordo é a facilitação do acesso ao Biotério do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos (NPDM) da UFC, um dos poucos do Brasil certificados internacionalmente para estudos pré-clínicos de novos fármacos.

Entre as metas dessa nova gestão estão a interiorização do sindicato, começando por Sobral, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Caucaia e a execução de um programa permanente de capacitação para os associados. A declaração é da presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Ceará, enga. Teodora Ximenes da Silveira, quando da solenidade de posse da nova diretoria para o triênio 2025/2028, noite do último dia 27. Teodora expressou sua felicidade pelo apoio recebido para permanecer presidente, cargo exercido ao longo de seis anos e agora recebendo por mais três, revelando toda a sua liderança, para conduzir a entidade, onde ela ingressou em 1984, atualmente com 5 mil associados. Antes da solenidade em Fortaleza, na sede bonita da Praia de Iracema, ela acompanhou a comitiva cearense que foi a São Paulo assistir a posse da Federação Nacional dos Engenheiros que tem como presidente Murilo Pinheiro. O grupo foi formado por Teodora e os diretores do Senge/CE Rejane Giraldes, Lourdes Porto Fiúza, Fátima Ximenes, Diogo Cruz e Dalva Vieira.

Harmonia e trabalho. O primeiro elemento marca a relação amorosa do casal Cristiane e Evandro Leitão. O segundo é dominante na agenda dos dois buscando, principalmente, caminhos novos e humanizantes para o desenvolvimento de Fortaleza. Nesse contexto, o prefeito Evandro Leitão estava nos Emirados Árabes, apresentando projetos de infraestrutura e atração de investimentos para o Fundo Abu Dhabi para o desenvolvimento, mantendo inclusive, uma reunião valiosa com a diretoria da Masdar, referência global em energia renovável e hidrogênio verde.

Já a primeira dama Cristiane Leitão estava em Recife dialogando com o prefeito e sua equipe de projetos da Primeira Infância tencionando parceria de projetos. Cristiane destaca que "os estados do Nordeste precisam direcionar o olhar para as crianças de 0 a 6 anos que estão em extrema vulnerabilidade. Eles serão os adultos de amanhã, lembra Cristiane.

Tudo está colorido de azul no mapa de projetos e realizações do governo Elmano de Freitas. Foi assim que o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, convidado do Lide e bem acarinhado pela presidente Emília Buarque, Beto Studart, Agueda Muniz, Cesar Montenegro dosou o café da manhã, informando e garantindo ao empresariado, associados do Lide e convidados especiais, última quinta-feira, no hotel Gran Marquise. Ele anunciou bons resultados financeiros e operacionais nas exportações, linhas de financiamento e empregos para a mulher empreendedora; ampliação de datacenters para o Estado; desenvolvimento da indústria eólica; bons negócios a serem firmado entre governo do Ceará e a China; abertura do polo automotivo do Ceará, em Horizonte para produzir veículos modernos, elétricos híbridos com cerca de 400 milhões em investimento e 255 empregos diretos. O turismo será mais efervescente, para Chagas Vieira com a retomada de voos internacionais saindo de Fortaleza para o mundo, ampliando assim a malha aérea e atraindo novas companhias como a Ibéria que volta depois de 5 anos de ausência e a Latam garantindo 4 voos semanais Fortaleza-Lisboa-Fortaleza. Mostrou a construção e ampliação das linhas de transportes urbanos, mas do metrô e VLT, a atração do Estado para os bons negócios empresariais; desenvolvimento do agronegócio; avanços e soluções para o setor hídrico e de saneamento e a captação de investimentos para o desenvolvimento de projetos voltados à educação e aperfeiçoamento profissional do professorado. Apaixonado por números, Chaguinhas provou todos os avanços e bons resultados, ganhando aplausos e conversas de pé de ouvido, após sua saborosa exposição sobre o Ceará azul.