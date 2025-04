Foto: André Gorki Parte do grupo pão de Letras com a primeira-dama Cristiane Leitão e a vereadora Adriana Almeida

A nova Fortaleza sonhada pelo prefeito Evandro Leitão e por toda a população, de repente — mais que de repente — começa a se tornar realidade. No último sábado, 26 de abril, durante a reinauguração do principal ponto de encontro da sociedade literária do século XVIII, o Café Java, foi apresentado o plano de reformas concretas para o centro da cidade, com a proposta de renovar, quem sabe, tanto a funcionalidade quanto a beleza do local. O anúncio foi feito pelo próprio prefeito, em um discurso pontual e entusiasmado numa inspiradora manhã de sábado, recebendo da plateia que lotava a Academia Cearense de Letras aplausos efusivos e palavras embaladas pela esperança dos oradores presentes à solenidade.

Tales de Sá Cavalcante, presidente da Academia Cearense de Letras (ACL) e o mais sorridente entre os participantes, resgatou a história encantadora da Padaria Espiritual — fundada em 30 de maio de 1892 por um grupo de "moços de talento decididos a se unir para estimular o estudo e o desenvolvimento das letras". Um movimento inovador, original e até escandaloso para a época, que ganhou força com a criação do Café Java, o principal ponto de encontro dessa sociedade literária. O café foi reerguido ao lado da edificação pública mais antiga do Ceará — a própria sede da ACL, que antes funcionava como Palácio do Governo e cuja construção data de cerca de 1781. "Hoje, todos vocês testemunham o ressurgimento do jardim na parte possível do Palácio da Luz", disse Tales, "e também conseguimos, com apoio da prefeitura, a construção do novo Café Java, onde acontecerão as reuniões de uma nova Padaria Espiritual, a ser formada por 20 jovens padeiros escolhidos por concurso entre alunos da rede pública", anunciou.

Foto: João Filho Tavares Evandro Leitão, Tales de Sá Cavalcante e Léo Couto

O prefeito Evandro, em sintonia com o espírito poético da ocasião, não escondeu sua musa mais recente: a Fortaleza renovada, que ali deixava para trás o cheiro do passado e o peso do saudosismo, para anunciar uma nova era de conquistas — de beleza e acolhimento para os semimortos das madrugadas e do abandono. Em seu discurso, destacou o Café Java como símbolo dessa mudança e revelou que o próximo cenário a ser revitalizado será a Praça do Ferreira, cujo projeto já está pronto. A proposta é oferecer acolhimento, moradia digna, assistência, ocupação e lazer à população em situação de vulnerabilidade. Ciente do desafio de administrar o "impossível possível", o prefeito convocou a intelectualidade presente: "Preciso que vocês se juntem a nós. Eu preciso de todos para erguer a cidade dos nossos sonhos — para nós, nossos filhos e nossos netos."

Foto: João Filho Tavares Ticiana Studart, Helena, Luísa Cela, Cristiane e Evandro Leitão

Léo Couto, vereador e presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, acompanhava o prefeito como um pássaro que entoa melodias no jardim do Java. Ele declarou: "É uma grande alegria participar deste momento histórico, que marca a revitalização do centro da cidade. O mundo poético deve se sentir presenteado com este espaço — e com tantos outros que já estão mapeados. A Câmara Municipal se integra e apoia esse grande projeto de transformação urbana, buscando também acolher os grupos mais necessitados, e reconhecendo no prefeito Evandro um olhar humanista, de alguém verdadeiramente comprometido com o bem e com a solidariedade", ressaltou.

Foto: Nilton Silva Linhares Filho, Flávio, Cybelle e Juarez Leitão

Na lista de seus muitos títulos que marcam a trajetória médica e intelectual, Flávio Leitão recebeu a Comenda do Mérito Cultural Ideal Clube. Além de seu belo discurso, participaram da programação o presidente do clube, Fernando Esteves, e o presidente do conselho, Amarílio Cavalcante. Alessandra Aragão assinou o cerimonial.

Foto: Nilton Silva Flávio, Lêda, Fernanda e Tales de Sá

NO CENÁRIO DAS LETRAS, surgiu, durante a solenidade na Academia Cearense de Letras (ACL), um grupo de simpáticas mulheres ostentando figurinos de época. Elas formavam o grupo "Pão de Letras na Terra da Luz", uma homenagem aos antigos sócios da Padaria Espiritual — na época composta apenas por homens, divididos entre "forneiros, investigadores das coisas e das gentes; amassadores e padeiros". A nova formação conta com 54 membros, de ambos os sexos, reunindo diferentes sorrisos, profissões e idades.

Foto: André Gorki Parte do grupo pão de Letras com a primeira dama Cristiane Leitão e a vereadora Adriana Almeida

A CIDADE DA CRIANÇA, que mantém sua história como espaço de acolhimento na alfabetização e recreação infantil, será incluída no projeto de reconstrução do centro da cidade. Em breve, deverá receber a primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, que instalará ali sua central de trabalho. Com sua equipe especializada, ela colocará em prática seu projeto social voltado, principalmente, à assistência ao universo infantil.