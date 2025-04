Fecomércio faz explosão de atrações e criatividade

Foto: Arquivo Pessoal Alexandre Cabral e Delane Barreto investindo no bem viver

- O universo dos quadrinhos, convivência com quadrinistas cearenses, palestras e muitos livros com preços promocionais, além de um espetáculo destacando a linguagem popular, as histórias e cirandas tornam os estandes do Sesc-Senac centros de atrações na Bienal. É assim que o Sistema Fecomércio marca sua participação na XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, acontecendo até dia 13, no Centro de Eventos, com o tema “Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura”. Ali está o estande da"Mostra Sesc HQ", desenvolvendo uma programação especial, repleta de oficinas e atividades interativas voltadas para o universo dos quadrinhos. Lá estão diversos quadrinistas cearenses renomados, comoKarlson Gracie,Guabiras,Itamar Nunes,JJ Marreiro,Blenda Furtado,Raquel Silva,Cayman Moreira,PH Gomese outros, compartilhando experiências e interagindo.

O Sesc também mantém no Mezanino 1, no 1º andar do Centro de Eventos, atividades voltadas para a literatura e temas como infância, juventude e o protagonismo feminino. NoEixo Literatura e Infância, o público infantil será contemplado com atrações, e a apresentação daCia. Luz do Conto, que traz a atividade "Entre Histórias e Cirandas", que promove o encantamento das narrativas populares. A atividade ocorrerá na sexta-feira, 11, às 16h30, e no domingo, 13, às 11h.

E a Fecomércio fortalece a Bienal mantendo, via Senac, um estande dedicado à educação profissional, com livros de áreas como turismo, gastronomia, comunicação e design. O público poderá adquirir títulos com descontos especiais, além de conferir as novidades e publicações de destaque da sua Editora.

MOLDURAS



- O MARCO REGULATÓRIO para o mercado de carbono, promulgado no final de 2024, trouxe perspectivas animadoras para esse segmento. De acordo com um levantamento da McKinsey, o Brasil poder ter oportunidades de até 100 bilhões nesse setor até 2030. Para abordar esse cenário, Fortaleza receberá no Centro de Eventos dias 23 e 24 de abril, oIntersolar Summit Brasil Nordeste,um dos mais completos eventos envolvendo geração solar e temas relacionados. No temário, um destaque para o tema “GERAÇÃO SOLAR centralizada: desafios e oportunidades”. Este debate será realizado por Armando Abreu, presidente da Qair Brasil acompanhado por Rodrigo Sauaia, presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar); Camila Ramos CEO e fundadora da Cela e Francisco Habib Issa Mattos, diretor de Engenharia e membro do conselho da Casa dos Ventos.

----------PODE SOBRAR---- POLICIAMENTO, SIM. Foi muito proveitoso o encontro do reitor Custódio Almeida, semana passada, com o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Ceará, Chagas Vieira. Os gestores dialogaram sobre a sinalização do futuro Campus Iracema, em especial a nova sede do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), a formação de profissionais de saúde e a presença da Polícia Militar a partir da instalação de cabines e bases de apoio para ações de policiamento ostensivo nos campus do Pici e de Porangabussu.Reitor Custodia Almeida adiantou também a possibilidade de execução de um conjunto de políticas integradas entre a Universidade, o Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza, com ênfase ao Distrito de Inovação em Saúde de Porangabussu com o propósito de ampliar a oferta de serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

DESCARTES GADELHA, o artista maior, o tradutor das cores e das imagens do sertão e da religiosidade, teve exposição aberta manhã de segunda-feira, na Estação Benfica-Metrofor, ali na Av. Carapinima, 2087-Benfica. Intitulada “Descartes Gadelha, ferroviário”, ali pode-se avaliar outra faceta do seu trabalho artístico: suas obras produzidas enquanto desenhista da Rede Ferroviára Federal S/A (RFFSA). O Museu Ferroviário Estação João Felipe, o Museu da Imagem e do Som do Ceará e o Metrofor assinam o projeto.

