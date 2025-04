Neurocirurgia: jornada projeta o Ceará

Foto: Arquivo Pessoal Irmã Helena Corazza

Com uma média de 11 cirurgias eletivas e várias emergenciais realizadas por semana, o Hospital Geral de Fortaleza (HGF) se consolida como um dos principais centros de neurocirurgia do Ceará. A afirmação é do médico Flávio Leitão Filho, chefe do Serviço de Neurocirurgia do hospital, durante a Jornada de Neurocirurgia, encerrada no último sábado. O evento reuniu especialistas de todo o País com o objetivo de ampliar o acesso à informação, reforçar a formação de residentes e promover a atualização de médicos já atuantes na área. Um dos destaques foi a participação do renomado neurocirurgião Paulo Niemeyer Soares Filho, diretor do Instituto do Cérebro (InCe), referência na América Latina.

Segundo o médico Flávio Leitão, a neurocirurgia no Ceará vive um excelente momento. "Contamos com profissionais altamente qualificados e com estrutura tecnológica adequada para oferecer um atendimento de alto nível", destacou. Ele ressalta que o avanço tecnológico nos hospitais da capital têm sido essenciais para garantir segurança nas intervenções e melhores prognósticos aos pacientes.

"O que vemos hoje é uma neurocirurgia cada vez mais segura, eficaz e com resultados que aumentam a sobrevida e reduzem as sequelas. A neurocirurgia no Ceará vai muito bem, obrigado", concluiu o médico.

Cada momento que nos lembramos do papa Francisco, "o meu papa do amanhecer, meus conceitos de amor se renovam e meu coração parece se encher de esperança sobre este mundo cinzento, sofrido". Lembro que, na sua caminhada, ele buscou a participação das mulheres na igreja, abençoado pela devoção que tinha, como bom jesuíta e mariano, a Nossa Senhora. Não tinha dificuldades de lidar com as mulheres, prova maior que comprova isso foi sua visão brilhante com a vida religiosa consagrada feminina, conta a irmã Helena Corazza, jornalista, da congregação das Irmãs Paulinas que em 2014, no ano da vida consagrada, escreveu uma carta em que expressava proximidade e identificação: "Escrevo-vos como vosso irmão, consagrado a Deus como vós". E convida a olhar com gratidão o passado, viver com paixão o presente e abraçar com esperança o futuro. Francisco começou a fazer mudanças, expressando a sinodalidade, em outubro de 2024. Participaram do Sínodo da Igreja Católica 42 mulheres, 28 leigas e 14 religiosas, com direito a voto. "O papa nomeou nove presidentes-delegados da assembleia, incluindo duas mulheres: a consagrada japonesa Momoko Nishimura, membro do Grupo de Trabalho Sinodal da Federação das Conferências Episcopais da Ásia (FABC), e a religiosa mexicana Maria de Los Dolores Palencia. Um dos passos significativos foi nomear a irmã Simona Brambilla para um cargo de liderança no Vaticano, tornando-se a primeira mulher a liderar o Dicastério para a Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, que na igreja corresponde a um 'ministério'. Com esses e outros gestos, tínhamos o papa procurando mudar o olhar em relação ao lugar da mulher na igreja", conclui a Ir. Helena Corazza.

Deputado federal Luiz Gastão, liderando a Frente Parlamentar Católica, foi um seguidor das orientações do papa Francisco. Esteve acompanhando a Missa de Exequial, na intenção de Sua Santidade, último sábado na Basílica de Santa Maria Maior, juntamente com a deputada cearense Fernanda Pessoa. "Nosso papa mostrou com seu exemplo que é possível alinhar uma visão política aos princípios cristãos, desde que mantenhamos o olhar e as ações para os mais pobres e necessitados. Estamos buscando, com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), ações que unam os políticos fazendo preservar os valores cristãos, principalmente, a caridade, a acolhida e o amor ao próximo".

Antigamente, quando alguém importunava a gente ou manifestava saudações indelicadas, dizia-se: "Vá pra China!". Agora, longe de seguir as mudanças verbais, mas, acompanhar a evolução daquele país, mantém-se um desejo: "Vá pra China". E o Ceará, por meio da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), do Governo do Estado e de muitos empresários, firma a nova expressão como: "Vá pra China. Lá os negócios podem ser bem promissores".

A China e o Ceará estão buscando alianças, e o namoro vai bem, quando vemos a delegação que seguiu para o Salão de Shanghai, até 2 de maio, em que o governador Elmano de Freitas encontrou as principais montadoras chinesas. Por quê? Porque está armado o projeto de captação de novas marcas para o Polo Automotivo de Horizontes, com destaque para uma montadora e treinamento de pessoal para a montagem de veículos aqui. "Vá pra China" ou "Vá para o Ceará"! Quem está bem envolvido nos desafios que unirão mais ainda a China com a terrinha é o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, presente em Shanghai e em outros eventos que interessam a entidade e seus associados, sabendo escutar, olhar profundamente as "ofertas" e encarar propostas e acertos.

SOS Guaramiranga. Finalmente, entra em ação, naquela cidade, naquele cenário lindo da natureza, já tão mutilado pela especulação imobiliária e ignorância de seus moradores (nativos, sitiantes e vizinhos), desconhecendo o que é preservar os recursos naturais e culturais da região, defender e garantir o desenvolvimento sustentável, uma associação civil pronta para vigiar e defender a região.

A emoção vitaminou completamente a noite da última quarta-feira, quando o médico e escritor Flávio Leitão, recebeu a comenda do Mérito Cultural Ideal Clube, honraria bem escolhida pelo presidente Fernando Esteves e o diretor de Cultura, Carlos Augusto Viana. No salão de festa do clube estavam reunidos a família do homenageado

e seus muitos amigos.

Flávio Leitão começou seu discurso de agradecimento pela homenagem, destacando: "O momento nos impõe dois sentimentos: o de regozijo e o de gratidão. Permitam-me agradecer a nímia honra que me foi concedida por esta Casa, aos seus verdadeiros detentores: aos meus pais - o poeta e professor José Valdivino de Carvalho e a pianista Maria Adamir, que me iniciaram no amor à literatura e às artes, aos meus irmãos que construíram, no cadinho da amizade, laços protetores e de indissolúveis fraternidades; a Marimilia, que vem nesses sessenta anos de caminhar, seduzindo-me com sua inestimável presença e carinhosa habilidade de solucionar problemas, aos meus filhos e aos meus netos e, principalmente, a doçura e beleza de minhas três netas, Flávia, Letícia e Maria Tereza, pela transcendência da fé, a Deus provedor da Paz Universal e do amor, muito obrigado".

Dr. Waldemar de Alcântara: o médico e o político na memória social. Esse é o título do livro do autor Gisafran Nazareno Mota Jucá, lançado, último dia 12, no Náutico em parceria do Instituto do Câncer do Ceará (ICC) e da Fundação Waldemar Alcântara.