Praça do Ferreira: arquitetos deveriam ser convocados?

Igreja do Rosário e Praça do Ferreira já estão mesmo com sua programação de restauração e reordenamento em evidência pela Prefeitura Municipal de Fortaleza?

A praça, que hoje serve de dormitório e reduto para moradores de rua, com aparência de terreno baldio e segurança totalmente comprometida, clama para que as preces dos lojistas por sua recuperação total sejam ouvidas — assim como o clamor de nós, cearenses, que vivenciamos os perigos de um espaço urbano de grande importância.

Aqui vai uma sugestão ao prefeito Evandro: que tal promover um concurso entre os arquitetos do Ceará para a escolha de um projeto bonito e funcional para a nossa praça, espaço de grandes histórias e acontecimentos?

O templo religioso, totalmente deteriorado — enfrentando, inclusive, risco de desmoronamento, tamanha a negligência — está tomado por cupins, ervas daninhas e desgaste de seus altares e demais estruturas. É urgente colocar um basta em tanto sofrimento.

Rede ICC Saúde

A Rede ICC Saúde, com 80 anos de excelência, inovação e cuidados, anuncia seu Programa de Trainee e Estágio, voltado para quem deseja iniciar sua jornada em um ambiente multidisciplinar e estratégico, a seleção busca jovens com perfil proativo, colaborativo e pensamento analítico, desejosos de contribuir para transformar o futuro da saúde, podem participar estudantes de cursos de graduação ou recém formados nas áreas de administração, economia, contabilidade, finanças, engenharias e enfermagem, são disponibilizadas 12 vagas, para mais informações sobre o processo seletivo acesse o site da Rede ICC; www.icc.org.br.

SOS Guaramiranga

SOS Guaramiranga, finalmente aconteceu o lançamento desse movimento com o propósito de mobilizar a sociedade cearense em defesa da Área de Proteção Ambiental (APA) do município de Baturité, diante do avanço do crescimento imobiliário desordenado, causando sérios prejuízos ambientais na região, alinhado com o desconhecimento dos moradores, sitiantes e nativos sobre o que é preservar os recursos naturais e culturais da região, defendendo e garantindo o desenvolvimento sustentável.

"Queremos mostrar que o movimento SOS Guaramiranga é uma iniciativa que surge em um momento importante para a região, que, com suas atrações turísticas e ambientais, tem se tornado cada vez mais alvo de interesses que devem ser observados com atenção, a fim de evitar problemas ao meio ambiente", afirma Pio Rodrigues Neto, diretor da associação e morador da região há mais de 40 anos.

Pio integra o grupo do SOS Guaramiranga — os corajosos defensores da causa — já enfrentando críticas e resistências, principalmente de segmentos ligados ao turismo e à construção civil. Estão ao seu lado nomes como José Carlos Pontes, Assis Machado, César Montenegro, Lúcio Alcântara, Antônio José Mello (Bombinha), Germano Belchior, Daniel Pagliuca, entre outros. Notam-se, porém, ausentes as mulheres — sempre mais atentas e corajosas em suas missões.

A celebração da Páscoa da Associação de Lojistas e Líderes Femininas (Alfe), entidade presidida pela empresária Izabel Dias, foi marcada por uma missa celebrada pelos padres Lino e Oliveira, na Paróquia da Paz. As alfeanas elevaram suas preces e ouviram uma profunda reflexão dos religiosos sobre a importância da prática da solidariedade com os mais necessitados e da oração como caminho para um mundo melhor. Em seguida, houve um café da manhã de confraternização, organizado conforme a programação elaborada por Celinha Macedo e Maria do Carmo Almeida, integrantes da equipe ecumênica da associação.

Nádia Parente recepcionou o grupo As Azuis na noite do último dia 30. Em uma reunião festiva intitulada "Mil e Uma Noites", a anfitriã garantiu um toque artístico com um belo show de dança do ventre apresentado por Raíssa — profissional com apresentações em casas de show no Brasil e em diversos países árabes. Em seguida, Nádia assinou o delicioso jantar e dedicou a noite a Tane Albuquerque, celebrando seu aniversário com direito a apagar as velinhas de um bolo ornamentado com borboletas lilás e azuis. No momento da despedida, surpreendeu as amigas com a entrega de um relógio de parede personalizado, como símbolo do tempo de amizade e carinho que une o grupo.

Com muito charme e alegria — e à exceção de Mana Holanda, ausente por motivo de luto na família — As Azuis responderam com entusiasmo ao carinho e à dedicação de Nádia, enchendo o cenário de boas conversas e alegria contagiante.

Beto Studart levou sua amada Ana Maria e todos os seus filhos, netos e demais integrantes do clã para novo roteiro na Itália. Hoje estão todos em Veneza, onde amanhã acontece a festa comemorativa de sua troca de idade. Não faltarão o carinho e a alegria que a família sabe devotar ao querido aniversariante.

Mônica e Hélvio Feitosa, embarcaram ontem para os Estados Unidos. Vão curtir as férias, na companhia do filho Victor, da nora Isabel e dos netos Pedrinho e Laura, que residente em Iowa, onde Victor é professor e pesquisador da Universidade, colocando pelo seu testemunho, o nome do Brasil, em projeção.

