Bienal do Livro: a central da criatividade

Foto: Geovane Saraiva/ Divulgação Escritoras Angélica Sampaio e Grecianny Cordeiro lançarão livros seus na Bienal

A "Antologia Sol das Letras", da Editora Sol Literário, é um dos lançamentos de destaque na XV Bienal Internacional do Livro do Estado do Ceará a acontecer no Centro de Eventos, de 4 a 13 de abril, tendo como tema "Das fogueiras ao fogo das palavras: Mulheres, resistência e literatura". A antologia, que tem organização e curadoria da editora Angélica Sampaio, será apresentada no sábado 5 de abril, às 16 horas, no Estande 105, da Editora Sol Literário.

A grande atração da Bienal será o funcionamento da Casa Vida&Arte abraçando as ações celebrativas dos 40 anos da Fundação Demócrito Rocha. O belo espaço de 55 m² terá 192 títulos expostos, pautas atraentes via O POVO e Caderno Vida&Arte, rodas de conversa em torno da mulher dentro do esporte, núcleos sociais e outras novidades.

Os associados das academias Fortalezense de Letras, Metropolitana de Letras e Cearense de Letras marcarão presenças neste universo literário com lançamentos e palestras. A presidente da Amlef, Angélica Sampaio, entregará seu livro "A violência sexual contra mulheres em autos de querela nos séculos XVIII e XIX no Ceará", domingo, 6 de abril, às 15 horas. O programa de abertura da Bienal (são 188 estandes) terá um coral de crianças indígenas louvando as divindades e um show de Luiza Romão reunindo vozes e versos enfocando o processo de luta e vitórias das mulheres.

MOLDURAS

Foto: Bruno Cabral/ Divulgação Grupo integrante da comissão Estadual das Mulheres do Agro da Faec, noite do lançamento do II Encontro

Elas querem saber muito mais. Totalmente conectadas com o que realmente faz a diferença no campo: acesso ao crédito, inovação, protagonismo feminino, sustentabilidade e gestão eficiente na produção, as participantes do III Encontro das Mulheres do Agro Cearense, já estão de olho no evento, agendado para o dia 7 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, reunindo mais de 1.300 representantes. Recentemente, a Comissão Estadual das Mulheres do Agro da Faec fez uma reunião de lançamento do encontro, e a avaliar pelo entusiasmo reinante entre as convidadas, simbolizando dinamismo e propósito, o evento, liderado por Rita Grangeiro e Ivonisa Holanda e Oliveira, vem com a marca do sucesso, fortalecendo o avanço do agro integrado ao evoluir, ao viver e ao trabalho feminino.

- São 20 anos hoje de eternidade de João Paulo II, papa e santo. Eleito papa no dia 15 de outubro de 1978, suas preocupações com as questões sociais e com a doutrina da Igreja; sua coragem e carisma; professando a defesa e valorização da família; a defesa dos direitos humanos; a procura incessante pela paz no mundo e suas peregrinações missionárias fizeram de João Paulo II um líder mundial. Aclamado santo, com certeza nosso querido João de Deus é lembrado como exemplo de vida cultivando entre nós a própria mensagem da Oração da Paz, de São Francisco de Assis.

TUDO AZUL

Foto: fotos André Gorki/ Divulgação Mesa central das autoridades

Tales de Sá Cavalcante, presidente da Academia Cearense de Letras, fez parceria com a Academia Brasileira de Letras para o lançamento da Revista Brasileira, da ABL, nº 122, fase 10, Ano IV, apresentando o perfil da nossa escritora Rachel de Queiroz, onde estão os integrantes da Cearense de Letras José Augusto Bezerra e Ana Miranda com artigos valiosos. Noite da festa também o acadêmico João Almino autografou seus livros e recebeu a comenda do centenário Rachel de Queiroz.

PASSARELA

- O livro "Fátima Castro, o estilo de uma mulher à frente do seu tempo" sobre a vida, trajetória profissional e a marca homônima, criada pela empresária de moda cearense Fátima Castro, tem lançamento às 16 horas de hoje, no espaço A Goiabeira - Casa de Criativos, na Praia de Iracema. O endereço é o mesmo onde funcionou há 50 anos o primeiro ateliê de Fátima, e onde hoje está a loja Ethos, da sua filha Beatriz Castro, a designer, estilista, multiartista e autora da publicação.

- Publicado pelo selo As Águas Claras, o livro com 256 páginas registra em fotos e escritos as criações e a potência de Fátima Castro como mulher empreendedora e sua importância seminal para o desenvolvimento do mercado de moda cearense ter exaltação nacional. O livro tem apoio da Secultfor, via lei Paulo Gustavo e Ministério da Cultura.

- Nasceu Maria Sofia, filha de Bruna e Pedro França, e a segunda bisneta de Socorro França, a secretária dos Direitos Humanos do Ceará, que não pode acompanhar a família na recepção da neném, desenvolvendo que estava sua missão no Aeroporto Internacional Pinto Martins de receber os repatriados do vôo vindo dos Estados Unidos.

- Ganhando nova idade amanhã Victor Ghia, cônsul honorário da Itália, e um impulsionador da cozinha italiana no Ceará, destacando-se realização ano passado do evento "Dieta mediterrânea e cozinha de raízes: Saúde e Tradição".

- Médico Carlos Roberto Martins Rodrigues, dr. Cabeto, saudou o mês de abril com mais entusiasmo. Em área moderna, ampla e confortável, ele recebeu do Hospital São Carlos-Rede D'Or, as condições e motivações para desempenhar seu trabalho e potencial profissional, deixando para trás 24 anos no Hospital Monte Klinikum. Ex-secretário de Saúde do Estado, desenvolvendo missões possíveis e impossíveis centralizadas na saúde da população e eficiências dos projetos, ele é um dos mais queridos e renomados cardiologistas do Estado e mesmo do Nordeste. Firmando sua nova jornada, assegurou: "caminhamos para mais um desafio de disponibilizar ao cearense um projeto inovador, tanto no aspecto tecnológico, como ético e humano".