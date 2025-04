Santa Casa: permanece como paciente na UTI

Foto: Arquivo Pessoal Primeira dama Lia Freitas mostrará seu talento como jogadora de futebol

A dívida gira em torno de R$ 98 milhões. Trinta e sete mordomos e um provedor, Vladimir Spinelli, vivem angustiados com o enfrentamento de situação tão grave como de muitas doenças, envolvendo a Santa Casa da Misericórdia. Há 164 anos socorrendo a população necessitada e agora ameaçada de fechar suas portas diante da negação de um projeto de socorro oficializado, assinado e com data marcada de liberação pelo Ministério da Saúde. Semana passada, após matéria publicada nesta coluna, com o título "Só são promessas os recursos projetados para a Santa Casa?", assistimos a protestos e decepções. Mas descobrimos luzes na escuridão. A direção do Instituto do Câncer do Ceará está interessada em manter uma parceria com a SC, para usar parte física e equipamentos do hospital, já podendo encaminhar apresentação prévia e completa sobre a proposta. Também o médico Boghos Boyadjian visitou a direção, desejando ser voluntário, contribuindo principalmente em trocar ideias. Captamos também projetos revelando o empenho de alguns empresários e dirigentes de órgãos públicos. Exemplos: Deusmar Queirós, criando na rede de farmácias Pague Menos o Programa Amigos da Santa Casa, em que o cliente cadastrado destina 0,75% de sua compra para a "Santinha".

A Enel poderá concretizar o mesmo modelo de projeto mantido pela Cagece, recebendo valor permanente, autorizado pelo cliente consumidor, em sua conta de água para a SC. Está em andamento a celebração de um convênio permitindo que os integrantes e assistidos pelo Sesc sejam atendidos na Casa de Saúde Eduardo Salgado, da Santa Casa. Valiosas contribuições amenizam a dor, mas as ações do poder público para curar a enfermidade maior, não acontecem. Oficializam e depois cancelam. Abandonam a Santinha.

CEARÁ SEM FOME participará da 5ª edição do Jogo da Alegria em Fortaleza, agendado para o próximo dia 23, 18 horas, no Estádio Presidente Vargas. Muitas atrações confirmadas: o craque Ronaldinho Gaúcho; cantor Léo Foguete, revelação do forró. A primeira-dama Lia Freitas vai entrar em campo e jogará em uma partida feminina, antes do jogo principal. O evento destinará parte da arrecadação para o programa Ceará Sem Fome, dinamizado por Lia e combatendo a insegurança alimentar no Estado.

O DIA DO JORNALISTA, comemorado última segunda-feira, gerou alguns mimos e homenagens. Agradecemos. Na quinta-feira a Capuchino recepcionou grupos para celebrar a data, assim como a Unimed, que, além de um presentinho criativo, levou grupo de profissionais convidadas para "uma tarde leve e feliz".

COM UMA ESTÉTICA MARCANTE e um olhar que vai além da superfície, Denis Rouvre transformou a arte do retrato em uma investigação profunda sobre a condição humana. Seu trabalho, premiado nos mais prestigiados concursos de fotografia do mundo, incluindo World Press Photo, Sony World Photography e Hasselblad Masters Portrait, captura rostos com uma intensidade quase escultórica, revelando histórias de força, vulnerabilidade e identidade.

Na edição da Caixa Cultural, a mostra convida o público a pensar sobre sustentabilidade e a capacidade humana de transformação diante das adversidades, trazendo um olhar sensível e impactante sobre o mundo. São mais de 50 fotografias produzidas no Ceará. "Cada pessoa retratada é uma guerreira - um símbolo de resistência, capaz de superar desafios, renascer e encontrar harmonia mesmo em meio a situações adversas", explica Denis Rouvre. Suas criações permanecem na Caixa Cultural de Fortaleza, até o dia 20, na exposição "O Amanhã Não Existe".

Irapuan Aguiar, jurista, educador e escritor, reservou todos os títulos, para destacar o mais sentimental: avô devotado do neto Ricardo, filho de Cláudia Cristina L. de Aguiar Cavalcante e Ricardo Paiva Cavalcante, formado em Engenharia de Telecomunicações, pela UFC. O jovem já registrava sua formação em Engenharia Generalista, pela Universidade Centrale de Marseille/França, revelando o mesmo talento e entusiasmo do avô (foto).

Lia Freitas, uma primeira-dama ativa e querida, recebeu na Câmara Municipal de Fortaleza, das mãos do jovem presidente Léo Couto a Medalha Boticário Ferreira, não escondendo sua emoção e alegria. Proposição foi do vereador Aglailson.

PROVANDO QUE ENTENDE bem da filosofia feminina, o presidente da Academia Cearense de Letras, Tales de Sá Cavalcante, marcou para hoje, às 19 horas, na sede da entidade, uma palestra da escritora e presidente da Rede de Escritoras Brasileiras (Rebra), Joyce de Figueiredo Cavalcante, reunindo só mulheres. A exclusividade concentrará a atenção total da plateia, que não vai precisar trocar olhares, fazer comentários pecaminosos ou mesmo organizar look sedutor. Será uma noite para ouvir quem sabe dissertar o tema "História da Literatura Feminina do Brasil" e as histórias de amor nos salões, desertos e/ou oásis.

Foi destaque o programa do poeta Luciano Dídimo lançando na Bienal Internacional do Livro do Ceará a coletânea "Eu conto e canto com Santa Teresinha", com 45 autores e sete ilustradores de vários locais do Brasil. A obra é uma realização do Instituto Horácio Dídimo de Arte, Cultura e Espiritualidade, celebrando os 100 anos de canonização da santinha. Tem a apresentação de Bruno Paulino, prefácio de dom Vasconcelos, bispo diocesano de Sobral, e nota hagiográfica de José Luís Lira.