SANTUÁRIO TEM programação especial para os dias da Semana Santa, envolvendo a parte religiosa com momentos de reflexão, ministério de música e uma comemoração bonita para o sábado de Aleluia. Outro quesito liga-se ao bem-estar e cuidados com o corpo através da temporada de 5 dias de SPA com programas maravilhosos. Boas leituras são convidativas na biblioteca. A informação é passada pela expert em administração hoteleira Delane Barreto, desenvolvendo projetos maravilhosos no seu hotel Santuário das Àguias, ali no Porto das Dunas. Entregue as suas realizações e sonhos, Delane sabe tudo sobre o bem receber e o bem viver, partilhando, de princípio, com quem chega, a contemplação da paisagem do lugar, mais as áreas de lazer, apartamentos, restaurante, e atividades para todas as idades.



- REPETINDO A DECLARAÇÃO de Mário Quintana que “viajar é trocar a roupa da alma”, padre Sales intensifica, este ano, suas excursões mundo afora, sempre bem acompanhado de pessoas apaixonadas pelas descobertas culturais, religiosas e históricas de seus roteiros. Ele informa que, por ocasião do Ano Jubilar 2025, todos os católicos são chamados a peregrinar pelas portas santas das quatro principais basílicas de Roma: São Pedro, São Paulo, Santa Maria Maior e São João de Latão. O primeiro grupo seguirá um calendário de 23 de junho a 4 de julho, visitando Roma, Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, Santiago de Compostela, Fátima e Lisboa. Detalhes fones: 99986.4858 e 99707.4040

----------PODE SOBRAR----Celebrando 10 anos de atividades, o projeto Jazz em Cena traz, para show na quinta-feira, 10/4, às 20h, no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) o aclamado pianista holandês Mike del Ferro. Pela primeira vez com seu show próprio no Ceará, Mike tocará com músicos cearenses como Natanael Pereira, na gaita, Ezequiel Ribeiro no contrabaixo acústico e Michael da Silva, integrante da Marimbanda, na bateria. No repertório, clássicos como "Bluesette", de Toots Thielemans"; "Velas" e "Começar de novo", de Ivan Lins e Vitor Martins; "Chovendo na roseira", de Tom Jobim; "Body and soul", de Johnny Gree;, além de composições de Mike del Ferro.

Ao longo dos anos, Mike del Ferro conquistou um lugar único no mundo do jazz. Ele transita facilmente pelos estilos, incorporando elementos da música latino-americana, africana e mundial em suas composições e performances.

PASSARELA

- Autoridades dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo, representates da comunidade acadêmica e da sociedade civil, além dos muitos amigos cearenses, prestigiaram a cerimônia de posse da nova diretoria da Escola de Magistratura Federal da 5ª Região (Esmafe), figurando como novo diretor, o cearense, desembargador federal Cid Marconi, e como vice o Des. Federal Rubens Canuto. O evento foi realizado na nova sede da Esmafe, agora funcionando no 1º andar da ampliação do TRF/5. Mesa de honra foi formada pelo diretor da Esmafe, biênio 2023/25, Des.Federal Roberto Machado; os desembargadores federais Cid Marconi e Rubens Canuto, mais o deputado federal Eunício Oliveira; o vice-presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Des, Eduardo Sertório; representantes de Escolas de Magistraturas Maria do Carmo Cardoso, Mônica Sifuentes e Rogério Favreto e outros.

TUDO AZUL

- CEARENSES LIDERAM. A posse dos desembargadores Francisco Roberto Machado na presidencia e Leonardo Resende na corregedoria regional do Tribunal Regional Federal/5ª Região, garantiu presença e aplausos da cearensidade. A foto registra o presidente Roberto Machado com Paulo José de Oliveira e os desembargadores do TRT.7ªRegião, Paulo Régis Botelho e João Carlos Uchoa.

- DESENHOS E GRAVURAS NA COLEÇÃO Ignez Fiuza estão na bela exposição da Casa D’Alva. Muitos foram participar da abertura da mostra impulsionada por José Guedes. Vale visitar!

