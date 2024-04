Boca vence jogo decisivo antes de encarar o Fortaleza: saiba como joga o time argentino

Foto: LUIS ROBAYO / AFP Cavani é o artilheiro do Boca Juniors com oito gols

O Boca Juniors bateu o Godoy Cruz por 1 a 0, na noite desta terça-feira, 16, em La Bombonera, em jogo decisivo que garantiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Argentino. Foi a penúltima apresentação dos xeneizes antes de encarar o Fortaleza pela terceira rodada da Sul-Americana, na próxima quinta-feira, 25, às 21 horas, no Castelão.

Só o triunfo assegurava o Boca nos playoffs sem depender de outro resultado. Com um a menos, a equipe contou com gol de Cavani para avançar de fase de forma dramática. O rival nas quartas de final será o River Plate-ARG, e a partida será disputada provavelmente no domingo, 21.

O time utilizado pelo Boca Juniors diante do Godoy Cruz: Sergio Romero; Advíncula, Lema, Rojo e Saracchi; Medina, Ezequiel Fernández, Pol Fernández e Zenón; Merentiel e Cavani.

A coluna faz uma análise sobre a penúltima atuação do Boca antes de encarar o Fortaleza e destaca seis pontos sobre como atua o time argentino comandado por Diego Martínez.

Saída de três

O Boca faz a clássica saída com três jogadores. O meio-campista Ezequiel Fernández é quem desce para a linha dos dois zagueiros, Rojo e Lema, para ajudar na saída de bola. O camisa 21 tem papel fundamental na transição de jogo da defesa para o ataque. Os laterais têm bastante liberdade para avançar e se posicionam como ala.

O outro volante da equipe, Pol Fernández, se aproxima do trio responsável pela saída de bola, formando um losango, enquanto os laterais estão avançados.

Bolas longas

O técnico Diego Martínez gosta bastante que a equipe explore bolas longas. No campo ofensivo, os jogadores têm intensa movimentação, atacando o espaço e buscando confundir as linhas de marcação adversária.

Desta forma, muitas vezes, os jogadores da saída de bola fazem o lançamento direto para os atacantes receberem nas costas dos marcadores e em condição de perigo.

Jogo por dentro

O Boca não utiliza entre os titulares nenhum extremo, aquele ponta de velocidade. Na formação 4-4-2, os atletas mais abertos são dois meias, Medina e Zenón, que fazem movimentações das pontas para dentro, se juntando à dupla de ataque, Cavani e Merentiel.

Portanto, a maioria das jogadas do Boca acontece por dentro. Esta característica é prioridade no estilo de jogo treinado por Diego Martínez. Além deste quarteto, soma-se ainda a chegada de Pol Fernández.

Meias não guardam posição

Os meias do Boca não fazem jogo posicional. Há troca constante de posicionamento. Zenón e Medina ficam pelos lados esquerdos e direitos, respectivamente, sem a bola. Entretanto, quando o time tem a posse, Zenón gira por todos os lados do campo.

Já Medina também não se restringe apenas à movimentação da ponta direita para dentro, mas costuma trocar de posição com Pol Fernández, que em teoria é o segundo volante da equipe.

Corredor é exclusivo dos laterais

Sem extremos, os laterais têm a prioridade para explorar os dois corredores ofensivos. Tanto Advíncula, na direita, quanto Saracchi (e Lautaro Blanco, o titular), na esquerda, estão sempre avançados na fase ofensiva do jogo dos xeneizes. Eles cumprem a função dos "pontas" no escrete argentino.

Com tanta liberdade, os laterais desempenham papel importante na construção ofensiva. Advíncula, diante do Godoy Cruz, deu três passes decisivos.

Intensa movimentação da dupla de atacantes

Cavani e Merentiel são dois atacantes em constante movimentação nos 90 minutos. O primeiro cai mais pelo lado esquerdo do ataque, enquanto o segundo pelo direito. Entretanto, gostam de fazer o "x", invertendo o posicionamento e buscando atacar o espaço nas costas da defesa adversária.